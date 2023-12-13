Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Беларуси
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''
Могилевская, Шклов
Договорная
Премиальный современный навес с плоской крышей.
Минск, Заводской
3 500 р.
Навес
Минск, Заводской
900 р.
Печь в баню
Минская, Борисов
205 р.
Двери межкомнатные из массива сосны. Рассрочка
Могилев
190 р.
ЧЕРДАЧНЫЙ люк от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брест
Договорная
Современный Навес на 2 машины 7х8м. Производство
Минск, Заводской
Договорная
Консольный навес 7х7м с плоской крышей. Производство
Минск, Заводской
Договорная
Навес 6х7 для 2 машин с хозблоком. Производство
Минск, Заводской
100 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА
Могилев
11 000 р.
Современный Навес 5х6 метров для 1 машины. Производство
Минск, Заводской
19 000 р.
Модульная Терраса 3х8м с хозблоком. Веранда. Производство
Минск, Заводской
18 000 р.
Гараж, хозблок 5,5х6 метров. На 1 машину. Производство
Минск, Заводской
70 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс тд
Могилев
Договорная
Строительство
Минская, Борисов
Договорная
Дом-шалаш строительство
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Резные обналичники, 7шт.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Портал для камина
Минск, Центральный
20 р.
Работа с деревом
Минск, Центральный
15 р.
Джут венцовый
Витебск
Договорная
Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес
Минск, Центральный
13 200 р.
Баня-вагон деревянная
Гомельская, Мозырь
100 р.
Демонтаж (Разборка) домов, квартир, сараев, бань и
Минск, Советский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''
Могилевская, Шклов
5 р.
Пирсы
Минская, Минский район
300 р.
Навес козырек над входом
Минск, Московский
13 р.
Браширование доски/вагонки. С покраской, пропиткой
Минск, Центральный
1 500 р.
Лестницы
Брестская, Кобрин
Договорная
Фундамент под ключ
Гомель
Договорная
Строительство террас, навеса, веранд
Минская, Слуцк
Договорная
Скобы
Брестская, Пинск
15 р.
Конек на крышу
Брестская, Барановичи
111 р.
Сметная документация
Минск, Центральный
Договорная
Демонтируем старые строения
Минская, Слуцк
100 р.
Уголки
Витебская, Барань
Договорная
Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''
Могилевская, Шклов
4 759.95 р.
Лестница
Минская, Вилейка
446 р.
ЧЕРДАЧНАЯ лестница деревянная от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брест
Договорная
печник Ивацевичи
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Продам гараж металлический
Витебская, Орша
1 850 р.
Вагончик
Брест
5 р.
Поддон
Брестская, Барановичи
10 р.
Навес.Возможно в рассрочку. Доставка
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''
Могилевская, Шклов
100 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА
Могилев
70 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс тд
Могилев
Договорная
Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''
Могилевская, Шклов
Договорная
Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''
Могилевская, Шклов
5 500 р.
Мини-баня
Минская, Дзержинск