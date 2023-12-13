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Ремонт и стройка

Прочее в Беларуси

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Премиальный современный навес с плоской крышей.

Договорная

Премиальный современный навес с плоской крышей.

Минск, Заводской

Навес

3 500 р.

Навес

Минск, Заводской

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Печь в баню

900 р.

Печь в баню

Минская, Борисов

Двери межкомнатные из массива сосны. Рассрочка

205 р.

Двери межкомнатные из массива сосны. Рассрочка

Могилев

ЧЕРДАЧНЫЙ люк от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

190 р.

ЧЕРДАЧНЫЙ люк от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брест

Современный Навес на 2 машины 7х8м. Производство

Договорная

Современный Навес на 2 машины 7х8м. Производство

Минск, Заводской

Доставка
Консольный навес 7х7м с плоской крышей. Производство

Договорная

Консольный навес 7х7м с плоской крышей. Производство

Минск, Заводской

Навес 6х7 для 2 машин с хозблоком. Производство

Договорная

Навес 6х7 для 2 машин с хозблоком. Производство

Минск, Заводской

Доставка
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

Могилев

Доставка по Беларуси
Современный Навес 5х6 метров для 1 машины. Производство

11 000 р.

Современный Навес 5х6 метров для 1 машины. Производство

Минск, Заводской

Модульная Терраса 3х8м с хозблоком. Веранда. Производство

19 000 р.

Модульная Терраса 3х8м с хозблоком. Веранда. Производство

Минск, Заводской

Доставка
Гараж, хозблок 5,5х6 метров. На 1 машину. Производство

18 000 р.

Гараж, хозблок 5,5х6 метров. На 1 машину. Производство

Минск, Заводской

Доставка
Фундамент сваи под дом баню пирс тд

70 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс тд

Могилев

Доставка по Беларуси
Строительство

Договорная

Строительство

Минская, Борисов

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Дом-шалаш строительство

Договорная

Дом-шалаш строительство

Гомельская, Светлогорск

Резные обналичники, 7шт.

10 р.

Резные обналичники, 7шт.

Витебская, Новополоцк

Портал для камина

Договорная

Портал для камина

Минск, Центральный

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Работа с деревом

20 р.

Работа с деревом

Минск, Центральный

Джут венцовый

15 р.

Джут венцовый

Витебск

Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Договорная

Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-вагон деревянная

13 200 р.

Баня-вагон деревянная

Гомельская, Мозырь

Демонтаж (Разборка) домов, квартир, сараев, бань и

100 р.

Демонтаж (Разборка) домов, квартир, сараев, бань и

Минск, Советский

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси

5 р.

Пирсы

Минская, Минский район

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Навес козырек над входом

300 р.

Навес козырек над входом

Минск, Московский

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Браширование доски/вагонки. С покраской, пропиткой

13 р.

Браширование доски/вагонки. С покраской, пропиткой

Минск, Центральный

Лестницы

1 500 р.

Лестницы

Брестская, Кобрин

Фундамент под ключ

Договорная

Фундамент под ключ

Гомель

Строительство террас, навеса, веранд

Договорная

Строительство террас, навеса, веранд

Минская, Слуцк

Скобы

Договорная

Скобы

Брестская, Пинск

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Конек на крышу

15 р.

Конек на крышу

Брестская, Барановичи

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111 р.

Сметная документация

Минск, Центральный

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Договорная

Демонтируем старые строения

Минская, Слуцк

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Уголки

100 р.

Уголки

Витебская, Барань

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Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''

Договорная

Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Лестница

4 759.95 р.

Лестница

Минская, Вилейка

ЧЕРДАЧНАЯ лестница деревянная от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

446 р.

ЧЕРДАЧНАЯ лестница деревянная от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брест

печник Ивацевичи

Договорная

печник Ивацевичи

Брестская, Ивацевичи

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Продам гараж металлический

Договорная

Продам гараж металлический

Витебская, Орша

Вагончик

1 850 р.

Вагончик

Брест

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Поддон

5 р.

Поддон

Брестская, Барановичи

Навес.Возможно в рассрочку. Доставка

10 р.

Навес.Возможно в рассрочку. Доставка

Гомель

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

Могилев

Доставка по Беларуси
Фундамент сваи под дом баню пирс тд

70 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс тд

Могилев

Доставка по Беларуси
Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Договорная

Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''

Договорная

Строительство гаража. Проект БД-86.1-18 ''Garage 6x6 mun-3''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Мини-баня

5 500 р.

Мини-баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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