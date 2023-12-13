Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Беларуси
30 р.
Покрывало 230*260,новое
Минск, Октябрьский
30 р.
Покрывало 130*170 Испания,новое
Минск, Октябрьский
15 р.
Плинтус
Минск, Фрунзенский
15 р.
Держатель для штор
Могилев
5 р.
Кольца деревянные для штор.
Минск, Фрунзенский
1 р.
Кольцо с зажимом СССР
Могилев
15 р.
Прихваты для штор
Могилев
25 р.
Кронштейны(держатели) металлические для карниза
Витебск
0.50 р.
Советские аксессуары для карниза и штор (кольца)
Гомель
20 р.
Вещи СССР. Простыни, полотенца.
Гродненская, Лида
10 р.
Подхваты для штор
Минск, Советский
5 р.
Подхваты для штор
Минская, Жодино
27 р.
Шторка в ванную
Гомельская, Мозырь
40 р.
Карниз для ванной 1,7 м, нержавеющая сталь.
Брестская, Другие города
15 р.
Ламбрекен
Минск, Центральный
8 р.
Ограничитель для штор
Минск, Ленинский
15 р.
Ламбрикен
Брестская, Барановичи
Бесплатно
прищепки отдам даром
Гродно
12 р.
Эркер для карниза внутренний(цена за оба)
Минск, Фрунзенский
150 р.
Римская штора
Минская, Молодечно
30 р.
Москитная сетка
Гродно
Онлайн-заказ
9 р.
Солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х 1.5м
Минск, Центральный
35 р.
Рамочная маскитная сетка 54см х 160см
Витебск
35 р.
ламбрикен
Гродно
25 р.
Продам наволочку декоративную
Минск, Первомайский
20 р.
Шторки для ванной
Минск, Ленинский
10 р.
Ткань 2.45*1.45
Минск, Центральный
Договорная
Прищепки
Гомельская, Другие города
Договорная
Роллеты защитные
Витебск
30 р.
Распорки для дома
Гомельская, Мозырь
2 р.
Кольца для шторки
Брест
25 р.
Ламбрекен
Минская, Молодечно
10 р.
Шторка для ванной комнаты
Гомель
150 р.
Римская штора
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ламбрикен
Гомельская, Мозырь
12 р.
Кольцо для штор
Минск, Заводской
3 р.
Подвесы для штор 2 шт
Гомель
50 р.
Продам
Гродненская, Мосты
4.50 р.
Держатели/прищепки/крючки для штор (разные)
Минск, Центральный
10 р.
Держатель для штор
Минск, Фрунзенский
50 р.
Фиранки занавески
Минск, Фрунзенский
20 р.
Кольца для штор из дерева
Минск, Заводской
Бесплатно
КОЛЬЦА для ШТОРЫ В ВАННОЙ 12шт НОВЫЕ БЕСПЛАТНО
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
150 р.
Римская штора
Минская, Молодечно
30 р.
Москитная сетка
Гродно
25 р.
Ламбрекен
Минская, Молодечно
Договорная
Ремонт жалюзи
Могилев
185 р.
Акция -10%. Ролеты защитные ''Alutech''. На окна.
Минск, Октябрьский
Договорная
Плиссе натяжного типа Crepe Белый
Минск, Октябрьский
125 р.
Умный двигатель для карниза Tuya WiFi новый
Минск, Советский