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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаШторы, жалюзи, карнизы

Прочее в Беларуси

Покрывало 230*260,новое

30 р.

Покрывало 230*260,новое

Минск, Октябрьский

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Покрывало 130*170 Испания,новое

30 р.

Покрывало 130*170 Испания,новое

Минск, Октябрьский

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Плинтус

15 р.

Плинтус

Минск, Фрунзенский

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Держатель для штор

15 р.

Держатель для штор

Могилев

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Кольца деревянные для штор.

5 р.

Кольца деревянные для штор.

Минск, Фрунзенский

Кольцо с зажимом СССР

1 р.

Кольцо с зажимом СССР

Могилев

Прихваты для штор

15 р.

Прихваты для штор

Могилев

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Кронштейны(держатели) металлические для карниза

25 р.

Кронштейны(держатели) металлические для карниза

Витебск

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Советские аксессуары для карниза и штор (кольца)

0.50 р.

Советские аксессуары для карниза и штор (кольца)

Гомель

Вещи СССР. Простыни, полотенца.

20 р.

Вещи СССР. Простыни, полотенца.

Гродненская, Лида

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Подхваты для штор

10 р.

Подхваты для штор

Минск, Советский

Подхваты для штор

5 р.

Подхваты для штор

Минская, Жодино

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Шторка в ванную

27 р.

Шторка в ванную

Гомельская, Мозырь

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Карниз для ванной 1,7 м, нержавеющая сталь.

40 р.

Карниз для ванной 1,7 м, нержавеющая сталь.

Брестская, Другие города

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Ламбрекен

15 р.

Ламбрекен

Минск, Центральный

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Ограничитель для штор

8 р.

Ограничитель для штор

Минск, Ленинский

Ламбрикен

15 р.

Ламбрикен

Брестская, Барановичи

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прищепки отдам даром

Бесплатно

прищепки отдам даром

Гродно

Эркер для карниза внутренний(цена за оба)

12 р.

Эркер для карниза внутренний(цена за оба)

Минск, Фрунзенский

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Римская штора

150 р.

Римская штора

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Москитная сетка

30 р.

Москитная сетка

Гродно

Доставка по Беларуси
Солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х 1.5м

Онлайн-заказ

9 р.

Солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х 1.5м

Минск, Центральный

Рамочная маскитная сетка 54см х 160см

35 р.

Рамочная маскитная сетка 54см х 160см

Витебск

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ламбрикен

35 р.

ламбрикен

Гродно

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Продам наволочку декоративную

25 р.

Продам наволочку декоративную

Минск, Первомайский

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Шторки для ванной

20 р.

Шторки для ванной

Минск, Ленинский

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Ткань 2.45*1.45

10 р.

Ткань 2.45*1.45

Минск, Центральный

Прищепки

Договорная

Прищепки

Гомельская, Другие города

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Роллеты защитные

Договорная

Роллеты защитные

Витебск

Распорки для дома

30 р.

Распорки для дома

Гомельская, Мозырь

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Кольца для шторки

2 р.

Кольца для шторки

Брест

Ламбрекен

25 р.

Ламбрекен

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Шторка для ванной комнаты

10 р.

Шторка для ванной комнаты

Гомель

Римская штора

150 р.

Римская штора

Минск, Фрунзенский

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Ламбрикен

5 р.

Ламбрикен

Гомельская, Мозырь

Кольцо для штор

12 р.

Кольцо для штор

Минск, Заводской

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Подвесы для штор 2 шт

3 р.

Подвесы для штор 2 шт

Гомель

Продам

50 р.

Продам

Гродненская, Мосты

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Держатели/прищепки/крючки для штор (разные)

4.50 р.

Держатели/прищепки/крючки для штор (разные)

Минск, Центральный

Держатель для штор

10 р.

Держатель для штор

Минск, Фрунзенский

Фиранки занавески

50 р.

Фиранки занавески

Минск, Фрунзенский

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Кольца для штор из дерева

20 р.

Кольца для штор из дерева

Минск, Заводской

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КОЛЬЦА для ШТОРЫ В ВАННОЙ 12шт НОВЫЕ БЕСПЛАТНО

Бесплатно

КОЛЬЦА для ШТОРЫ В ВАННОЙ 12шт НОВЫЕ БЕСПЛАТНО

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Римская штора

150 р.

Римская штора

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Москитная сетка

30 р.

Москитная сетка

Гродно

Доставка по Беларуси
Ламбрекен

25 р.

Ламбрекен

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Ремонт жалюзи

Договорная

Ремонт жалюзи

Могилев

Доставка по Беларуси
Акция -10%. Ролеты защитные ''Alutech''. На окна.

185 р.

Акция -10%. Ролеты защитные ''Alutech''. На окна.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Плиссе натяжного типа Crepe Белый

Договорная

Плиссе натяжного типа Crepe Белый

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Умный двигатель для карниза Tuya WiFi новый

125 р.

Умный двигатель для карниза Tuya WiFi новый

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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