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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Прочие отделочные материалы в Беларуси

Подоконник ПВХ

Бесплатно

Подоконник ПВХ

Минская, Борисов

Мебельный щит из Дуба

70 р.

Мебельный щит из Дуба

Минск, Октябрьский

Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50

24.70 р.

Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50

Брестская, Барановичи

Водосточные системы

Договорная

Водосточные системы

Брестская, Барановичи

Обои

50 р.

Обои

Минск, Ленинский

Кромки мебельные остатки

Договорная

Кромки мебельные остатки

Минск, Октябрьский

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Соединитель одноуровневый 60х27х0,7мм (КРАБ)

0.50 р.

Соединитель одноуровневый 60х27х0,7мм (КРАБ)

Гомель

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Террасная доска RusDecking

48 р.

Террасная доска RusDecking

Брест

Доставка
Рассрочка
30:30 Петра шара и 29:29 кип Кали грей мат

4.94 р.

30:30 Петра шара и 29:29 кип Кали грей мат

Минск, Советский

Колпак на столб. Парапет

Договорная

Колпак на столб. Парапет

Гомельская, Мозырь

Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

12.50 р.

Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

Витебская, Орша

Профнастил и металлочерепица ОРША. только 0.45 и 0.5

12.50 р.

Профнастил и металлочерепица ОРША. только 0.45 и 0.5

Могилев

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

24.20 р.

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

Витебская, Орша

Соффит

17.15 р.

Соффит

Гродно

Водосточная система ПВХ Docke

14.70 р.

Водосточная система ПВХ Docke

Брестская, Барановичи

Доставка
Софит виниловый

16.98 р.

Софит виниловый

Брестская, Барановичи

Доставка
Фундамент, заливка

Договорная

Фундамент, заливка

Могилев

АМК декоративное покрытие.

300 р.

АМК декоративное покрытие.

Витебск

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Дубовы слебы плахи

Договорная

Дубовы слебы плахи

Гомель

Доставка по Беларуси
Ceresit CT 19 Бетонконтакт Бетоноконтакт Бетон - к

45 р.

Ceresit CT 19 Бетонконтакт Бетоноконтакт Бетон - к

Минск, Московский

Обои

15 р.

Обои

Минск, Фрунзенский

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Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

60 р.

Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК

Гомельская, Мозырь

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стекло узорчатое

Договорная

Стекло узорчатое

Могилевская, Бобруйск

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Столешница

110 р.

Столешница

Минск, Октябрьский

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Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

15 р.

Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

Минск, Октябрьский

Наждачка (32 см)

1 р.

Наждачка (32 см)

Брестская, Барановичи

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Минск, Центральный

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Брест

Мебельные гвоздики 1000шт+

5 р.

Мебельные гвоздики 1000шт+

Могилев

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Обои новые виниловые

11 р.

Обои новые виниловые

Минск, Советский

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Воск мебельный

10 р.

Воск мебельный

Минск, Советский

Линолеум б/у

50 р.

Линолеум б/у

Гомельская, Светлогорск

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Диоксид титана

40 р.

Диоксид титана

Гродно

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Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Жидкие гвозди

40 р.

Жидкие гвозди

Брестская, Барановичи

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19 р.

ЛАМИНАТ С БЕСПЛАТНОЙ УКЛАДКОЙ

Витебск

Пудра алюминиевая.

Договорная

Пудра алюминиевая.

Гомельская, Жлобин

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Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

5 р.

Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

20 р.

Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки

Гомельская, Речица

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Трафарет под кирпич 995х755мм

42.50 р.

Трафарет под кирпич 995х755мм

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Дубовы слебы плахи

Договорная

Дубовы слебы плахи

Гомель

Доставка по Беларуси
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

5 р.

Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

0.53 р.

АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

25 р.

Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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