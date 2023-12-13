Товары от Куфар Маркета
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Прочие отделочные материалы в Беларуси
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Подоконник ПВХ
Минская, Борисов
70 р.
Мебельный щит из Дуба
Минск, Октябрьский
24.70 р.
Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50
Брестская, Барановичи
Договорная
Водосточные системы
Брестская, Барановичи
50 р.
Обои
Минск, Ленинский
Договорная
Кромки мебельные остатки
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Соединитель одноуровневый 60х27х0,7мм (КРАБ)
Гомель
48 р.
Террасная доска RusDecking
Брест
4.94 р.
30:30 Петра шара и 29:29 кип Кали грей мат
Минск, Советский
Договорная
Колпак на столб. Парапет
Гомельская, Мозырь
12.50 р.
Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м
Витебская, Орша
12.50 р.
Профнастил и металлочерепица ОРША. только 0.45 и 0.5
Могилев
24.20 р.
Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии
Витебская, Орша
17.15 р.
Соффит
Гродно
14.70 р.
Водосточная система ПВХ Docke
Брестская, Барановичи
16.98 р.
Софит виниловый
Брестская, Барановичи
Договорная
Фундамент, заливка
Могилев
300 р.
АМК декоративное покрытие.
Витебск
Договорная
Дубовы слебы плахи
Гомель
45 р.
Ceresit CT 19 Бетонконтакт Бетоноконтакт Бетон - к
Минск, Московский
15 р.
Обои
Минск, Фрунзенский
60 р.
Мастика кровельная ''Технониколь'' 50кг МБПК
Гомельская, Мозырь
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Стекло узорчатое
Могилевская, Бобруйск
110 р.
Столешница
Минск, Октябрьский
15 р.
Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме
Минск, Октябрьский
1 р.
Наждачка (32 см)
Брестская, Барановичи
Договорная
Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство
Минск, Центральный
Договорная
Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство
Брест
5 р.
Мебельные гвоздики 1000шт+
Могилев
11 р.
Обои новые виниловые
Минск, Советский
10 р.
Воск мебельный
Минск, Советский
50 р.
Линолеум б/у
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Диоксид титана
Гродно
45 р.
Эпоксидная смола в больших фасовках
Минск, Первомайский
40 р.
Жидкие гвозди
Брестская, Барановичи
19 р.
ЛАМИНАТ С БЕСПЛАТНОЙ УКЛАДКОЙ
Витебск
Договорная
Пудра алюминиевая.
Гомельская, Жлобин
5 р.
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком
Минск, Ленинский
20 р.
Дверная защёлка,задвижка,поворотные ручки
Гомельская, Речица
42.50 р.
Трафарет под кирпич 995х755мм
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Дубовы слебы плахи
Гомель
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
45 р.
Эпоксидная смола в больших фасовках
Минск, Первомайский
5 р.
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком
Минск, Ленинский
0.53 р.
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др
Минск, Первомайский
25 р.
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм
Минск, Первомайский