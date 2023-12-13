Товары от Куфар Маркета
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650 р.
Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)
Могилев
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27.35 р.
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)
Минск, Центральный
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22.29 р.
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00031B (4 г)
Минск, Центральный
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34.48 р.
Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK EX282360RUS
Минск, Центральный
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31.33 р.
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS-RU
Минск, Центральный
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31.19 р.
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00059A (8 г)
Минск, Центральный
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22.16 р.
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00045A (4 г)
Минск, Центральный
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21.82 р.
Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut (TG-A-001- RS-RU)
Минск, Центральный
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17.83 р.
Термопаста STEEL Frost Aluminium (3 гр) STP-2
Минск, Центральный
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33.19 р.
Термопаста ARCTIC Cooling MX-4-4r
Минск, Центральный
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12.60 р.
Термопаста Steel SPO-1 (2 г)
Минск, Центральный
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13 р.
Термопаста DEEPCOOL Z5
Минск, Центральный
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14.43 р.
Радиатор для M.2 Espada ESP-R1
Минск, Центральный
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30.15 р.
Термопрокладка Thermal Grizzly Minus Pad 8 TG-MP8-30-30-05-1R
Минск, Центральный
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73.70 р.
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00049A (20 г)
Минск, Центральный
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56.93 р.
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00001B (20 г)
Минск, Центральный
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21.49 р.
Термопрокладка DeepCool EK720-L-0.5 100x50x0.5
Минск, Центральный
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51.99 р.
Контроллер ST-Lab I-400
Минск, Центральный
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65.33 р.
Контроллер ST Lab I-420
Минск, Центральный
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42.64 р.
Термопрокладка Thermal Grizzly Minus Pad 8 TG-MP8-120-20-10-1R
Минск, Центральный
45 р.
Клавиатура новая для ноутбука Asus x553m и для других моделей Асус
Минск, Центральный
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минск, Первомайский
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минск, Центральный
85 р.
Игровой коврик большой USB RGB SIZE-XL GAMING MOUSPAD
Минск, Партизанский
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46.75 р.
Разветвитель для кулера DeepCool FH-10 DP-F10PWM-HUB
Минск, Центральный
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28.69 р.
Термопрокладка DeepCool EK720-L-1.0 100x50x1
Минск, Центральный
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35.02 р.
Термопаста DeepCool EX750 (1.5 г, 2 шт.)
Минск, Центральный
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45.57 р.
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00048A (8 г)
Минск, Центральный
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24.90 р.
Термопаста DeepCool EX750 (2.5 г, 2 шт.)
Минск, Центральный
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4.90 р.
Термопаста Gembird GF-11-1.5 (1.5 г)
Минск, Центральный
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18.65 р.
Планка Gembird CC-USB3-RECEPTACLE
Минск, Центральный
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34.64 р.
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00046A (4 г)
Минск, Центральный
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70.88 р.
Контроллер ORICO PVU3-2O2I
Минск, Центральный
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18.16 р.
Термопаста Cooler Master IC Value V1 (2 мл) RG-ICV1-TW20-R1
Минск, Центральный
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26.58 р.
Планка портов USB 0.4 метра Espada BRCT-2PrtUSB3
Минск, Центральный
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10 р.
Термопаста Gembird GF-11-5 (5 г)
Минск, Центральный
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38.36 р.
Термопрокладка DeepCool EK720-XL-0.5 120x120x0.5
Минск, Центральный
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25.57 р.
Термопрокладка DeepCool EK720-XS-1.5 120x20x1.5
Минск, Центральный
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39.16 р.
Термопрокладка Thermal Grizzly Minus Pad 8 (TG-MP8-30-30-15-1R)
Минск, Центральный
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61.09 р.
Термопрокладка DeepCool EK720-XL-1.5 120x120x1.5
Минск, Центральный
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2.93 р.
Термопаста ExeGate ETТ-2WMK EX282350RUS (1.5 г)
Минск, Центральный
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121.99 р.
Контроллер ST-Lab M-330 USB
Минск, Центральный
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55.34 р.
Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut (TG-A-015-R-RU)
Минск, Центральный