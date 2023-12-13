Товары от Куфар Маркета
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Прочие компьютерные комплектующие в Беларуси
18 р.
РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO
Минск, Октябрьский
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минская, Жодино
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Гомельская, Речица
Договорная
Комплектующие для пк
Гродненская, Березовка
1 р.
Шлейфы IDE, SATA
Брестская, Пинск
Бесплатно
Райзер
Брестская, Пинск
14.88 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Гомельская, Мозырь
Договорная
для пк
Могилев
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Витебская, Полоцк
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Гродненская, Лида
14.88 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минская, Борисов
17.99 р.
Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0
Брестская, Барановичи
230 р.
Материнская плата, процессор и оперативная память
Могилевская, Хотимск
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Минск, Фрунзенский
35 р.
Старые профессиональные платы
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Системный блок
Витебская, Новополоцк
4.99 р.
6 pin
Гомель
2 р.
Шлейф IDE
Могилев
250 р.
Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 30 pin,LED
Витебск
220 р.
Матрица для ноутбуков 17.3'' , Slim, 30 pin
Витебск
40 р.
Петли для ноутбука Acer Aspire Aspire E5-573g и др
Брест
Договорная
Компьютер Б/У по запчастям
Брестская, Пинск
150 р.
Матрица для ноутбуков 15,6'' , Full HD, 1920*1080, 40 pin,LED.
Витебск
220 р.
Матрица для ноутбуков 17,3'' 1920*1080, Full HD,40 pin,LED
Витебск
185 р.
Матрица для ноутбуков 14,0'' Slim, IPS, без ушей 30 pin
Витебск
170 р.
Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, Full HD, без ушей 30 pin
Витебск
190 р.
Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, IPS, без ушей 30 pin
Витебск
90 р.
Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 40 pin,LED
Витебск
60 р.
Матрица для ноутбуков 15,6'' 1366x768, 40 pin,LED.
Витебск
90 р.
материнская плата, видеокарта, процессор
Гродно
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Брестская, Пинск
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Сокет для микросхем
Минск, Октябрьский
90 р.
4x intel q6600+6gb ram + gts450 ddr5+450w
Брест
14.99 р.
Адаптер HDMI/VGA (Переходник)
Могилев
14.99 р.
Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм
Гродно
650 р.
Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)
Могилев
200 р.
Дешёвая рабочая сборка ПК
Гомельская, Жлобин
0.40 р.
Винты болты для ноутбука
Минск, Московский
35 р.
Клавиатура игровая с подсветкой
Витебск
15 р.
Кулер для видеокарты
Минск, Октябрьский
Договорная
Комплектующие для компьютера
Гомельская, Жлобин
10 р.
шлейфы для жёсткого диска
Минск, Московский
Онлайн-заказ
27.35 р.
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
650 р.
Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)
Могилев
Онлайн-заказ
27.35 р.
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.29 р.
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00031B (4 г)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.48 р.
Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK EX282360RUS
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
31.33 р.
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS-RU
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
31.19 р.
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00059A (8 г)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.16 р.
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00045A (4 г)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
21.82 р.
Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut (TG-A-001- RS-RU)
Минск, Центральный