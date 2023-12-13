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Компьютерная техникаКомплектующие

Прочие компьютерные комплектующие в Беларуси

РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO
vip

18 р.

РАЙЗЕР RISER 009S, 010S PLUS, 011 PRO

Минск, Октябрьский

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минская, Жодино

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Гомельская, Речица

Комплектующие для пк

Договорная

Комплектующие для пк

Гродненская, Березовка

1 р.

Шлейфы IDE, SATA

Брестская, Пинск

Райзер

Бесплатно

Райзер

Брестская, Пинск

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.88 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Гомельская, Мозырь

для пк

Договорная

для пк

Могилев

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Витебская, Полоцк

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Гродненская, Лида

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.88 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минская, Борисов

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Брестская, Барановичи

Материнская плата, процессор и оперативная память

230 р.

Материнская плата, процессор и оперативная память

Могилевская, Хотимск

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Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Старые профессиональные платы

35 р.

Старые профессиональные платы

Могилевская, Бобруйск

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Системный блок

30 р.

Системный блок

Витебская, Новополоцк

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6 pin

4.99 р.

6 pin

Гомель

Шлейф IDE

2 р.

Шлейф IDE

Могилев

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 30 pin,LED

250 р.

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 30 pin,LED

Витебск

Матрица для ноутбуков 17.3'' , Slim, 30 pin

220 р.

Матрица для ноутбуков 17.3'' , Slim, 30 pin

Витебск

Петли для ноутбука Acer Aspire Aspire E5-573g и др

40 р.

Петли для ноутбука Acer Aspire Aspire E5-573g и др

Брест

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Компьютер Б/У по запчастям

Договорная

Компьютер Б/У по запчастям

Брестская, Пинск

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Матрица для ноутбуков 15,6'' , Full HD, 1920*1080, 40 pin,LED.

150 р.

Матрица для ноутбуков 15,6'' , Full HD, 1920*1080, 40 pin,LED.

Витебск

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1920*1080, Full HD,40 pin,LED

220 р.

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1920*1080, Full HD,40 pin,LED

Витебск

Матрица для ноутбуков 14,0'' Slim, IPS, без ушей 30 pin

185 р.

Матрица для ноутбуков 14,0'' Slim, IPS, без ушей 30 pin

Витебск

Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, Full HD, без ушей 30 pin

170 р.

Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, Full HD, без ушей 30 pin

Витебск

Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, IPS, без ушей 30 pin

190 р.

Матрица для ноутбуков 15,6'' Slim, IPS, без ушей 30 pin

Витебск

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 40 pin,LED

90 р.

Матрица для ноутбуков 17,3'' 1600x900, 40 pin,LED

Витебск

Матрица для ноутбуков 15,6'' 1366x768, 40 pin,LED.

60 р.

Матрица для ноутбуков 15,6'' 1366x768, 40 pin,LED.

Витебск

материнская плата, видеокарта, процессор

90 р.

материнская плата, видеокарта, процессор

Гродно

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Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Брестская, Пинск

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Могилевская, Бобруйск

Сокет для микросхем

3 р.

Сокет для микросхем

Минск, Октябрьский

4x intel q6600+6gb ram + gts450 ddr5+450w

90 р.

4x intel q6600+6gb ram + gts450 ddr5+450w

Брест

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Адаптер HDMI/VGA (Переходник)

14.99 р.

Адаптер HDMI/VGA (Переходник)

Могилев

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Гродно

Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

650 р.

Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дешёвая рабочая сборка ПК

200 р.

Дешёвая рабочая сборка ПК

Гомельская, Жлобин

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Винты болты для ноутбука

0.40 р.

Винты болты для ноутбука

Минск, Московский

Клавиатура игровая с подсветкой

35 р.

Клавиатура игровая с подсветкой

Витебск

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Кулер для видеокарты

15 р.

Кулер для видеокарты

Минск, Октябрьский

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Комплектующие для компьютера

Договорная

Комплектующие для компьютера

Гомельская, Жлобин

шлейфы для жёсткого диска

10 р.

шлейфы для жёсткого диска

Минск, Московский

Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)

Онлайн-заказ

27.35 р.

Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

650 р.

Комплект i3 12100F + Gigabyte H610M S2 V2 (Новое, Гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)

Онлайн-заказ

27.35 р.

Термопаста ExeGate ETD-14WMK Diamond EX282339RUS (2 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00031B (4 г)

Онлайн-заказ

22.29 р.

Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00031B (4 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK EX282360RUS

Онлайн-заказ

34.48 р.

Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK EX282360RUS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS-RU

Онлайн-заказ

31.33 р.

Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS-RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00059A (8 г)

Онлайн-заказ

31.19 р.

Термопаста Arctic MX-4 ACTCP00059A (8 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00045A (4 г)

Онлайн-заказ

22.16 р.

Термопаста Arctic MX-5 ACTCP00045A (4 г)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut (TG-A-001- RS-RU)

Онлайн-заказ

21.82 р.

Термопаста Thermal Grizzly Aeronaut (TG-A-001- RS-RU)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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