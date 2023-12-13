Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Беларуси
250 р.
Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
Могилев
65 р.
Обжимник Raltek + 1200 наконечников
Гродно
38 р.
Шаблон форм BIHUI с замком-фиксатором формы, 25,4с
Минск, Московский
62 р.
Диск для резки и заусовки плитки под 45, DLT 2
Минск, Московский
120 р.
ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА для плитки DLT P612
Минск, Московский
31 р.
Притир алмазный (брусок) DLT&9plitok, #50- 400
Минск, Московский
85 р.
НАКОЛЕННИКИ RUBI ГЕЛЬ КОМФОРТ
Минск, Московский
10 р.
МАЯК ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА 70 ММ 3D KRESTIKI (20ШТ.)
Минск, Московский
410 р.
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro PRO-MAX
Минск, Московский
2 800 р.
Электрический пресс Rems power press 572111
Брест
600 р.
Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm
Минск, Заводской
200 р.
Гайковерт аккумуляторный беспроводной
Витебская, Новополоцк
640 р.
Сидение эргономичное для укладчика плитки RUBI
Минск, Московский
400 р.
Присоска электрическая GRABO PRO-Lifter
Минск, Московский
350 р.
Наушники защитные (противошумные) Tactix, арт. 488131
Минск, Московский
38 р.
Адаптер для пылесоса (пылеуловитель) BIHUI
Минск, Московский
320 р.
Проявочная лампа маляра Lossew Lamp P2
Минск, Московский
185 р.
ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 220
Минск, Московский
75 р.
Шаблон для монтажа водорозеток INSTALLER 400/740мм
Минск, Московский
120 р.
Универсальный пылеотвод для АГШК
Минск, Московский
56 р.
Маяк для наливного пола BIHUI, упаковка 100шт, арт.MSLP100
Минск, Московский
24 р.
Уголок монтажный, 90 градусов (L-образный зажим), набор 2шт
Минск, Московский
2 680 р.
Шпаклевочная станция HYVST SPA 95
Минск, Московский
86 р.
Наколенники пластиковые BIHUI
Минск, Московский
9 р.
Многоразовый Тюбик (пакет) для затирки швов BIHUI
Минск, Московский
16 р.
Одинарная присоска BIHUI
Минск, Московский
26 р.
Диск алмазный DLT MINI TURBO, 50мм
Минск, Московский
400 р.
Подстолье складное DLT (стол для плитки и ГКЛ) 1.2/2.4метра
Минск, Московский
23 р.
Шпатель малярный BIHUI из нержавеющей стали
Минск, Московский
34 р.
Дверь защитная многоразовая на молнии против пыли BIHUI арт.TDZD
Минск, Московский
31 р.
Шаблон форм (шаблон строительный) 25,4см
Минск, Московский
34 р.
ШАБЛОН-ЛИНЕЙКА DLT (АЛЮМИНИЙ)
Минск, Московский
165 р.
Строительные наколенники на колесах DLT-Knee Pads
Минск, Московский
100 р.
СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ КОРОНЧАТОЕ DLT STANDARD 32ММ-400ММ
Минск, Московский
40 р.
Поршень DLT VSP-1 для помповой присоски
Минск, Московский
175 р.
Присоска электрическая DLT VST-100 для рельефной плитки с АВТО подкачкой
Минск, Московский
60 р.
Наколенники строительные Tactix, арт.482001
Минск, Московский
100 р.
Зарядное устройство dewalt dcb 1104
Минск, Октябрьский
45 р.
Нож строительный gross
Минск, Первомайский
35 р.
Насадка на реноватор , Германия
Минск, Советский
2 400 р.
Rems hot dog 2
Брест
179.99 р.
Лазерный нивелир Bosch PCL 20 [0603008220]
Минск, Центральный
Договорная
Метчики.
Гомель
3 р.
Напильник
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
300 р.
Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог
Могилев
Онлайн-заказ
184.40 р.
Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
372.50 р.
Бороздодел Фиолент Б2-30
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
104.13 р.
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
46.16 р.
Набор отверточный Hama 00053052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
157.51 р.
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный