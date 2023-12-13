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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Беларуси

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
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250 р.

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм

Могилев

Доставка по Беларуси
Обжимник Raltek + 1200 наконечников

65 р.

Обжимник Raltek + 1200 наконечников

Гродно

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Шаблон форм BIHUI с замком-фиксатором формы, 25,4с

38 р.

Шаблон форм BIHUI с замком-фиксатором формы, 25,4с

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск для резки и заусовки плитки под 45, DLT 2

62 р.

Диск для резки и заусовки плитки под 45, DLT 2

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА для плитки DLT P612

120 р.

ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА для плитки DLT P612

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Притир алмазный (брусок) DLT&9plitok, #50- 400

31 р.

Притир алмазный (брусок) DLT&9plitok, #50- 400

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
НАКОЛЕННИКИ RUBI ГЕЛЬ КОМФОРТ

85 р.

НАКОЛЕННИКИ RUBI ГЕЛЬ КОМФОРТ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
МАЯК ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА 70 ММ 3D KRESTIKI (20ШТ.)

10 р.

МАЯК ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА 70 ММ 3D KRESTIKI (20ШТ.)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro PRO-MAX

410 р.

Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro PRO-MAX

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Электрический пресс Rems power press 572111

2 800 р.

Электрический пресс Rems power press 572111

Брест

Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm

600 р.

Ударный безщеточный гайковерт Ryobi RIW18X-0 на 900Hm

Минск, Заводской

Гайковерт аккумуляторный беспроводной

200 р.

Гайковерт аккумуляторный беспроводной

Витебская, Новополоцк

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Сидение эргономичное для укладчика плитки RUBI

640 р.

Сидение эргономичное для укладчика плитки RUBI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Присоска электрическая GRABO PRO-Lifter

400 р.

Присоска электрическая GRABO PRO-Lifter

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Наушники защитные (противошумные) Tactix, арт. 488131

350 р.

Наушники защитные (противошумные) Tactix, арт. 488131

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Адаптер для пылесоса (пылеуловитель) BIHUI

38 р.

Адаптер для пылесоса (пылеуловитель) BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Проявочная лампа маляра Lossew Lamp P2

320 р.

Проявочная лампа маляра Lossew Lamp P2

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 220

185 р.

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 220

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шаблон для монтажа водорозеток INSTALLER 400/740мм

75 р.

Шаблон для монтажа водорозеток INSTALLER 400/740мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный пылеотвод для АГШК

120 р.

Универсальный пылеотвод для АГШК

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Маяк для наливного пола BIHUI, упаковка 100шт, арт.MSLP100

56 р.

Маяк для наливного пола BIHUI, упаковка 100шт, арт.MSLP100

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Уголок монтажный, 90 градусов (L-образный зажим), набор 2шт

24 р.

Уголок монтажный, 90 градусов (L-образный зажим), набор 2шт

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпаклевочная станция HYVST SPA 95

2 680 р.

Шпаклевочная станция HYVST SPA 95

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Наколенники пластиковые BIHUI

86 р.

Наколенники пластиковые BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Многоразовый Тюбик (пакет) для затирки швов BIHUI

9 р.

Многоразовый Тюбик (пакет) для затирки швов BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Одинарная присоска BIHUI

16 р.

Одинарная присоска BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный DLT MINI TURBO, 50мм

26 р.

Диск алмазный DLT MINI TURBO, 50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Подстолье складное DLT (стол для плитки и ГКЛ) 1.2/2.4метра

400 р.

Подстолье складное DLT (стол для плитки и ГКЛ) 1.2/2.4метра

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатель малярный BIHUI из нержавеющей стали

23 р.

Шпатель малярный BIHUI из нержавеющей стали

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Дверь защитная многоразовая на молнии против пыли BIHUI арт.TDZD

34 р.

Дверь защитная многоразовая на молнии против пыли BIHUI арт.TDZD

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шаблон форм (шаблон строительный) 25,4см

31 р.

Шаблон форм (шаблон строительный) 25,4см

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ШАБЛОН-ЛИНЕЙКА DLT (АЛЮМИНИЙ)

34 р.

ШАБЛОН-ЛИНЕЙКА DLT (АЛЮМИНИЙ)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Строительные наколенники на колесах DLT-Knee Pads

165 р.

Строительные наколенники на колесах DLT-Knee Pads

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ КОРОНЧАТОЕ DLT STANDARD 32ММ-400ММ

100 р.

СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ КОРОНЧАТОЕ DLT STANDARD 32ММ-400ММ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Поршень DLT VSP-1 для помповой присоски

40 р.

Поршень DLT VSP-1 для помповой присоски

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Присоска электрическая DLT VST-100 для рельефной плитки с АВТО подкачкой

175 р.

Присоска электрическая DLT VST-100 для рельефной плитки с АВТО подкачкой

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Наколенники строительные Tactix, арт.482001

60 р.

Наколенники строительные Tactix, арт.482001

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Зарядное устройство dewalt dcb 1104

100 р.

Зарядное устройство dewalt dcb 1104

Минск, Октябрьский

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Нож строительный gross

45 р.

Нож строительный gross

Минск, Первомайский

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Насадка на реноватор , Германия

35 р.

Насадка на реноватор , Германия

Минск, Советский

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Rems hot dog 2

2 400 р.

Rems hot dog 2

Брест

Лазерный нивелир Bosch PCL 20 [0603008220]

179.99 р.

Лазерный нивелир Bosch PCL 20 [0603008220]

Минск, Центральный

Метчики.

Договорная

Метчики.

Гомель

Напильник

3 р.

Напильник

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

300 р.

Гайковёрт DeWALTбесщеточный 900 Нм аналог

Могилев

Доставка по Беларуси
Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Онлайн-заказ

184.40 р.

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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