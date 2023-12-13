Товары от Куфар Маркета
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Прочее строительное оборудование в Беларуси
450 р.
Станок деревообрабатывающий
Брест
1 500 р.
Машина паркетошлифовальная СО-206.1 (220 В, 2,2 кВт)
Минск, Фрунзенский
3 900 р.
Мотобур (бензобур) STIHL BT 360 -2 удлинителя: 0,5 и 1,0 м. и 3 шнека: 250, 280, 350 мм.
Минск, Фрунзенский
2 900 р.
Мотобур (бензобур) STIHL BT 121
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Машина затирочная (вертолет) 600 мм., двигатель HONDA
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Машина затирочная (вертолет) 900 мм., двигатель HONDA
Минск, Фрунзенский
1 950 р.
Затирочная машина
Минская, Солигорск
600 р.
БензоБур
Могилев
450 р.
Перфоратор Bosch GBH 180-LI
Гродно
Договорная
Запчасти к двигателям HONDA серий GX, GC, GCV
Минск, Московский
30 р.
Каскад для стройки
Могилев
400 р.
Штиль 180
Могилев
450 р.
Измеритель влажности материалов
Минск, Фрунзенский
64.98 р.
(Уценка) Пнев.шл.маш прямая FUBAG GL25000 (100117)
Минск, Фрунзенский
50 р.
Горелка кровельная с шлангом
Минск, Московский
40 р.
Наждак.
Могилев
350 р.
Пилорама ленточная
Гомельская, Житковичи
1 450 р.
Аппарат окрасочный выс. давления поршневой DP6880-
Минск, Октябрьский
400 р.
Пост газорезчика
Брест
Договорная
Доставка бетона Гродно
Гродно
410 р.
KETER
Минск, Ленинский
5 р.
Унитаз строительный
Минск, Октябрьский
2 500 р.
Облицовка, отделка бетонных лестниц
Минск, Центральный
3 500 р.
Облицовка, отделка металлических лестниц
Минск, Центральный
400 р.
Ограждение лестницы из металла
Минск, Центральный
100 р.
Прицепной подъемник
Гродненская, Лида
61.77 р.
Рубанок Einhell Bavaria BEH900
Минская, Борисов
8 р.
Прокат /Аренда Снегоуборщика
Витебск
70 р.
Электродвигатель асинхронный (около 2 кВт,925 об)
Минская, Копыль
2 000 р.
Затирочная машина Kreber для стяжки
Брестская, Лунинец
25 р.
Масса для сварки
Брестская, Иваново
Договорная
Стеллажи.
Минск, Ленинский
450 р.
Версак
Минск, Ленинский
250 р.
Мотор редуктор
Могилевская, Бобруйск
180 р.
Рама станок подстолье для верстака
Могилев
250 р.
Опалубка
Гродно
175 р.
Тачка строительная Brado 2х130 expert PRO
Брестская, Барановичи
Онлайн-заказ
Затирочная машина TOTAL TP9361-1
Минск, Центральный
16 р.
Механический регулятор высоты плитки DLT
Минск, Московский
220 р.
Баллон кислородный 40л. цена за шт.
Минская, Молодечно
500 р.
Манометр euro index s2601
Брест
20 р.
блок
Гомель
300 р.
Кислородный балон (полный)
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
100 р.
Прицепной подъемник
Гродненская, Лида
Онлайн-заказ
Затирочная машина TOTAL TP9361-1
Минск, Центральный
2.50 р.
Рым-болт М20(М22,М56)
Минск, Первомайский
1 620 р.
Универсальная штукатурная машина
Витебск
181.68 р.
Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023
Минск, Первомайский
130 р.
Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C
Минск, Центральный
45 р.
Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат
Гомель
80 р.
Автокран
Гродненская, Лида