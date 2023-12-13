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Ремонт и стройкаСтроительное оборудование

Прочее строительное оборудование в Беларуси

Станок деревообрабатывающий

450 р.

Станок деревообрабатывающий

Брест

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Машина паркетошлифовальная СО-206.1 (220 В, 2,2 кВт)

1 500 р.

Машина паркетошлифовальная СО-206.1 (220 В, 2,2 кВт)

Минск, Фрунзенский

Мотобур (бензобур) STIHL BT 360 -2 удлинителя: 0,5 и 1,0 м. и 3 шнека: 250, 280, 350 мм.

3 900 р.

Мотобур (бензобур) STIHL BT 360 -2 удлинителя: 0,5 и 1,0 м. и 3 шнека: 250, 280, 350 мм.

Минск, Фрунзенский

Мотобур (бензобур) STIHL BT 121

2 900 р.

Мотобур (бензобур) STIHL BT 121

Минск, Фрунзенский

Машина затирочная (вертолет) 600 мм., двигатель HONDA

1 500 р.

Машина затирочная (вертолет) 600 мм., двигатель HONDA

Минск, Фрунзенский

Машина затирочная (вертолет) 900 мм., двигатель HONDA

1 800 р.

Машина затирочная (вертолет) 900 мм., двигатель HONDA

Минск, Фрунзенский

1 950 р.

Затирочная машина

Минская, Солигорск

БензоБур

600 р.

БензоБур

Могилев

Перфоратор Bosch GBH 180-LI

450 р.

Перфоратор Bosch GBH 180-LI

Гродно

Запчасти к двигателям HONDA серий GX, GC, GCV

Договорная

Запчасти к двигателям HONDA серий GX, GC, GCV

Минск, Московский

Доставка
Каскад для стройки

30 р.

Каскад для стройки

Могилев

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Штиль 180

400 р.

Штиль 180

Могилев

Измеритель влажности материалов

450 р.

Измеритель влажности материалов

Минск, Фрунзенский

(Уценка) Пнев.шл.маш прямая FUBAG GL25000 (100117)

64.98 р.

(Уценка) Пнев.шл.маш прямая FUBAG GL25000 (100117)

Минск, Фрунзенский

Горелка кровельная с шлангом

50 р.

Горелка кровельная с шлангом

Минск, Московский

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Наждак.

40 р.

Наждак.

Могилев

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Пилорама ленточная

350 р.

Пилорама ленточная

Гомельская, Житковичи

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Аппарат окрасочный выс. давления поршневой DP6880-

1 450 р.

Аппарат окрасочный выс. давления поршневой DP6880-

Минск, Октябрьский

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Пост газорезчика

400 р.

Пост газорезчика

Брест

Доставка бетона Гродно

Договорная

Доставка бетона Гродно

Гродно

KETER

410 р.

KETER

Минск, Ленинский

Унитаз строительный

5 р.

Унитаз строительный

Минск, Октябрьский

Облицовка, отделка бетонных лестниц

2 500 р.

Облицовка, отделка бетонных лестниц

Минск, Центральный

Облицовка, отделка металлических лестниц

3 500 р.

Облицовка, отделка металлических лестниц

Минск, Центральный

Ограждение лестницы из металла

400 р.

Ограждение лестницы из металла

Минск, Центральный

Прицепной подъемник

100 р.

Прицепной подъемник

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Рубанок Einhell Bavaria BEH900

61.77 р.

Рубанок Einhell Bavaria BEH900

Минская, Борисов

Прокат /Аренда Снегоуборщика

8 р.

Прокат /Аренда Снегоуборщика

Витебск

Электродвигатель асинхронный (около 2 кВт,925 об)

70 р.

Электродвигатель асинхронный (около 2 кВт,925 об)

Минская, Копыль

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Затирочная машина Kreber для стяжки

2 000 р.

Затирочная машина Kreber для стяжки

Брестская, Лунинец

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Масса для сварки

25 р.

Масса для сварки

Брестская, Иваново

Стеллажи.

Договорная

Стеллажи.

Минск, Ленинский

Версак

450 р.

Версак

Минск, Ленинский

Мотор редуктор

250 р.

Мотор редуктор

Могилевская, Бобруйск

Рама станок подстолье для верстака

180 р.

Рама станок подстолье для верстака

Могилев

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Опалубка

250 р.

Опалубка

Гродно

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Тачка строительная Brado 2х130 expert PRO

175 р.

Тачка строительная Brado 2х130 expert PRO

Брестская, Барановичи

Доставка
Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Онлайн-заказ

4 212.54 р.
4 001.91 р.-5%

Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Механический регулятор высоты плитки DLT

16 р.

Механический регулятор высоты плитки DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

220 р.

Баллон кислородный 40л. цена за шт.

Минская, Молодечно

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Манометр euro index s2601

500 р.

Манометр euro index s2601

Брест

блок

20 р.

блок

Гомель

300 р.

Кислородный балон (полный)

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Прицепной подъемник

100 р.

Прицепной подъемник

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Онлайн-заказ

4 212.54 р.
4 001.91 р.-5%

Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рым-болт М20(М22,М56)

2.50 р.

Рым-болт М20(М22,М56)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Универсальная штукатурная машина

1 620 р.

Универсальная штукатурная машина

Витебск

Доставка по Беларуси
Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023

181.68 р.

Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C

130 р.

Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат

45 р.

Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат

Гомель

Доставка по Беларуси
Автокран

80 р.

Автокран

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
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