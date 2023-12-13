Товары от Куфар Маркета
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Прочее в БеларусиВсе объявления
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
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89 р.
Набор для вина Makkua Wine series SB-01
Минск, Центральный
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83 р.
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором
Минск, Центральный
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Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)
Минск, Центральный
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94.56 р.
Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)
Минск, Центральный
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74.60 р.
Электроштопор KLT KP2-371901D
Минск, Центральный
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110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
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80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
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Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
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71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
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40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный
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9 р.
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)
Минск, Центральный
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39 р.
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой
Минск, Центральный
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39 р.
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см
Минск, Центральный
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Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика
Минск, Центральный
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42 р.
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда
Минск, Центральный
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47 р.
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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35 р.
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер
Минск, Центральный
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43 р.
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас
Минск, Центральный
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57 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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29 р.
Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1
Минск, Центральный
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Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5
Минск, Центральный
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26 р.
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)
Минск, Центральный
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28.20 р.
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499
Минск, Центральный
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54.21 р.
Чайник Webber BE-0520
Минск, Центральный
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68.67 р.
Чайник со свистком Webber BE-0525
Минск, Центральный
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40.15 р.
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)
Минск, Центральный
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25.31 р.
Щипцы CS-Kochsysteme 036249
Минск, Центральный
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52.89 р.
Чайник без свистка Agness Секретные ингредиенты 934-420
Минск, Центральный
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55.92 р.
Термос CS-Kochsysteme 060725
Минск, Центральный
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41.97 р.
Шумовка CS-Kochsysteme 033019
Минск, Центральный
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23.68 р.
Ложка CS-Kochsysteme 008475
Минск, Центральный
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22.66 р.
Аппарат для приготовления творога BRADEX TK 0501
Минск, Центральный
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9 р.
Половник LARA LR07-100
Минск, Центральный
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9 р.
Поварская ложка LARA LR07-104
Минск, Центральный
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45.20 р.
Чайник походный с крышкой ECOS CK-071
Минск, Центральный
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25.17 р.
Силиконовый коврик BRADEX TK 0495
Минск, Центральный
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12.27 р.
Зажигалка кухонная Сокол СК-302L (красный)
Минск, Центральный
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34.06 р.
Найсер Дайсер Плюс MAYER and BOCH MB 22745
Минск, Центральный