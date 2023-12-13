Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Беларуси
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
Договорная
Подарок к Рождеству и Новому Году
Брестская, Столин
20 р.
Открывалка для бутылок - Италия (бронза)
Минск, Первомайский
15 р.
Посуда
Гродненская, Ошмяны
10 р.
Аксессуары для дома.
Минск, Первомайский
30 р.
Термос суповой 2 литра
Минск, Фрунзенский
5 р.
Колба для термоса с широким горлом Новая
Минск, Центральный
15 р.
Лопатка для сыпучих продуктов
Гродно
15 р.
Подставка под чашки и тарелки
Витебск
20 р.
Механическая помпа Ecotronik
Минск, Фрунзенский
39 р.
Чайник металлический заварочный 1л.
Минск, Заводской
40 р.
Фруктовница хрустальная массивная, Польша, 70-е
Минск, Октябрьский
15 р.
Фруктовница хрустальная, Польша, 70-е годы
Минск, Октябрьский
35 р.
Коврик для гриля
Могилев
20 р.
Набор повара
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
89 р.
Набор для вина Makkua Wine series SB-01
Минск, Центральный
Договорная
Банки 0,5л дешево
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
58 р.
Машинка закаточная полуавтомат «Виктория PREMIUM»
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
83 р.
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)
Минск, Центральный
5 р.
Бутылки
Минская, Вилейка
Онлайн-заказ
94.56 р.
Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
74.60 р.
Электроштопор KLT KP2-371901D
Минск, Центральный
20 р.
Царги
Гомель
8 р.
Форма для мороженого Ikea Чосигт
Витебск
25 р.
Горка стеклянная двухярусная
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
8 р.
Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см
Гродно
15 р.
Подносы
Брестская, Барановичи
15 р.
колпачки защитные для э/плиты
Минск, Заводской
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
45 р.
Ступка с пестиком BAMBOO
Гродно
Онлайн-заказ
40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
9 р.
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39 р.
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см
Минск, Центральный
Договорная
Сервиз
Минск, Октябрьский
Онлайн-заказ
Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42 р.
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
89 р.
Набор для вина Makkua Wine series SB-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
83 р.
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
94.56 р.
Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
74.60 р.
Электроштопор KLT KP2-371901D
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный