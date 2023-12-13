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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Беларуси

Набор для вакуумирования
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75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Подарок к Рождеству и Новому Году

Договорная

Подарок к Рождеству и Новому Году

Брестская, Столин

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Открывалка для бутылок - Италия (бронза)

20 р.

Открывалка для бутылок - Италия (бронза)

Минск, Первомайский

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Посуда

15 р.

Посуда

Гродненская, Ошмяны

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Аксессуары для дома.

10 р.

Аксессуары для дома.

Минск, Первомайский

Термос суповой 2 литра

30 р.

Термос суповой 2 литра

Минск, Фрунзенский

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Колба для термоса с широким горлом Новая

5 р.

Колба для термоса с широким горлом Новая

Минск, Центральный

Лопатка для сыпучих продуктов

15 р.

Лопатка для сыпучих продуктов

Гродно

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Подставка под чашки и тарелки

15 р.

Подставка под чашки и тарелки

Витебск

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Механическая помпа Ecotronik

20 р.

Механическая помпа Ecotronik

Минск, Фрунзенский

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Чайник металлический заварочный 1л.

39 р.

Чайник металлический заварочный 1л.

Минск, Заводской

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Фруктовница хрустальная массивная, Польша, 70-е

40 р.

Фруктовница хрустальная массивная, Польша, 70-е

Минск, Октябрьский

Фруктовница хрустальная, Польша, 70-е годы

15 р.

Фруктовница хрустальная, Польша, 70-е годы

Минск, Октябрьский

Коврик для гриля

35 р.

Коврик для гриля

Могилев

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Набор повара

20 р.

Набор повара

Минск, Центральный

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Набор для вина Makkua Wine series SB-01

Онлайн-заказ

89 р.

Набор для вина Makkua Wine series SB-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Банки 0,5л дешево

Договорная

Банки 0,5л дешево

Минская, Борисов

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Машинка закаточная полуавтомат «Виктория PREMIUM»

Онлайн-заказ

58 р.

Машинка закаточная полуавтомат «Виктория PREMIUM»

Минск, Центральный

Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Онлайн-заказ

83 р.

Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Онлайн-заказ

75 р.
51 р.-32%

Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бутылки

5 р.

Бутылки

Минская, Вилейка

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Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)

Онлайн-заказ

94.56 р.

Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроштопор KLT KP2-371901D

Онлайн-заказ

74.60 р.

Электроштопор KLT KP2-371901D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Царги

20 р.

Царги

Гомель

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Форма для мороженого Ikea Чосигт

8 р.

Форма для мороженого Ikea Чосигт

Витебск

Горка стеклянная двухярусная

25 р.

Горка стеклянная двухярусная

Минск, Заводской

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Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Онлайн-заказ

110 р.

Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Онлайн-заказ

80 р.

Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Онлайн-заказ

25 р.
19 р.-24%

Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Онлайн-заказ

39 р.

Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Онлайн-заказ

71 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см

8 р.

Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см

Гродно

Подносы

15 р.

Подносы

Брестская, Барановичи

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колпачки защитные для э/плиты

15 р.

колпачки защитные для э/плиты

Минск, Заводской

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Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Ступка с пестиком BAMBOO

45 р.

Ступка с пестиком BAMBOO

Гродно

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Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Онлайн-заказ

9 р.

Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Онлайн-заказ

39 р.

Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Онлайн-заказ

39 р.

Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сервиз

Договорная

Сервиз

Минск, Октябрьский

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Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Онлайн-заказ

27 р.
17 р.-37%

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Онлайн-заказ

42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Набор для вина Makkua Wine series SB-01

Онлайн-заказ

89 р.

Набор для вина Makkua Wine series SB-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Онлайн-заказ

83 р.

Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Онлайн-заказ

75 р.
51 р.-32%

Вакуумный упаковщик (запайщик) продуктов Vacuum Sealer Z (2 режима работы 10 пакетов в подарок)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)

Онлайн-заказ

94.56 р.

Электроштопор Kelitong KP3-371801A-4 (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроштопор KLT KP2-371901D

Онлайн-заказ

74.60 р.

Электроштопор KLT KP2-371901D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Онлайн-заказ

110 р.

Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Онлайн-заказ

80 р.

Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Онлайн-заказ

25 р.
19 р.-24%

Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Минск, Центральный

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