Прочее оборудование в БеларусиВсе объявления
1 150 р.
Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
1.20 р.
Чековая лента 57x12x60
Минск, Ленинский
Договорная
Сервопривод, серводвигатель
Витебск
Договорная
Фрезерный с ЧПУ
Витебск
1 000 р.
Генератор 4КВ
Минская, Фаниполь
2 000 р.
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.
Минск, Московский
150 р.
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор
Минск, Центральный
100 р.
Ёмкости металлические
Минская, Смолевичи
3 р.
Провод СИП-4 4*35+1*25
Могилев
7 800 р.
JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В
Минск, Центральный
140 р.
Редуктор углекислотный Micro Matic (Дания)
Минск, Московский
450 р.
Стол поворотный горизонтально-вертикальный HV-4 диаметр 100 мм
Минск, Первомайский
1 150 р.
Фрезерный станок CNC 3018 Max - алюминиевый 200 Вт
Минск, Первомайский
1 370 р.
Фрезерный станок CNC 3018 Max 500 Вт - алюминиевый
Минск, Первомайский
1 550 р.
Магазин на Amazon
Минск, Центральный
1 690 р.
Осциллограф RIGOL DS1054Z
Минск, Первомайский
4 125.29 р.
Молот ковочный пневматический МА4129А
Могилев
4 125.29 р.
Лесорама Р63
Могилев
1 586.65 р.
Станок для заточки пил
Минск, Центральный
4 759.95 р.
Дробилка молотковая ММ140
Витебская, Орша
5 000 р.
МАШИНА ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ SF 600х1000 s/n 350253
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
137.42 р.
Мебельный сейф AIKO T-170 EL
Минск, Центральный
445 р.
Ультразвуковая ванна BAKU BK-1200 (1.6L/60W)
Минск, Центральный
40 р.
Держатель для плат ''третья рука'' с лупой и подсв
Минск, Центральный
Договорная
Промывочное оборудование
Минск, Московский
Договорная
Бензогенератор 3,0-6,5КВт
Минск, Фрунзенский
16.89 р.
Весы ювелирные электронные Pocket Scale 100 гр
Минск, Центральный
15 000 р.
ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ LFM 3T 6040 - (V 20H) s/n 217485/217486/217487
Минск, Ленинский
1.60 р.
Шланг для розлива пива
Минск, Московский
300 р.
Детская одежда
Брест
750 р.
Лазерный гравер Two Trees Totem 5.5w 30x40 см
Минск, Первомайский
1 290 р.
Новый цифровой осциллограф Rigol DS1102Z-E
Минск, Первомайский
850 р.
Осциллограф Hantek DSO-2D10 2х100 МГц AWG 25МГц
Минск, Первомайский
510 р.
Новый двухканальный осциллограф Fnirsi ADS 1013D ADS1013 D
Минск, Первомайский
1 000 р.
Комплект пивного (разливного) оборудования на 10 сортов
Минск, Московский
5 р.
Прокладка (уплотнение) Пегас (Pegas) под бутылку и иные запчасти
Минск, Московский
60 р.
Пеногаситель (пегас), для розлива пива
Минск, Московский
50 р.
Заборная головка тип А(пивной замок, взрыватель)
Минск, Московский
150 р.
МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ГАСТРОНОМИИ (СЛАЙСЕР )
Минск, Ленинский
100 р.
Колонны. Пивные Башни. Барное оборудование.
Минск, Московский
11.50 р.
Порошковая краска
Минск, Центральный
7 000 р.
ТЕСТООТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ MINO 400 Б/У
Минск, Ленинский
1 110.66 р.
Станок настольный сверлильный
Могилев