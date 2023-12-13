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Прочее оборудование в Беларуси

Все объявления
Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan
vip

1 150 р.

Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Сейф Aiko T-230 KL

Онлайн-заказ

126.06 р.

Сейф Aiko T-230 KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чековая лента 57x12x60

1.20 р.

Чековая лента 57x12x60

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сервопривод, серводвигатель

Договорная

Сервопривод, серводвигатель

Витебск

Доставка по Беларуси
Фрезерный с ЧПУ

Договорная

Фрезерный с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Генератор 4КВ

1 000 р.

Генератор 4КВ

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.

2 000 р.

JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор

150 р.

Ресепшн, стол администратора, стойка администратор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ёмкости металлические

100 р.

Ёмкости металлические

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Провод СИП-4 4*35+1*25

3 р.

Провод СИП-4 4*35+1*25

Могилев

Доставка по Беларуси
JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В

7 800 р.

JET JPT-260 Фуговально-рейсмусовый станок 400 В

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Редуктор углекислотный Micro Matic (Дания)

140 р.

Редуктор углекислотный Micro Matic (Дания)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стол поворотный горизонтально-вертикальный HV-4 диаметр 100 мм

450 р.

Стол поворотный горизонтально-вертикальный HV-4 диаметр 100 мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Фрезерный станок CNC 3018 Max - алюминиевый 200 Вт

1 150 р.

Фрезерный станок CNC 3018 Max - алюминиевый 200 Вт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Фрезерный станок CNC 3018 Max 500 Вт - алюминиевый

1 370 р.

Фрезерный станок CNC 3018 Max 500 Вт - алюминиевый

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Магазин на Amazon

1 550 р.

Магазин на Amazon

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осциллограф RIGOL DS1054Z

1 690 р.

Осциллограф RIGOL DS1054Z

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Молот ковочный пневматический МА4129А

4 125.29 р.

Молот ковочный пневматический МА4129А

Могилев

Доставка по Беларуси
Лесорама Р63

4 125.29 р.

Лесорама Р63

Могилев

Доставка по Беларуси
Станок для заточки пил

1 586.65 р.

Станок для заточки пил

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дробилка молотковая ММ140

4 759.95 р.

Дробилка молотковая ММ140

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
МАШИНА ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ SF 600х1000 s/n 350253

5 000 р.

МАШИНА ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ SF 600х1000 s/n 350253

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мебельный сейф AIKO T-170 EL

Онлайн-заказ

137.42 р.

Мебельный сейф AIKO T-170 EL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна BAKU BK-1200 (1.6L/60W)

445 р.

Ультразвуковая ванна BAKU BK-1200 (1.6L/60W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель для плат ''третья рука'' с лупой и подсв

40 р.

Держатель для плат ''третья рука'' с лупой и подсв

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промывочное оборудование

Договорная

Промывочное оборудование

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Бензогенератор 3,0-6,5КВт

Договорная

Бензогенератор 3,0-6,5КВт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Весы ювелирные электронные Pocket Scale 100 гр

16.89 р.

Весы ювелирные электронные Pocket Scale 100 гр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ LFM 3T 6040 - (V 20H) s/n 217485/217486/217487

15 000 р.

ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ LFM 3T 6040 - (V 20H) s/n 217485/217486/217487

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Шланг для розлива пива

1.60 р.

Шланг для розлива пива

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Детская одежда

300 р.

Детская одежда

Брест

Доставка по Беларуси
Лазерный гравер Two Trees Totem 5.5w 30x40 см

750 р.

Лазерный гравер Two Trees Totem 5.5w 30x40 см

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Новый цифровой осциллограф Rigol DS1102Z-E

1 290 р.

Новый цифровой осциллограф Rigol DS1102Z-E

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Осциллограф Hantek DSO-2D10 2х100 МГц AWG 25МГц

850 р.

Осциллограф Hantek DSO-2D10 2х100 МГц AWG 25МГц

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Новый двухканальный осциллограф Fnirsi ADS 1013D ADS1013 D

510 р.

Новый двухканальный осциллограф Fnirsi ADS 1013D ADS1013 D

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект пивного (разливного) оборудования на 10 сортов

1 000 р.

Комплект пивного (разливного) оборудования на 10 сортов

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Прокладка (уплотнение) Пегас (Pegas) под бутылку и иные запчасти

5 р.

Прокладка (уплотнение) Пегас (Pegas) под бутылку и иные запчасти

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пеногаситель (пегас), для розлива пива

60 р.

Пеногаситель (пегас), для розлива пива

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Заборная головка тип А(пивной замок, взрыватель)

50 р.

Заборная головка тип А(пивной замок, взрыватель)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ГАСТРОНОМИИ (СЛАЙСЕР )

150 р.

МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ГАСТРОНОМИИ (СЛАЙСЕР )

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Колонны. Пивные Башни. Барное оборудование.

100 р.

Колонны. Пивные Башни. Барное оборудование.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Порошковая краска

11.50 р.

Порошковая краска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕСТООТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ MINO 400 Б/У

7 000 р.

ТЕСТООТСАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ MINO 400 Б/У

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Станок настольный сверлильный

1 110.66 р.

Станок настольный сверлильный

Могилев

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