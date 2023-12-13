Прочее оборудование в Беларуси
1 150 р.
Новый лазерный гравер FlyingBear LaserMan
Минск, Первомайский
200 р.
Неоновая вывеска coca cola
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Оборудование ЧПУ для оформления памятников
Минск, Центральный
20 р.
Флянец
Витебск
6 480 р.
Станок К5-320 КСДУП Краснопольская ПМК 3
Могилевская, Краснополье
3 240 р.
Станок СР-6.15 КСДУП Краснопольская ПМК 3
Могилевская, Краснополье
Договорная
Массажёр груди
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
150 р.
Вибростолик
Гродно
1 340 р.
Режущий плоттер Silhouette CAMEO 4
Минск, Фрунзенский
70 р.
Электродвигатели.автомат
Гомельская, Рогачев
120 р.
Адаптер, блок питания 12V на 150 Вт. Модель - J83.
Минск, Фрунзенский
1.20 р.
Чековая лента 57x12x60
Минск, Ленинский
Договорная
Сервопривод, серводвигатель
Витебск
Договорная
Фрезерный с ЧПУ
Витебск
25 р.
Лапа сапожная
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Лебедка электрическая тяговая (лебедка крановая)
Минская, Минский район
Договорная
Труба профильная 140*180 и др.
Минская, Смолевичи
1 000 р.
Генератор 4КВ
Минская, Фаниполь
165 р.
Кассовый аппарат
Брестская, Барановичи
300 р.
Ветрины стелажи жалюзи
Витебская, Новополоцк
2 000 р.
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.
Минск, Московский
40 р.
Корзина для распродаж, хранения
Гомельская, Мозырь
Договорная
Электродвигатель и др.
Минская, Минский район
55 р.
Двигатель швейной машины 1022
Витебская, Орша
300 р.
Корабельный радиометр воды и пищи КРВП-ЗАБ
Минск, Первомайский
450 р.
Juki DDL-8700
Брест
1 200 р.
Лазерный станок 40Вт
Витебск
Договорная
Киоски
Могилевская, Осиповичи
250 р.
Столы для фокусов. Цирковые 2 штуки
Минск, Первомайский
1 500 р.
кофейный автомат
Гомель
Договорная
Принтер
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Запчасти к швейной машине Pfaff
Минск, Московский
150 р.
монетоприёмник
Гомель
Договорная
Шаговые моторы драйвера
Минск, Советский
350 р.
Стол маникюрный
Могилев
10 р.
Гвозди латунные СССР
Гомельская, Добруш
150 р.
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор
Минск, Центральный
150 р.
Таксометр БелТакс 1.0
Гомельская, Речица
10 р.
Подставка демонстрационная
Минская, Солигорск
27 р.
Подвесной громкоговоритель CVGaudio CS608TBL
Минск, Московский
250 р.
Электродвигатели
Гомельская, Рогачев
700 р.
Емкость G-1000
Минск, Первомайский
450 р.
Сыроварня Bergmann 20л
Гомель
Договорная
Рефрактометр УРЛ-1
Гомельская, Речица
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
126.06 р.
Сейф Aiko T-230 KL
Минск, Центральный
1.20 р.
Чековая лента 57x12x60
Минск, Ленинский
Договорная
Сервопривод, серводвигатель
Витебск
Договорная
Фрезерный с ЧПУ
Витебск
1 000 р.
Генератор 4КВ
Минская, Фаниполь
2 000 р.
JET DC-1100 Вытяжные установки со сменным фильтром.
Минск, Московский
150 р.
Ресепшн, стол администратора, стойка администратор
Минск, Центральный
100 р.
Ёмкости металлические
Минская, Смолевичи