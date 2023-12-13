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Товары от Куфар Маркета

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Ремонт и стройка

Прочее в Беларуси

Монтаж электроотопления
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Договорная

Монтаж электроотопления

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

29 р.

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

Витебск

Доставка по Беларуси
Трансформатор понижающий 0,4 kVA.

80 р.

Трансформатор понижающий 0,4 kVA.

Минская, Минский район

Вилка штекер

5 р.

Вилка штекер

Гомельская, Мозырь

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Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Онлайн-заказ

151.89 р.

Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Онлайн-заказ

132.59 р.

Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вилка розетка трёх фазная

10 р.

Вилка розетка трёх фазная

Гомель

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Трансформатор

25 р.

Трансформатор

Минская, Марьина Горка

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Пробки в счётчик

10 р.

Пробки в счётчик

Минск, Московский

Трансформатор ОСМ1-0,25у3

35 р.

Трансформатор ОСМ1-0,25у3

Гомель

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Светодиодный прожектор RSV-SFL-3 100W 6500K 8000Лм IP65

37 р.

Светодиодный прожектор RSV-SFL-3 100W 6500K 8000Лм IP65

Минск, Заводской

Доставка
Электроотопление ''под ключ''

30 р.

Электроотопление ''под ключ''

Могилев

Рассрочка
Удлинитель бытовой

25 р.

Удлинитель бытовой

Минск, Московский

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Розетка двойная Интернет

140 р.

Розетка двойная Интернет

Витебская, Орша

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Электродвигатель

150 р.

Электродвигатель

Брестская, Кобрин

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Радиодетали

Договорная

Радиодетали

Гродно

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Блок розеток выдвижной

75 р.

Блок розеток выдвижной

Гомель

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Выключатель электрический

5 р.

Выключатель электрический

Брест

Радиодетали СССР

Договорная

Радиодетали СССР

Брест

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Договорная

Электромонтаж любой сложности

Минск, Центральный

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Радиатор силовой.

Договорная

Радиатор силовой.

Гродненская, Скидель

Вилка 015 3Р + РЕ + N 380В IP44

10 р.

Вилка 015 3Р + РЕ + N 380В IP44

Минск, Советский

Электрика

3 р.

Электрика

Минск, Ленинский

Конденсаторы, пускатель, электродвигатель

Договорная

Конденсаторы, пускатель, электродвигатель

Брест

Пластиковый бокс Для Выключателя света СССР

10 р.

Пластиковый бокс Для Выключателя света СССР

Минск, Ленинский

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Продам концевые выключатели, концевики, 12В, 2А

1 р.

Продам концевые выключатели, концевики, 12В, 2А

Минск, Заводской

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Кабель ВВГ НГ ЛС 3*1.5 и 3*2.5 ГОСТ Калуга

1.70 р.

Кабель ВВГ НГ ЛС 3*1.5 и 3*2.5 ГОСТ Калуга

Брест

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Распределительный щиток

85 р.

Распределительный щиток

Минская, Другие города

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Розетки

Договорная

Розетки

Брестская, Пинск

Электрощитовая ,380

35 р.

Электрощитовая ,380

Витебск

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Электромонтаж в Гродно. Гарантия. Скидки

Договорная

Электромонтаж в Гродно. Гарантия. Скидки

Гродно

Автоматический выключатель Tengen 80A

30 р.

Автоматический выключатель Tengen 80A

Гомельская, Мозырь

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Двигатель асинхронный

200 р.

Двигатель асинхронный

Гомельская, Хойники

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Радиодетали

Договорная

Радиодетали

Витебская, Новополоцк

Электро тройник

3 р.

Электро тройник

Брестская, Пинск

Электро товары

130 р.

Электро товары

Брестская, Кобрин

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Электродвигатель

25 р.

Электродвигатель

Минская, Молодечно

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Бокс КНС-12Д

22.28 р.

Бокс КНС-12Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бокс КНО-24Д

48.83 р.

Бокс КНО-24Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бокс КНО-12Д

26.55 р.

Бокс КНО-12Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двигатель асинхронный

Договорная

Двигатель асинхронный

Брест

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Тройник с удлинителем 4,5м.

8 р.

Тройник с удлинителем 4,5м.

Гомель

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Счётчик трёхфазный

20 р.

Счётчик трёхфазный

Гродненская, Островец

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Электрика будет в норме)

Договорная

Электрика будет в норме)

Гродненская, Волковыск

Товары с доставкой от магазинов

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

29 р.

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

Витебск

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Онлайн-заказ

151.89 р.

Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Онлайн-заказ

132.59 р.

Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бокс КНС-12Д

22.28 р.

Бокс КНС-12Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бокс КНО-24Д

48.83 р.

Бокс КНО-24Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бокс КНО-12Д

26.55 р.

Бокс КНО-12Д

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Удлинитель ExeGate EC-5-5G

Онлайн-заказ

16.61 р.

Удлинитель ExeGate EC-5-5G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монтаж электроотопления
vip

Договорная

Монтаж электроотопления

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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