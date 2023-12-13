Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Беларуси
Договорная
Монтаж электроотопления
Могилев
29 р.
Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви
Витебск
80 р.
Трансформатор понижающий 0,4 kVA.
Минская, Минский район
5 р.
Вилка штекер
Гомельская, Мозырь
Онлайн-заказ
151.89 р.
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.59 р.
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)
Минск, Центральный
10 р.
Вилка розетка трёх фазная
Гомель
25 р.
Трансформатор
Минская, Марьина Горка
10 р.
Пробки в счётчик
Минск, Московский
35 р.
Трансформатор ОСМ1-0,25у3
Гомель
37 р.
Светодиодный прожектор RSV-SFL-3 100W 6500K 8000Лм IP65
Минск, Заводской
30 р.
Электроотопление ''под ключ''
Могилев
25 р.
Удлинитель бытовой
Минск, Московский
140 р.
Розетка двойная Интернет
Витебская, Орша
150 р.
Электродвигатель
Брестская, Кобрин
Договорная
Радиодетали
Гродно
75 р.
Блок розеток выдвижной
Гомель
5 р.
Выключатель электрический
Брест
Договорная
Радиодетали СССР
Брест
Договорная
Электромонтаж любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Радиатор силовой.
Гродненская, Скидель
10 р.
Вилка 015 3Р + РЕ + N 380В IP44
Минск, Советский
3 р.
Электрика
Минск, Ленинский
Договорная
Конденсаторы, пускатель, электродвигатель
Брест
10 р.
Пластиковый бокс Для Выключателя света СССР
Минск, Ленинский
1 р.
Продам концевые выключатели, концевики, 12В, 2А
Минск, Заводской
1.70 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС 3*1.5 и 3*2.5 ГОСТ Калуга
Брест
85 р.
Распределительный щиток
Минская, Другие города
Договорная
Розетки
Брестская, Пинск
35 р.
Электрощитовая ,380
Витебск
Договорная
Электромонтаж в Гродно. Гарантия. Скидки
Гродно
30 р.
Автоматический выключатель Tengen 80A
Гомельская, Мозырь
200 р.
Двигатель асинхронный
Гомельская, Хойники
Договорная
Радиодетали
Витебская, Новополоцк
3 р.
Электро тройник
Брестская, Пинск
130 р.
Электро товары
Брестская, Кобрин
25 р.
Электродвигатель
Минская, Молодечно
22.28 р.
Бокс КНС-12Д
Минск, Фрунзенский
48.83 р.
Бокс КНО-24Д
Минск, Фрунзенский
26.55 р.
Бокс КНО-12Д
Минск, Фрунзенский
Договорная
Двигатель асинхронный
Брест
8 р.
Тройник с удлинителем 4,5м.
Гомель
20 р.
Счётчик трёхфазный
Гродненская, Островец
Договорная
Электрика будет в норме)
Гродненская, Волковыск
Товары с доставкой от магазинов
29 р.
Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви
Витебск
Онлайн-заказ
151.89 р.
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.59 р.
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)
Минск, Центральный
22.28 р.
Бокс КНС-12Д
Минск, Фрунзенский
48.83 р.
Бокс КНО-24Д
Минск, Фрунзенский
26.55 р.
Бокс КНО-12Д
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
16.61 р.
Удлинитель ExeGate EC-5-5G
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж электроотопления
Могилев