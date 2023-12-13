Товары от Куфар Маркета
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Прочее из товаров для пчеловодства в Беларуси
15 р.
Кормушка для пчел.
Гомельская, Жлобин
9 р.
Семена Фацелии, Козлятника, Клевера белого и розового
Брест
3.50 р.
Ведро
Гродненская, Лида
3.50 р.
Канди
Брест
0.55 р.
Ведерки для меда, 1000 мл, 500 мл, 400мл, 260мл,
Могилев
10.40 р.
Апиформин (пластины 10 шт)
Брест
10.55 р.
Апирой 25 г (гель)
Брест
1 р.
Ампула амитраза 2 мл, муравьинки 2 мл
Брест
0.80 р.
Рамки
Гомельская, Рогачев
Договорная
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА
Минск, Октябрьский
Договорная
Щавелевая кислота
Минск, Октябрьский
Договорная
Пасека
Могилевская, Горки
10 р.
Подушка для утепления ульев
Брест
20 р.
Бутыль стеклянный, темный, 6л
Минск, Центральный
10 р.
Семена мордовника шараголового
Могилевская, Бобруйск
0.50 р.
Банка стекло винтовая 0,45- 0,5 л
Минская, Борисов
0.60 р.
Рамки пчелинные
Витебская, Сенно
0.50 р.
Бессортовые
Гомельская, Рогачев
0.50 р.
Рамки
Гродно
99 р.
Пчелиные домики.
Могилев
0.50 р.
Еврорамка боковая планка
Гомельская, Рогачев
34 р.
Вощина
Минская, Жодино
Договорная
Пчеловодческий прицеп вагон
Брест
10 р.
Маточное молочко
Могилевская, Чериков
Договорная
Фацелия Пчёлы
Витебская, Поставы
6 р.
Канди для пчёл.
Могилев
3 000 р.
Прицеп-павильон для содержания и перевозки пчёл
Гродненская, Слоним
8 р.
Фацелия
Могилевская, Шклов
Договорная
Воскотопка, медогонка, инструменты
Минск, Первомайский
250 р.
Медогонка двухрамочная
Брестская, Кобрин
95 р.
Пчелиные домики
Могилев
8.25 р.
Муравьинка
Брест
22.50 р.
Глицерин ( 1 л)
Брест
18 р.
Молочная кислота 1л
Брест
0.60 р.
Ведро 1 л, 0,8л, 0,5л
Брест
35 р.
Вощина Дадан коммерческая
Брест
60 р.
силикон для форм тулдекор 40
Гомель
10 р.
восковая разделительная смазка вс-м
Гомель
400 р.
МЕДОГОНКА
Гомельская, Калинковичи
180 р.
Книги по пчеловодству
Минск, Фрунзенский
27 р.
Вощина
Минск, Ленинский
20 р.
Продукты пчеловодства и здоровье человека
Минск, Советский
15 р.
Щавелевая кислота
Брестская, Дрогичин
Товары с доставкой от магазинов
9 р.
Семена Фацелии, Козлятника, Клевера белого и розового
Брест
3.50 р.
Канди
Брест
10.40 р.
Апиформин (пластины 10 шт)
Брест
10.55 р.
Апирой 25 г (гель)
Брест
1 р.
Ампула амитраза 2 мл, муравьинки 2 мл
Брест
10 р.
Подушка для утепления ульев
Брест
8.25 р.
Муравьинка
Брест
22.50 р.
Глицерин ( 1 л)
Брест