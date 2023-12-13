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Прочая техника для уборки в Беларуси

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Онлайн-заказ

513 р.

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Онлайн-заказ

337.50 р.

Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Онлайн-заказ

1 888.68 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

999 р.

Электровеники Stiga SWP 355

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

25 р.

Турбощетка для Ковров и мебели Samsung

Могилев

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 10м 46180053

Онлайн-заказ

276.24 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 10м 46180053

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor 60100018

Онлайн-заказ

268.06 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor 60100018

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 630325000

Онлайн-заказ

260 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 630325000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесборник

10 р.

Пылесборник

Минск, Фрунзенский

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Стеклоочиститель Deko WVC3.7 (белый)

Онлайн-заказ

112.37 р.

Стеклоочиститель Deko WVC3.7 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Karcher S 4 Twin 1.766-360.0

Онлайн-заказ

774 р.

Электровеники Karcher S 4 Twin 1.766-360.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеник KARCHER KB 5 (1.258-000.0)

Онлайн-заказ

297 р.

Электровеник KARCHER KB 5 (1.258-000.0)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Робот-мойщик окон

500 р.

Робот-мойщик окон

Минск, Московский

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1400 Вт .

222 р.

1400 Вт .

Витебская, Орша

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Щетки для робота пылесоса

15 р.

Щетки для робота пылесоса

Брест

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Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам паровую швабру Kit fort

150 р.

Продам паровую швабру Kit fort

Витебск

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Механический ручной пылесос

10 р.

Механический ручной пылесос

Брест

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

65 р.

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

Минск, Ленинский

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Паровая швабра

250 р.

Паровая швабра

Гомель

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Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

45 р.

Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

Минск, Фрунзенский

Насадки для пылесоса

35 р.

Насадки для пылесоса

Витебская, Орша

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Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

160 р.

Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus

Могилев

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Паровая Швабра МOP x 5

85 р.

Паровая Швабра МOP x 5

Брестская, Барановичи

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Паровая швабра Китфорт

Договорная

Паровая швабра Китфорт

Брестская, Пинск

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

89 р.

Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет

Витебск

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Аренда робота-мойщика окон

35 р.

Аренда робота-мойщика окон

Могилев

Доставка
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления минимойка

150 р.

Мойка высокого давления минимойка

Витебская, Новополоцк

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Для мытья окон

30 р.

Для мытья окон

Минская, Молодечно

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Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Онлайн-заказ

120.70 р.

Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Швабра

7 р.

Швабра

Витебская, Орша

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Паровая швабра AENO SM2

285 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Первомайский

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Karcher FC3 електрошвабра

400 р.

Karcher FC3 електрошвабра

Минская, Солигорск

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Электрошвабра керхер

350 р.

Электрошвабра керхер

Минск, Ленинский

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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

200 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

Минск, Центральный

Парашвабра

70 р.

Парашвабра

Гродненская, Ошмяны

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Товары с доставкой от магазинов

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Онлайн-заказ

513 р.

Шланг Lavor 5.409.0256 (3 м)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Онлайн-заказ

337.50 р.

Насадка для мягкой мебели Lavor 5.209.0050

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Онлайн-заказ

1 888.68 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Karcher 4.130-117.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

999 р.

Электровеники Stiga SWP 355

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 10м 46180053

Онлайн-заказ

276.24 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 10м 46180053

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor 60100018

Онлайн-заказ

268.06 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor 60100018

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 630325000

Онлайн-заказ

260 р.

Аксессуары для пылесосов, пароочистителей Metabo 630325000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеклоочиститель Deko WVC3.7 (белый)

Онлайн-заказ

112.37 р.

Стеклоочиститель Deko WVC3.7 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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