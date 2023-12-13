Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Беларуси
12 500 р.
Солярий
Минск, Московский
15 р.
Щетка для очищения лица и тела Oriflame
Минск, Фрунзенский
50 р.
Лазерный аппарат для лечения носа
Гомельская, Речица
35 р.
Грелка для ног
Гродно
1 200 р.
Аппарат для электромиостимуляции SA-D01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
31 р.
Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49 р.
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65 р.
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020
Минск, Центральный
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12.50 р.
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены
Минск, Центральный
25 р.
Прибор по уходу за кожей и ногтями Scarlett Vita
Гродно
100 р.
Лазер для удаления тату , родинок , папилломы
Витебская, Полоцк
7 р.
Триммер
Минск, Центральный
55 р.
Сауна для лица Vita SPA, новая- отличный подарок
Минск, Советский
30 р.
Триммер 3 в 1 для бритья
Могилев
80 р.
Комплект для питьевой воды дома и офиса
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
403.57 р.
Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0
Минск, Центральный
30 р.
Массажная подушка
Минск, Первомайский
18 р.
Электро пинцет ручка
Витебск
150 р.
тату машинка
Брестская, Барановичи
70 р.
Дермапен
Минск, Центральный
400 р.
РФ лифтинг 8 в 1 Gezaton Pro M1611
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
10.61 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203
Минск, Центральный
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11.70 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48 р.
Пемза электрическая GALAXY GL 4920
Минск, Центральный
30 р.
Триммер для стрижки волос носа и ушей Panasonic ER
Минск, Ленинский
400 р.
Аппарат Marathon3 Champion White
Брест
50 р.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР
Минск, Центральный
300 р.
Стул
Минск, Советский
70 р.
фотоэпилятор
Гомельская, Речица
20 р.
Пояс для похудения
Гомельская, Мозырь
15 р.
Нейрослим
Витебск
20 р.
Машинка для стрижки ногтей
Минская, Молодечно
70 р.
Электрическая грелка / коврик с подогревом
Минск, Фрунзенский
12 р.
Пульсоксиметр CONTEC
Минск, Октябрьский
13 р.
Стайлер для укладки волос SilverCrest 45
Витебск
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
799 р.
БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56
Минск, Московский
250 р.
Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40
Минская, Минский район
100 р.
Волосы
Брестская, Столин
100 р.
Ирригатор AEG MD 5613
Гомель
20 р.
Обруч массажный
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
31 р.
Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49 р.
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65 р.
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
403.57 р.
Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.61 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11.70 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48 р.
Пемза электрическая GALAXY GL 4920
Минск, Центральный