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Прочая техника для красоты и здоровья в Беларуси

Солярий

12 500 р.

Солярий

Минск, Московский

Щетка для очищения лица и тела Oriflame

15 р.

Щетка для очищения лица и тела Oriflame

Минск, Фрунзенский

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Лазерный аппарат для лечения носа

50 р.

Лазерный аппарат для лечения носа

Гомельская, Речица

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Грелка для ног

35 р.

Грелка для ног

Гродно

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Аппарат для электромиостимуляции SA-D01

1 200 р.

Аппарат для электромиостимуляции SA-D01

Минск, Центральный

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Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Онлайн-заказ

31 р.

Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Онлайн-заказ

49 р.

Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Онлайн-заказ

65 р.

Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Онлайн-заказ

12.50 р.

Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор по уходу за кожей и ногтями Scarlett Vita

25 р.

Прибор по уходу за кожей и ногтями Scarlett Vita

Гродно

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Лазер для удаления тату , родинок , папилломы

100 р.

Лазер для удаления тату , родинок , папилломы

Витебская, Полоцк

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Триммер

7 р.

Триммер

Минск, Центральный

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Сауна для лица Vita SPA, новая- отличный подарок

55 р.

Сауна для лица Vita SPA, новая- отличный подарок

Минск, Советский

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Триммер 3 в 1 для бритья

30 р.

Триммер 3 в 1 для бритья

Могилев

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Комплект для питьевой воды дома и офиса

80 р.

Комплект для питьевой воды дома и офиса

Минск, Фрунзенский

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Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0

Онлайн-заказ

403.57 р.

Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажная подушка

30 р.

Массажная подушка

Минск, Первомайский

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Электро пинцет ручка

18 р.

Электро пинцет ручка

Витебск

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тату машинка

150 р.

тату машинка

Брестская, Барановичи

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Дермапен

70 р.

Дермапен

Минск, Центральный

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РФ лифтинг 8 в 1 Gezaton Pro M1611

400 р.

РФ лифтинг 8 в 1 Gezaton Pro M1611

Минск, Фрунзенский

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Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203

Онлайн-заказ

10.61 р.

Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202

Онлайн-заказ

11.70 р.

Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пемза электрическая GALAXY GL 4920

Онлайн-заказ

48 р.

Пемза электрическая GALAXY GL 4920

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Триммер для стрижки волос носа и ушей Panasonic ER

30 р.

Триммер для стрижки волос носа и ушей Panasonic ER

Минск, Ленинский

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Аппарат Marathon3 Champion White

400 р.

Аппарат Marathon3 Champion White

Брест

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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

50 р.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬСОКСИМЕТР

Минск, Центральный

Стул

300 р.

Стул

Минск, Советский

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фотоэпилятор

70 р.

фотоэпилятор

Гомельская, Речица

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Пояс для похудения

20 р.

Пояс для похудения

Гомельская, Мозырь

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Нейрослим

15 р.

Нейрослим

Витебск

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Машинка для стрижки ногтей

20 р.

Машинка для стрижки ногтей

Минская, Молодечно

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Электрическая грелка / коврик с подогревом

70 р.

Электрическая грелка / коврик с подогревом

Минск, Фрунзенский

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Пульсоксиметр CONTEC

12 р.

Пульсоксиметр CONTEC

Минск, Октябрьский

Стайлер для укладки волос SilverCrest 45

13 р.

Стайлер для укладки волос SilverCrest 45

Витебск

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

799 р.

БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

Минск, Московский

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250 р.

Сухажаровой стерилизатор ,, Витязь,, модель ГП-40

Минская, Минский район

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Волосы

100 р.

Волосы

Брестская, Столин

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Ирригатор AEG MD 5613

100 р.

Ирригатор AEG MD 5613

Гомель

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Обруч массажный

20 р.

Обруч массажный

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Онлайн-заказ

31 р.

Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Онлайн-заказ

49 р.

Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Онлайн-заказ

65 р.

Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Онлайн-заказ

12.50 р.

Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0

Онлайн-заказ

403.57 р.

Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203

Онлайн-заказ

10.61 р.

Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202

Онлайн-заказ

11.70 р.

Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пемза электрическая GALAXY GL 4920

Онлайн-заказ

48 р.

Пемза электрическая GALAXY GL 4920

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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