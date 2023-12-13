Товары от Куфар Маркета
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2 250 р.
Снегоуборщик Habert HBM24D
Минск, Центральный
2 950 р.
Снегоуборщик Habert HBM28D
Минск, Центральный
1 691 р.
Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC 4000
Могилев
1 890 р.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W (7л.с., 68х54см, 5+2 скор.), ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
645 р.
Снегоуборщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Huter SGC 46/20E (2кВт, 46х20см, 5 мет.выброс), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
3 135 р.
Снегоуборщик Мобил К С65LC170FS
Могилев
1 740 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Минск, Партизанский
1 499 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD82ST (82В, 56x31 см, АКБ и з/у приобр. ОТДЕЛЬНО), 3 ГОДА ГА
Минск, Фрунзенский
2 365 р.
Снегоуборщик бензиновый Мобил К С60 Комфорт
Могилев
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1 161.60 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
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1 073.60 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
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229.33 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
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328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
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323.84 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
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460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
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350.21 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный
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342.96 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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226.50 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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267.16 р.
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000
Минск, Центральный
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167.76 р.
Ручная воздуходувка Champion EB3510
Минск, Центральный
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507.36 р.
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492
Минск, Центральный
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287.10 р.
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo
Минск, Центральный
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368.07 р.
Кусторез Einhell GE-EH 7067
Минск, Центральный
840 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
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489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
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365.95 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
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1 001.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
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978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
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1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
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338.16 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368
Минск, Центральный
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516 р.
Ручная воздуходувка Huter GB-26V
Минск, Центральный
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1 330 р.
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW
Минск, Центральный
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1 045.95 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322
Минск, Центральный
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871 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715
Минск, Центральный
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636.24 р.
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520
Минск, Центральный
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423.58 р.
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)
Минск, Центральный