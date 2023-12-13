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Сад и огородСадовая техника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Снегоуборщик Habert HBM24D

2 250 р.

Снегоуборщик Habert HBM24D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Habert HBM28D

2 950 р.

Снегоуборщик Habert HBM28D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC 4000

1 691 р.

Снегоуборщик бензиновый HUTER SGC 4000

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W (7л.с., 68х54см, 5+2 скор.), ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

1 890 р.

Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4100W (7л.с., 68х54см, 5+2 скор.), ГАРАНТИЯ, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Huter SGC 46/20E (2кВт, 46х20см, 5 мет.выброс), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

645 р.

Снегоуборщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Huter SGC 46/20E (2кВт, 46х20см, 5 мет.выброс), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Мобил К С65LC170FS

3 135 р.

Снегоуборщик Мобил К С65LC170FS

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Brait BR-7056W

1 740 р.

Снегоуборщик Brait BR-7056W

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD82ST (82В, 56x31 см, АКБ и з/у приобр. ОТДЕЛЬНО), 3 ГОДА ГА

1 499 р.

Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD82ST (82В, 56x31 см, АКБ и з/у приобр. ОТДЕЛЬНО), 3 ГОДА ГА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый Мобил К С60 Комфорт

2 365 р.

Снегоуборщик бензиновый Мобил К С60 Комфорт

Могилев

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

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1 161.60 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Онлайн-заказ

1 073.60 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

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229.33 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

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328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Онлайн-заказ

323.84 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

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460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion GB226

Онлайн-заказ

350.21 р.

Ручная воздуходувка Champion GB226

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Онлайн-заказ

203.66 р.

Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

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342.96 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

226.50 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Онлайн-заказ

267.16 р.

Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion EB3510

Онлайн-заказ

167.76 р.

Ручная воздуходувка Champion EB3510

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Онлайн-заказ

507.36 р.

Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Онлайн-заказ

287.10 р.

Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-EH 7067

Онлайн-заказ

368.07 р.

Кусторез Einhell GE-EH 7067

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

840 р.

Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

489.48 р.

Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

3 150 р.

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

365.95 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 001.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Онлайн-заказ

338.16 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Онлайн-заказ

516 р.

Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Минск, Центральный

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Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

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1 330 р.

Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Онлайн-заказ

1 045.95 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Онлайн-заказ

871 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

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636.24 р.

Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Минск, Центральный

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Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

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423.58 р.

Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Минск, Центральный

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