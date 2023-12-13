Товары от Куфар Маркета
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15 р.
Штанишки
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
150 р.
Конверт для выписки,комбинезон,костюм
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
35 р.
Костюмы-комплекты
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
20 р.
Пелёнки набор
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
Договорная
Пелёнка кокон распашенка
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
150 р.
Конверт,комбинезон,комплект для выписки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
150 р.
Комплект для выписки,конверт,комбинезон
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца), 68 - 74 (6-8 месяцев)
150 р.
Комплект для выписки,конверт,комбинезон
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
150 р.
Конверт для выписки,комбинезон
50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
Договорная
Штанишки для мальчика 74-80-86
74 - 80 (8-12 месяцев)