Товары от Куфар Маркета
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Прочая одежда до 1 года в Беларуси
60 р.
кокон, конверт
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
12 р.
Купальник детский 74-80
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Конверт из овчины (цигейка ) в коляску, в санки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
120 р.
Комплект на выписку
50 - 56 (1-2 месяца)
8 р.
Комплект 6-9 мес кофточка, леггинсы
68 - 74 (6-8 месяцев)
5 р.
Распашонки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
15 р.
Пеленка кокан 2 шт(Пелёнкино)
50 - 56 (1-2 месяца)
50 р.
Детские вещи
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
40 р.
НОВЫЙ КОНВЕРТ на выписку или в люльку
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
5 р.
Чепчики и царапки лот
50 - 56 (1-2 месяца)
5 р.
Шапочки и царапки для новорожденных лот
50 - 56 (1-2 месяца)
3 р.
Шапочки для детей до года
74 - 80 (8-12 месяцев)
20 р.
Лот одежды рост 62-68
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
50 р.
Конверт трансформер на овчине
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
5 р.
Чепчики
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
80 р.
Конверт в коляску зимний
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
5 р.
Пинетки ручной вязки 2 пары
56 - 62 (2-3 месяца)
Договорная
Размеры разные в хорошем состоянии
74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Конверт на выписку
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Боди / слипы / штанишки и др
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
15 р.
Костюм новогодний
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
1 р.
Одежда для девочек
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
50 р.
Одежда для малыша H&M
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
10 р.
Туфельки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
10 р.
Лот на мальчика 0-6
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
1 р.
Чепчики для новорожденного
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
25 р.
Тёплый зимний конверт
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
8 р.
Шапки детские зимние
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Лот вещей для новорождённых
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
8 р.
Рубашки на мальчика ( цена за две)
74 - 80 (8-12 месяцев)
Бесплатно
Одежда для новорожденных и грудничков
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
20 р.
Детские комбинезоны
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
10 р.
Лот одежды для девочки 5 вещей
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
12 р.
Лот одежды для ребенка 9 вещей
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
80 р.
Конверт зимний
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
10 р.
Одежда для девочки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Распашонки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
10 р.
Спальник
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
5 р.
Шапочка на весну новая
74 - 80 (8-12 месяцев)
Договорная
Много вещей на девочку до годика
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
17 р.
Лот для девочки
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
100 р.
Комплект на выписку
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
23 р.
Шапочка на зиму новая
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
Товары с доставкой от магазинов
15 р.
Штанишки
Брестская, Барановичи
150 р.
Конверт для выписки,комбинезон,костюм
Минск, Центральный
35 р.
Костюмы-комплекты
Брестская, Барановичи
20 р.
Пелёнки набор
Брестская, Барановичи
Договорная
Пелёнка кокон распашенка
Гомельская, Речица
150 р.
Конверт,комбинезон,комплект для выписки
Витебск
150 р.
Комплект для выписки,конверт,комбинезон
Могилев
150 р.
Комплект для выписки,конверт,комбинезон
Брест