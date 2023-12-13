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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Прочая одежда до 1 года в Беларуси

кокон, конверткокон, конверт

60 р.

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кокон, конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Купальник детский 74-80Купальник детский 74-80

12 р.

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Купальник детский 74-80

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Конверт из овчины (цигейка ) в коляску, в санкиКонверт из овчины (цигейка ) в коляску, в санки

25 р.

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Конверт из овчины (цигейка ) в коляску, в санки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комплект на выпискуКомплект на выписку

120 р.

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Комплект на выписку

50 - 56 (1-2 месяца)

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Комплект 6-9 мес кофточка, леггинсы Комплект 6-9 мес кофточка, леггинсы

8 р.

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Комплект 6-9 мес кофточка, леггинсы

68 - 74 (6-8 месяцев)

Распашонки Распашонки

5 р.

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Распашонки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Пеленка кокан 2 шт(Пелёнкино)Пеленка кокан 2 шт(Пелёнкино)

15 р.

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Пеленка кокан 2 шт(Пелёнкино)

50 - 56 (1-2 месяца)

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Детские вещиДетские вещи

50 р.

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Детские вещи

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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НОВЫЙ КОНВЕРТ на выписку или в люльку НОВЫЙ КОНВЕРТ на выписку или в люльку

40 р.

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НОВЫЙ КОНВЕРТ на выписку или в люльку

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Чепчики и царапки лотЧепчики и царапки лот

5 р.

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Чепчики и царапки лот

50 - 56 (1-2 месяца)

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Шапочки и царапки для новорожденных лотШапочки и царапки для новорожденных лот

5 р.

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Шапочки и царапки для новорожденных лот

50 - 56 (1-2 месяца)

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Шапочки для детей до годаШапочки для детей до года

3 р.

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Шапочки для детей до года

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот одежды рост 62-68Лот одежды рост 62-68

20 р.

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Лот одежды рост 62-68

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Конверт трансформер на овчине Конверт трансформер на овчине

50 р.

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Конверт трансформер на овчине

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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ЧепчикиЧепчики

5 р.

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Чепчики

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Конверт в коляску зимнийКонверт в коляску зимний

80 р.

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Конверт в коляску зимний

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки ручной вязки 2 пары Пинетки ручной вязки 2 пары

5 р.

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Пинетки ручной вязки 2 пары

56 - 62 (2-3 месяца)

Размеры разные в хорошем состоянии Размеры разные в хорошем состоянии

Договорная

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Размеры разные в хорошем состоянии

74 - 80 (8-12 месяцев)

Конверт на выпискуКонверт на выписку

10 р.

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Конверт на выписку

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Боди / слипы / штанишки и дрБоди / слипы / штанишки и др

15 р.

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Боди / слипы / штанишки и др

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм новогодний Костюм новогодний

15 р.

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Костюм новогодний

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда для девочекОдежда для девочек

1 р.

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Одежда для девочек

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Одежда для малыша H&MОдежда для малыша H&M

50 р.

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Одежда для малыша H&M

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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ТуфелькиТуфельки

10 р.

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Туфельки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот на мальчика 0-6 Лот на мальчика 0-6

10 р.

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Лот на мальчика 0-6

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Чепчики для новорожденного Чепчики для новорожденного

1 р.

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Чепчики для новорожденного

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Тёплый зимний конвертТёплый зимний конверт

25 р.

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Тёплый зимний конверт

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Шапки детские зимниеШапки детские зимние

8 р.

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Шапки детские зимние

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот вещей для новорождённых Лот вещей для новорождённых

10 р.

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Лот вещей для новорождённых

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Рубашки на мальчика ( цена за две) Рубашки на мальчика ( цена за две)

8 р.

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Рубашки на мальчика ( цена за две)

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Одежда для новорожденных и грудничковОдежда для новорожденных и грудничков

Бесплатно

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Одежда для новорожденных и грудничков

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Детские комбинезоны Детские комбинезоны

20 р.

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Детские комбинезоны

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Лот одежды для девочки 5 вещейЛот одежды для девочки 5 вещей

10 р.

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Лот одежды для девочки 5 вещей

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот одежды для ребенка 9 вещейЛот одежды для ребенка 9 вещей

12 р.

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Лот одежды для ребенка 9 вещей

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Конверт зимний Конверт зимний

80 р.

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Конверт зимний

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда для девочки Одежда для девочки

10 р.

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Одежда для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Распашонки Распашонки

15 р.

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Распашонки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Спальник Спальник

10 р.

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Спальник

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Шапочка на весну новаяШапочка на весну новая

5 р.

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Шапочка на весну новая

74 - 80 (8-12 месяцев)

Много вещей на девочку до годикаМного вещей на девочку до годика

Договорная

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Много вещей на девочку до годика

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот для девочки Лот для девочки

17 р.

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Лот для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Комплект на выпискуКомплект на выписку

100 р.

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Комплект на выписку

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Шапочка на зиму новаяШапочка на зиму новая

23 р.

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Шапочка на зиму новая

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Товары с доставкой от магазинов

Штанишки

15 р.

Штанишки

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Конверт для выписки,комбинезон,костюм

150 р.

Конверт для выписки,комбинезон,костюм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костюмы-комплекты

35 р.

Костюмы-комплекты

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Пелёнки набор

20 р.

Пелёнки набор

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Пелёнка кокон распашенка

Договорная

Пелёнка кокон распашенка

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Конверт,комбинезон,комплект для выписки

150 р.

Конверт,комбинезон,комплект для выписки

Витебск

Доставка по Беларуси
Комплект для выписки,конверт,комбинезон

150 р.

Комплект для выписки,конверт,комбинезон

Могилев

Доставка по Беларуси
Комплект для выписки,конверт,комбинезон

150 р.

Комплект для выписки,конверт,комбинезон

Брест

Доставка по Беларуси
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