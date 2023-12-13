Товары от Куфар Маркета
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Прочая одежда для девочек в Беларуси
10 р.
Костюм тигриця,платье принцессы,халат парикмахера
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
50 р.
Куртка зимняя
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
10 р.
Лот на девочку 2 годика
86 - 92 (2 года)
7 р.
Костюм Шиммер и Шайн, юбка супергерлс, плащ,платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Пакетик вещей
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Шубка детская
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Одежда для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
24 р.
Лонги р.92-98
92 - 98 (3 года)
35 р.
Костюм на утренник
98 - 104 (4 года)
15 р.
Платье Санты H&M, на рост 92, в идеале
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
12 р.
Теплый слип
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
50 р.
Конверт для новорождённого в автолюльку
25 р.
Штаны для девочки, 130-140 рост
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
12 р.
Вещи для девочки 134
128 - 134 (8 лет)
15 р.
Штыны д/д, 92-98
15 р.
Шубка для праздников
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
25 р.
Детская одежда для девочек
25 р.
Вязаный Боди
80 - 86 (1-2 года)
90 р.
Вещи на девочку 74-92 Zara, H&M
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
28 р.
Лот одежды 86-92
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
50 р.
Лот 26 вещей для девочки 3-5 лет+ПОДАРКИ
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Маркировка 23, цена 10р в хорошем состоянии
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
10 р.
Маркировка 35,в хорошем состоянии
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
5 р.
Маркировка 37,для дома, цена 5р
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
Договорная
Маркировка 24 в хорошем состоянии
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
10 р.
Продам в нормальном состоянии, цена 10р
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
20 р.
Туника
110 - 116 (5-6 лет)
5 р.
Безрукавка детская тёплая
80 - 86 (1-2 года)
35 р.
Костюм спортивный для девочки
17.50 р.
Для утренника и не только.
Договорная
Шаговита.Зима, маркировка 25
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
25 р.
Одежда на девочку(128-134)
128 - 134 (8 лет)
25 р.
Большой лот одежды для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
22 р.
Вещи на девочку(110-116)
110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
Вещи для девочки 116-122
116 - 122 (6 лет)
10 р.
H&M кофточка
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
15 р.
Вещи для девочки 128см
122 - 128 (7 лет)
180 р.
Детские вещи
110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Болеро для девочки
104 - 110 (5 лет)
15 р.
Костюм снегурочки
30 р.
Зимние шапки, обхват головы 36-38.
20 р.
Костюм но
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
50 р.
Лот одежды для школы. За все 50 рублей .
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)