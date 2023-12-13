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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Прочая одежда для девочек в Беларуси

Костюм тигриця,платье принцессы,халат парикмахераКостюм тигриця,платье принцессы,халат парикмахера

10 р.

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Костюм тигриця,платье принцессы,халат парикмахера

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Куртка зимняяКуртка зимняя

50 р.

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Куртка зимняя

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Лот на девочку 2 годика Лот на девочку 2 годика

10 р.

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Лот на девочку 2 годика

86 - 92 (2 года)

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Костюм Шиммер и Шайн, юбка супергерлс, плащ,платьеКостюм Шиммер и Шайн, юбка супергерлс, плащ,платье

7 р.

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Костюм Шиммер и Шайн, юбка супергерлс, плащ,платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Пакетик вещей Пакетик вещей

10 р.

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Пакетик вещей

80 - 86 (1-2 года)

Шубка детская Шубка детская

20 р.

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Шубка детская

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Одежда для девочки Одежда для девочки

15 р.

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Одежда для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Лонги р.92-98Лонги р.92-98

24 р.

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Лонги р.92-98

92 - 98 (3 года)

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Костюм на утренник Костюм на утренник

35 р.

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Костюм на утренник

98 - 104 (4 года)

Платье Санты H&M, на рост 92, в идеалеПлатье Санты H&M, на рост 92, в идеале

15 р.

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Платье Санты H&M, на рост 92, в идеале

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Теплый слипТеплый слип

12 р.

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Теплый слип

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Конверт для новорождённого в автолюлькуКонверт для новорождённого в автолюльку

50 р.

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Конверт для новорождённого в автолюльку

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Штаны для девочки, 130-140 ростШтаны для девочки, 130-140 рост

25 р.

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Штаны для девочки, 130-140 рост

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Вещи для девочки 134Вещи для девочки 134

12 р.

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Вещи для девочки 134

128 - 134 (8 лет)

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Штыны д/д, 92-98Штыны д/д, 92-98

15 р.

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Штыны д/д, 92-98

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Шубка для праздниковШубка для праздников

15 р.

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Шубка для праздников

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Детская одежда для девочек Детская одежда для девочек

25 р.

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Детская одежда для девочек

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Вязаный БодиВязаный Боди

25 р.

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Вязаный Боди

80 - 86 (1-2 года)

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Вещи на девочку 74-92 Zara, H&M Вещи на девочку 74-92 Zara, H&M

90 р.

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Вещи на девочку 74-92 Zara, H&M

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Лот одежды 86-92Лот одежды 86-92

28 р.

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Лот одежды 86-92

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Лот 26 вещей для девочки 3-5 лет+ПОДАРКИЛот 26 вещей для девочки 3-5 лет+ПОДАРКИ

50 р.

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Лот 26 вещей для девочки 3-5 лет+ПОДАРКИ

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Маркировка 23, цена 10р в хорошем состоянии Маркировка 23, цена 10р в хорошем состоянии

10 р.

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Маркировка 23, цена 10р в хорошем состоянии

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Маркировка 35,в хорошем состоянии Маркировка 35,в хорошем состоянии

10 р.

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Маркировка 35,в хорошем состоянии

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Маркировка 37,для дома, цена 5рМаркировка 37,для дома, цена 5р

5 р.

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Маркировка 37,для дома, цена 5р

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Маркировка 24 в хорошем состоянии Маркировка 24 в хорошем состоянии

Договорная

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Маркировка 24 в хорошем состоянии

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Продам в нормальном состоянии, цена 10рПродам в нормальном состоянии, цена 10р

10 р.

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Продам в нормальном состоянии, цена 10р

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

ТуникаТуника

20 р.

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Туника

110 - 116 (5-6 лет)

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Безрукавка детская тёплаяБезрукавка детская тёплая

5 р.

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Безрукавка детская тёплая

80 - 86 (1-2 года)

Костюм спортивный для девочки Костюм спортивный для девочки

35 р.

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Костюм спортивный для девочки

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Для утренника и не только. Для утренника и не только.

17.50 р.

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Для утренника и не только.

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Шаговита.Зима, маркировка 25Шаговита.Зима, маркировка 25

Договорная

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Шаговита.Зима, маркировка 25

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Одежда на девочку(128-134)Одежда на девочку(128-134)

25 р.

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Одежда на девочку(128-134)

128 - 134 (8 лет)

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Большой лот одежды для девочки Большой лот одежды для девочки

25 р.

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Большой лот одежды для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Вещи на девочку(110-116)Вещи на девочку(110-116)

22 р.

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Вещи на девочку(110-116)

110 - 116 (5-6 лет)

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Вещи для девочки 116-122Вещи для девочки 116-122

8 р.

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Вещи для девочки 116-122

116 - 122 (6 лет)

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H&M кофточка H&M кофточка

10 р.

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H&M кофточка

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Вещи для девочки 128смВещи для девочки 128см

15 р.

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Вещи для девочки 128см

122 - 128 (7 лет)

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Детские вещи Детские вещи

180 р.

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Детские вещи

110 - 116 (5-6 лет)

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Болеро для девочкиБолеро для девочки

15 р.

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Болеро для девочки

104 - 110 (5 лет)

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Костюм снегурочки Костюм снегурочки

15 р.

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Костюм снегурочки

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Зимние шапки, обхват головы 36-38.Зимние шапки, обхват головы 36-38.

30 р.

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Зимние шапки, обхват головы 36-38.

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Костюм ноКостюм но

20 р.

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Костюм но

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Лот одежды для школы. За все 50 рублей .Лот одежды для школы. За все 50 рублей .

50 р.

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Лот одежды для школы. За все 50 рублей .

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

БРОНЬ Боди Новое 86 для девочки

15 р.

БРОНЬ Боди Новое 86 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
БРОНЬ Слип Next, боди Old Navy 80-86 для девочки

13 р.

БРОНЬ Слип Next, боди Old Navy 80-86 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
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