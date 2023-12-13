logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЭлектроника
Фототехника и оптика
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
ЭлектроникаФототехника и оптика

Другая фототехника и оптика в Беларуси

Go pro 10

1 200 р.

Go pro 10

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Фотоловушка SJCAM M50 (зеленый)

Онлайн-заказ

409 р.

Фотоловушка SJCAM M50 (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Экшен камера Gopro Hero 3 Black Edition 4k

300 р.

Экшен камера Gopro Hero 3 Black Edition 4k

Гомель

Стеклянный шар для фотопроектов

60 р.

Стеклянный шар для фотопроектов

Минск, Фрунзенский

Экшен камера GINZZU

30 р.

Экшен камера GINZZU

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фотобокс/фотокуб/лайткуб 60×60см

50 р.

Фотобокс/фотокуб/лайткуб 60×60см

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Для фотографий

Договорная

Для фотографий

Гомель

badge-icon
IP камера TP-link TC60

60 р.

IP камера TP-link TC60

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Глянцеватель. Новый.

45 р.

Глянцеватель. Новый.

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
Фотопленка Kodak Double-X

27 р.

Фотопленка Kodak Double-X

Брест

badge-icon
badge-icon
Клетка-обвес Smallrig 2262, Half Cage for Nikon Z6

320 р.

Клетка-обвес Smallrig 2262, Half Cage for Nikon Z6

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Sony a6600 коробка

33 р.

Sony a6600 коробка

Витебск

badge-icon
badge-icon
Цифровой USB-микроскоп Espada U1600X USB

Онлайн-заказ

60.96 р.

Цифровой USB-микроскоп Espada U1600X USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фоторамка SONY DPF-C700

100 р.

Фоторамка SONY DPF-C700

Гомель

badge-icon
badge-icon
Предметные и покровные стекла Levenhuk

12 р.

Предметные и покровные стекла Levenhuk

Минск, Фрунзенский

Набор микропрепаратов Discovery Жизнь в капле воды

22 р.

Набор микропрепаратов Discovery Жизнь в капле воды

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Микроскоп LEVENHUK Rainbow 2L PLUS Azure-Лазурь

290 р.

Микроскоп LEVENHUK Rainbow 2L PLUS Azure-Лазурь

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Микроскоп бинокулярный MZS0655

1 550 р.

Микроскоп бинокулярный MZS0655

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Футляр для фотоаппарата Зенит

5 р.

Футляр для фотоаппарата Зенит

Гомель

Микроскоп

45 р.

Микроскоп

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Canon M43 переходник для Helios 44-2 и прочих

45 р.

Canon M43 переходник для Helios 44-2 и прочих

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
Кабель USB - mini usb tipe b, 48 см.

7 р.

Кабель USB - mini usb tipe b, 48 см.

Витебск

Ремешок для сумки

5 р.

Ремешок для сумки

Минск, Фрунзенский

Телескоп и микроскоп

200 р.

Телескоп и микроскоп

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Адаптер Viltrox EF-NEX III (Canon EF на Sony E)

170 р.

Адаптер Viltrox EF-NEX III (Canon EF на Sony E)

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фотоэкспонометр Ленинград

20 р.

Фотоэкспонометр Ленинград

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Микроскоп

55 р.

Микроскоп

Витебская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Микроскоп Levenhuk LABZZ M4 (стерео)

Онлайн-заказ

224.72 р.

Микроскоп Levenhuk LABZZ M4 (стерео)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор микропрепаратов Levenhuk LABZZ CP24

Онлайн-заказ

43.24 р.

Набор микропрепаратов Levenhuk LABZZ CP24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N10 NG

Онлайн-заказ

22.44 р.

Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N10 NG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроскоп Levenhuk LabZZ M3

Онлайн-заказ

191.10 р.

Микроскоп Levenhuk LabZZ M3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Amethyst

Онлайн-заказ

144.92 р.

Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Amethyst

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Smart Digital ZCYDE электронная фото рамка 10.1 HD

245 р.

Smart Digital ZCYDE электронная фото рамка 10.1 HD

Минск, Московский

badge-icon
GoPro Hero11 Mini новая

800 р.

GoPro Hero11 Mini новая

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
фотоальбом ссср

8 р.

фотоальбом ссср

Гродно

badge-icon
Ремень вращающей головы освещения сцены.

19 р.

Ремень вращающей головы освещения сцены.

Минск, Заводской

Доставка
Деревянный фотофон ручной работы

30 р.

Деревянный фотофон ручной работы

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фотоувеличитель СССР

20 р.

Фотоувеличитель СССР

Брест

badge-icon
Трансмиттер yongnuo E3 RT ll

320 р.

Трансмиттер yongnuo E3 RT ll

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам отражатель

15 р.

Продам отражатель

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам

1 000 р.

Продам

Гродно

badge-icon
badge-icon
Цифровой микроскоп

50 р.

Цифровой микроскоп

Минск, Ленинский

badge-icon
Красный фонарь для фотопечати.

10 р.

Красный фонарь для фотопечати.

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Фотоловушка SJCAM M50 (зеленый)

Онлайн-заказ

409 р.

Фотоловушка SJCAM M50 (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Цифровой USB-микроскоп Espada U1600X USB

Онлайн-заказ

60.96 р.

Цифровой USB-микроскоп Espada U1600X USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроскоп Levenhuk LABZZ M4 (стерео)

Онлайн-заказ

224.72 р.

Микроскоп Levenhuk LABZZ M4 (стерео)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор микропрепаратов Levenhuk LABZZ CP24

Онлайн-заказ

43.24 р.

Набор микропрепаратов Levenhuk LABZZ CP24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N10 NG

Онлайн-заказ

22.44 р.

Набор готовых микропрепаратов Levenhuk N10 NG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроскоп Levenhuk LabZZ M3

Онлайн-заказ

191.10 р.

Микроскоп Levenhuk LabZZ M3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Amethyst

Онлайн-заказ

144.92 р.

Микроскоп Levenhuk LabZZ M101 Amethyst

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Складной софтбокс с подсветкой для предметной съёмки 80х80 см (+3 фона)

249.90 р.

Складной софтбокс с подсветкой для предметной съёмки 80х80 см (+3 фона)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
АудиотехникаCDMP3-плеерыАкустика Hi-Fi и Hi-EndБеспроводные и портативные колонкиКабели и адаптерыМикрофоныМузыкальные центрыСделано в СССРРадиоприемникиРадиодеталиУсилители и ресиверыАксессуары для аудиоПрочее
НаушникиВнутриканальныеВкладышиНакладныеПолноразмерные
ТВ и видеотехникаТелевизорыВидео, DVD и Blu-ray плеерыВидеокамерыПроекторыСпутниковые ресиверыТВ-тюнерыАксессуары для ТВ и видеоПрочее
Фототехника и оптикаФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Игры и приставкиГеймпадыИгры для приставок, подписки, кодыПриставкиКомпьютерные игрыОчки VRРулиЗапчасти, аксессуарыПрочее
Безопасность и умный домВидеонаблюдениеДомофоны, вызывные панелиСистема умный домСигнализации и извещателиПрочее