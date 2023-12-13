logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Комплектующие
Процессоры
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаКомплектующие

Процессоры для компьютеров в Беларуси

Intel Core i5 6400+материнская плата+оператива

500 р.

Intel Core i5 6400+материнская плата+оператива

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150

Договорная

Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150

Минская, Слуцк

Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155

Договорная

Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155

Минская, Жодино

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

69.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Гомельская, Светлогорск

Процессор AMD Ryzen 5 2600

190 р.

Процессор AMD Ryzen 5 2600

Гродно

badge-icon
badge-icon
Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

29.99 р.

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

Гомельская, Речица

Процессор

20 р.

Процессор

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Процессор AMD Ryzen 3 2200G (BOX)

100 р.

Процессор AMD Ryzen 3 2200G (BOX)

Витебская, Глубокое

badge-icon
badge-icon
FX 6300

70 р.

FX 6300

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Процессор Intel Core i9-14900KF

Онлайн-заказ

2 592 р.

Процессор Intel Core i9-14900KF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
AMD Ryzen 5 5600G

370 р.

AMD Ryzen 5 5600G

Минск, Первомайский

badge-icon
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Минская, Молодечно

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Минская, Солигорск

Процессор Intel Xeon E5-2643

25 р.

Процессор Intel Xeon E5-2643

Витебская, Орша

badge-icon
Xeon e5-2670 v3

60 р.

Xeon e5-2670 v3

Брест

badge-icon
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Витебская, Полоцк

Процессор i7

120 р.

Процессор i7

Могилев

badge-icon
Процессор Intel Pentium G4560

40 р.

Процессор Intel Pentium G4560

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Гродненская, Лида

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минская, Борисов

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

21.99 р.

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

Могилевская, Бобруйск

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

19.99 р.

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

Минск, Фрунзенский

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD Phenom X4 9550, X4 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, X4 945, X6 1055T

Гомель

Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150

Договорная

Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150

Могилев

Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155

Договорная

Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155

Гродно

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

19.99 р.

Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)

Брест

Ryzen 5 7500F

600 р.

Ryzen 5 7500F

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Intel Core i5-12400F

440 р.

Intel Core i5-12400F

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Процессор Ryzen 5 1600 AF

180 р.

Процессор Ryzen 5 1600 AF

Гомель

badge-icon

140 р.

Продам процессоры i5-6400, i3-7350k LGA1151

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Процессор

150 р.

Процессор

Гродненская, Слоним

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Комплект x99, проц е5-2666v3.озу-32гб.ссд в дар.

500 р.

Комплект x99, проц е5-2666v3.озу-32гб.ссд в дар.

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Процессор INTEL CELERON

7 р.

Процессор INTEL CELERON

Брест

badge-icon
Процессор Intel Core i5-760(9082)

50 р.

Процессор Intel Core i5-760(9082)

Минск, Первомайский

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Могилев

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Гродно

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Минск, Фрунзенский

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Минск, Ленинский

70 р.

Процессор i5 2500k

Могилев

badge-icon
badge-icon
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

119.99 р.

Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия

Минск, Партизанский

AMD Phenom II 4 ядра разблокир (HDX545WFK2GDI)

25 р.

AMD Phenom II 4 ядра разблокир (HDX545WFK2GDI)

Минск, Первомайский

badge-icon
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

21.99 р.

Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400

Минская, Жодино

Товары с доставкой от магазинов

Процессор Intel Core i9-14900KF

Онлайн-заказ

2 592 р.

Процессор Intel Core i9-14900KF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

19.99 р.

Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

79.99 р.

Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro

410 р.

Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)

750 р.

Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Процессоры AMD EPYC 7642

Онлайн-заказ

12 873.52 р.

Процессоры AMD EPYC 7642

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Silver 4215R

Онлайн-заказ

3 914.56 р.

Процессоры Intel Xeon Silver 4215R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Процессоры Intel Xeon Silver 4214R

Онлайн-заказ

3 718.10 р.

Процессоры Intel Xeon Silver 4214R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары