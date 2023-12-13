Товары от Куфар Маркета
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Процессоры для компьютеров в Беларуси
500 р.
Intel Core i5 6400+материнская плата+оператива
Витебская, Новополоцк
Договорная
Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150
Минская, Слуцк
Договорная
Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155
Минская, Жодино
69.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Гомельская, Светлогорск
190 р.
Процессор AMD Ryzen 5 2600
Гродно
29.99 р.
Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)
Гомельская, Речица
20 р.
Процессор
Минск, Фрунзенский
100 р.
Процессор AMD Ryzen 3 2200G (BOX)
Витебская, Глубокое
70 р.
FX 6300
Гродненская, Волковыск
Онлайн-заказ
2 592 р.
Процессор Intel Core i9-14900KF
Минск, Центральный
370 р.
AMD Ryzen 5 5600G
Минск, Первомайский
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Минская, Молодечно
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Минская, Солигорск
25 р.
Процессор Intel Xeon E5-2643
Витебская, Орша
60 р.
Xeon e5-2670 v3
Брест
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Витебская, Полоцк
120 р.
Процессор i7
Могилев
40 р.
Процессор Intel Pentium G4560
Минск, Советский
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Гродненская, Лида
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минская, Борисов
21.99 р.
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400
Могилевская, Бобруйск
19.99 р.
Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)
Минск, Фрунзенский
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минск, Первомайский
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, X4 945, X6 1055T
Гомель
Договорная
Процессоры Intel Core i5-4460, i5-4570, i7 LGA1150
Могилев
Договорная
Процессор INTEL Core i5-3470 4 ядра 3.2ГГц LGA1155
Гродно
19.99 р.
Процессор AMD Phenom X4 945, X4 9550 (AM2/AM3)
Брест
600 р.
Ryzen 5 7500F
Минск, Фрунзенский
440 р.
Intel Core i5-12400F
Минск, Фрунзенский
180 р.
Процессор Ryzen 5 1600 AF
Гомель
140 р.
Продам процессоры i5-6400, i3-7350k LGA1151
Минск, Фрунзенский
150 р.
Процессор
Гродненская, Слоним
500 р.
Комплект x99, проц е5-2666v3.озу-32гб.ссд в дар.
Минская, Другие города
7 р.
Процессор INTEL CELERON
Брест
50 р.
Процессор Intel Core i5-760(9082)
Минск, Первомайский
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Могилев
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Гродно
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Минск, Фрунзенский
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Минск, Ленинский
70 р.
Процессор i5 2500k
Могилев
119.99 р.
Процессоры AMD FX-8120, FX-8300, 8-ядер. Гарантия
Минск, Партизанский
25 р.
AMD Phenom II 4 ядра разблокир (HDX545WFK2GDI)
Минск, Первомайский
21.99 р.
Процессоры INTEL Core 2 E8400, Q6600, Q9400
Минская, Жодино
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
2 592 р.
Процессор Intel Core i9-14900KF
Минск, Центральный
19.99 р.
Процессоры AMD Phenom X4 9550, 945, X6 1055T
Минск, Первомайский
79.99 р.
Процессоры AMD FX-6100, FX-6300, 6-ядер. Гарантия
Минск, Первомайский
410 р.
Комплект AMD Ryzen 5 1600 + МП MSI A320M-A Pro
Могилев
750 р.
Комплект AMD Ryzen 7 3700X + МП ASUS Prime B450M-K II (новая , гарантия 1 год)
Могилев
Онлайн-заказ
12 873.52 р.
Процессоры AMD EPYC 7642
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3 914.56 р.
Процессоры Intel Xeon Silver 4215R
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3 718.10 р.
Процессоры Intel Xeon Silver 4214R
Минск, Центральный