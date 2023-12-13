logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Потолки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Потолки в Беларуси

Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

23 р.

Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Минском районе

23 р.

Натяжной потолок в Минском районе

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

27 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Вилейке

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Вилейке

Минская, Вилейка

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Дзержинске

20 р.

Натяжной потолок в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Марьиной Горке

23 р.

Натяжной потолок в Марьиной Горке

Минская, Марьина Горка

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Несвиже

23 р.

Натяжной потолок в Несвиже

Минская, Несвиж

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Дятлово

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Дятлово

Гродненская, Дятлово

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Кореличах

20 р.

Натяжной потолок в Кореличах

Гродненская, Кореличи

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Лиде

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Лиде

Гродненская, Лида

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Сморгони

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Глубоком

23 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Глубоком

Витебская, Глубокое

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Дзержинске

27 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Дзержинске

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Заславле

25 р.

Натяжной потолок в Заславле

Минская, Заславль

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Марьиной Горке

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Марьиной Горке

Минская, Марьина Горка

Доставка
Рассрочка
натяжной потолок в Слуцке

23 р.

натяжной потолок в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с фотопечать в Смолевичах

23 р.

Натяжной потолок с фотопечать в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Солигорске

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Солигорске

Минская, Солигорск

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с фотопечать в Столбцах

25 р.

Натяжной потолок с фотопечать в Столбцах

Минская, Столбцы

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Червене

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Червене

Минская, Червень

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Березовке

27 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Березовке

Гродненская, Березовка

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Ивье

23 р.

Натяжной потолок в Ивье

Гродненская, Ивье

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с фотопечать в Кореличах

23 р.

Натяжной потолок с фотопечать в Кореличах

Гродненская, Кореличи

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Новогрудке

23 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Ошмянах

20 р.

Натяжной потолок в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с фотопечатью в Сморгони

23 р.

Натяжной потолок с фотопечатью в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Заславле

27 р.

Натяжной потолок в Заславле

Минская, Заславль

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Фаниполе

25 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Фаниполе

Минская, Фаниполь

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Островце

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Островце

Гродненская, Островец

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Островце

20 р.

Натяжной потолок в Островце

Гродненская, Островец

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок двухуровневый в Поставах

23 р.

Натяжной потолок двухуровневый в Поставах

Витебская, Поставы

Доставка
Рассрочка
Натяжные потолки бесщелевые

Договорная

Натяжные потолки бесщелевые

Гомель

пленка и профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка и профиль для натяжных потолков

Витебская, Орша

Доставка
Натяжной потолок в Молодечно

20 р.

Натяжной потолок в Молодечно

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Парящие Линии SECRET

12 р.

Парящие Линии SECRET

Могилев

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в рассрочку в Ошмянах

23 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в рассрочку в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с трековым освещением в Островце

23 р.

Натяжной потолок с трековым освещением в Островце

Гродненская, Островец

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок с точечным освещением в Сморгони

20 р.

Натяжной потолок с точечным освещением в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в рассрочку в Новогрудке

20 р.

Натяжной потолок в рассрочку в Новогрудке

Гродненская, Новогрудок

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями под заказ в Копыле

20 р.

Натяжной потолок со световыми линиями под заказ в Копыле

Минская, Копыль

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в рассрочку в Смолевичах

23 р.

Натяжной потолок в рассрочку в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Доставка
Рассрочка

1 000 р.

замерщик

Могилев

Натяжной потолок со световыми линиями в Логойске

20 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Логойске

Минская, Логойск

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Краска ''Solo'' Lanors для потолка глубокоматовая 9 л

Онлайн-заказ

156 р.
78 р.-50%

Краска ''Solo'' Lanors для потолка глубокоматовая 9 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Реечные потолки из металла. Разные цвета и формы

24 р.

Реечные потолки из металла. Разные цвета и формы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки