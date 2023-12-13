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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Поликарбонат в Беларуси

Поликарбонат (сотовый, монолитный, монолитный профилированный)

99 р.

Поликарбонат (сотовый, монолитный, монолитный профилированный)

Брестская, Барановичи

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

83 р.

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

Могилев

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

83 р.

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

83 р.

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

Гомель

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат сотовый тепличный и цветной 4-6 мм.

89 р.

Поликарбонат сотовый тепличный и цветной 4-6 мм.

Витебск

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

83 р.

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

83 р.

Сотовый поликарбонат с доставкой. Большой выбор от 3 до 10мм прозрачный и цветной.

Брест

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат сотовый . Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оранжерей, перегородок,

74 р.

Поликарбонат сотовый . Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оранжерей, перегородок,

Брест

Доставка
Сотовый поликарбонат 3-10мм. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оранжерей, перегор

74 р.

Сотовый поликарбонат 3-10мм. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оранжерей, перегор

Гомель

Доставка
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

74 р.

Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

Гродно

Доставка
Поликарбонат сотовый цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

74 р.

Поликарбонат сотовый цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

Могилев

Доставка
Поликарбонат сотовый цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

74 р.

Поликарбонат сотовый цветной и прозрачный. Большой выбор толщин и цветов. Для теплиц и навесов, оран

Витебск

Доставка
Прозрачный шифер (профиль волна 146/48)

68 р.

Прозрачный шифер (профиль волна 146/48)

Минск, Первомайский

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Брест

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Гомель

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Могилев

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

75 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 16 мм. 2- я УФ защита. Любая плотность. Все цвета. Доставка по РБ.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Брест

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Гомель

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Могилев

Доставка
Рассрочка
Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

23 р.

Кровельный монолитный волновой поликарбонат. Пластиковый шифер. Прозрачная кровля. Доставка по РБ.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат

80 р.

Сотовый поликарбонат

Витебск

Поликарбонат сотовый и монолитный

Договорная

Поликарбонат сотовый и монолитный

Гомельская, Мозырь

Поликарбонат сотовый цветной

80 р.

Поликарбонат сотовый цветной

Могилев

Поликарбонат прозрачный и цветной

85 р.

Поликарбонат прозрачный и цветной

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат сотовый от 4 мм толщина

77 р.

Поликарбонат сотовый от 4 мм толщина

Гродно

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

74 р.

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

Могилев

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

74 р.

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

Витебск

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

74 р.

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

Гомель

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

74 р.

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

Гродно

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

74 р.

Сотовый поликарбонат Прозрачный и Цветной. Толщина от 3 до 10мм. Доставка по обл

Брест

Доставка
Рассрочка
Прозрачный шифер. Уценка

Договорная

Прозрачный шифер. Уценка

Минск, Первомайский

Поликарбонат 3.5мм 4мм 6мм 8мм 10мм 12мм 16мм

Договорная

Поликарбонат 3.5мм 4мм 6мм 8мм 10мм 12мм 16мм

Витебск

Доставка
Рассрочка
Поликарбонат. Доставка. Рассрочка.

84 р.

Поликарбонат. Доставка. Рассрочка.

Могилев

Поликарбонат для теплиц

90 р.

Поликарбонат для теплиц

Витебск

Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

83 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

Брест

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

83 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

Гродно

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат Оптима от 3 до 10мм . Качественные листы с двойной защитой на выгорание.

83 р.

Сотовый поликарбонат Оптима от 3 до 10мм . Качественные листы с двойной защитой на выгорание.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

83 р.

Сотовый поликарбонат от 3 до 10 мм . Все цвета в наличии. Доставка по всей обл.

Гомель

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Договорная

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Могилев

Доставка по Беларуси
ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

Договорная

ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

Договорная

ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кровельный монолитный поликарбонат0,8 мм, трапеция

34 р.

Кровельный монолитный поликарбонат0,8 мм, трапеция

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Поликарбонат

80 р.

Поликарбонат

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Поликарбонат цветной

97.50 р.

Поликарбонат цветной

Гомель

Доставка по Беларуси
Поликарбонат прозрачный для теплиц АКЦИЯ

80.25 р.

Поликарбонат прозрачный для теплиц АКЦИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

83 р.

ПОЛИКАРБОНАТ НИЗКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКА РАССРОЧКА

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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