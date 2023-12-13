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Ремонт и стройкаОкна и двери

Подоконники в Беларуси

Подоконник отлив

35 р.

Подоконник отлив

Брест

Подоконник ,ступени

24 р.

Подоконник ,ступени

Витебск

Изготовление подоконников и откосов из массива

Договорная

Изготовление подоконников и откосов из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Порожек на балкон

10 р.

Порожек на балкон

Гомель

Подоконник ПВХ 1200*450

17 р.

Подоконник ПВХ 1200*450

Минск, Фрунзенский

Подоконники 2 штуки

200 р.

Подоконники 2 штуки

Минск, Фрунзенский

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Подоконник ПВХ 350/400

40 р.

Подоконник ПВХ 350/400

Брест

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Подоконники, откосы, столешницы из массива

Договорная

Подоконники, откосы, столешницы из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Подоконники белые и цветные, матовые и глянец

Договорная

Подоконники белые и цветные, матовые и глянец

Минск, Октябрьский

Подоконник: длина 1 метр, ширина 10 см

6 р.

Подоконник: длина 1 метр, ширина 10 см

Минск, Ленинский

Торцевая накладка на подоконник ПВХ

10 р.

Торцевая накладка на подоконник ПВХ

Могилевская, Бобруйск

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Подоконники дубовые

Договорная

Подоконники дубовые

Минская, Марьина Горка

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Подоконник (остаток) 1,1 м

20 р.

Подоконник (остаток) 1,1 м

Брест

Подоконник пвх

40 р.

Подоконник пвх

Минск, Фрунзенский

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Отлив оконный подоконник нержавейка

25 р.

Отлив оконный подоконник нержавейка

Минск, Фрунзенский

Подоконники ПВХ Белые

65 р.

Подоконники ПВХ Белые

Могилев

Доставка
Рассрочка
Изготовление подоконников и откосов из массива

Договорная

Изготовление подоконников и откосов из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Подоконники Отливы под Заказ и в Наличии.

Договорная

Подоконники Отливы под Заказ и в Наличии.

Брестская, Барановичи

подоконники из мрамора

70 р.

подоконники из мрамора

Минск, Центральный

Подоконники ПВХ

40 р.

Подоконники ПВХ

Минск, Первомайский

Подоконики DANKE ELEZGO

14.25 р.

Подоконики DANKE ELEZGO

Могилев

Подоконник из дерева

Договорная

Подоконник из дерева

Минск, Фрунзенский

Подоконник Danke (Данке), Crystallit (Кристаллит)

172 р.

Подоконник Danke (Данке), Crystallit (Кристаллит)

Брест

Доставка
Рассрочка
Подоконник длиной 1 метр и шириной 10 см

6 р.

Подоконник длиной 1 метр и шириной 10 см

Минск, Ленинский

Подоконник Danke (Данке) в Гродно

17.63 р.

Подоконник Danke (Данке) в Гродно

Гродно

Доставка
Рассрочка
Подоконник Danke Premium

80 р.

Подоконник Danke Premium

Могилев

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Подоконник деревянный

30 р.

Подоконник деревянный

Гродно

Подоконники Danke

Договорная

Подоконники Danke

Гомель

Подоконник пвх

50 р.

Подоконник пвх

Минск, Первомайский

Подоконники

Договорная

Подоконники

Гродно

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Подоконники ПВХ, сэндвич-панели для откосов

6 р.

Подоконники ПВХ, сэндвич-панели для откосов

Минская, Борисов

Подоконник из новостройки 57х220

50 р.

Подоконник из новостройки 57х220

Брест

Отливы (новые, но все с дефектами)

5 р.

Отливы (новые, но все с дефектами)

Минск, Ленинский

Подоконники

550 р.

Подоконники

Брест

Клинкерные отливы подоконники

6.20 р.

Клинкерные отливы подоконники

Гродно

Доставка по Беларуси
Подоконник

50 р.

Подоконник

Витебская, Новополоцк

Подоконник

10 р.

Подоконник

Минск, Заводской

Подоконники ПВХ

50 р.

Подоконники ПВХ

Могилевская, Бобруйск

Изготовление подоконников, откосов, столешниц

Договорная

Изготовление подоконников, откосов, столешниц

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Подоконники, откосы, столешницы из массива

Договорная

Подоконники, откосы, столешницы из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Подоконники, откосы, столешницы из массива

Договорная

Подоконники, откосы, столешницы из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
ПОДОКОННИКИ (3 шт). ИЗ СОСНЫ-срощенный (Р-р 1300х3

Договорная

ПОДОКОННИКИ (3 шт). ИЗ СОСНЫ-срощенный (Р-р 1300х3

Минск, Фрунзенский

Белый подоконник 150х1500 мм

19 р.

Белый подоконник 150х1500 мм

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Клинкерные отливы подоконники

6.20 р.

Клинкерные отливы подоконники

Гродно

Доставка по Беларуси
Подоконник П.130.80 - Фасадный декор

21.88 р.

Подоконник П.130.80 - Фасадный декор

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Подоконник Данке Комфорт/ Danke Komfort, м.п

17.09 р.

Подоконник Данке Комфорт/ Danke Komfort, м.п

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Подоконник Данке Стандарт/ Danke Standart, м.п

24.60 р.

Подоконник Данке Стандарт/ Danke Standart, м.п

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Подоконник Данке Премиум/ Danke Premium, м.п

33.49 р.

Подоконник Данке Премиум/ Danke Premium, м.п

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Подоконник ПВХ белый

7 р.

Подоконник ПВХ белый

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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