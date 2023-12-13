Товары от Куфар Маркета
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Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Беларуси
57 р.
Двойная присоска DLT
Минск, Московский
900 р.
Плиткорезы DLT PROLINE (SHIJING) до 1240мм
Минск, Московский
370 р.
Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)
Минск, Московский
85 р.
Система фиксации углов DLT на основе присосок
Минск, Московский
2 580 р.
Электрический плиткорез SHIJING, рез до 1200мм
Минск, Московский
730 р.
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ RUBI TIGER - 850/1000/1200/1600мм
Минск, Московский
20 р.
Плиткорез
Могилевская, Бобруйск
200 р.
плиткорез
Минская, Дзержинск
670 р.
Плиткорез DLT MAXLINE, рез 870-1870мм
Минск, Московский
10 р.
Стеклорез алмазный СССР
Могилев
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162.23 р.
Электрический плиткорез ELITECH ПЭ 450
Минск, Центральный
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118 р.
Плиткорез Вихрь 600/14
Минск, Центральный
595 р.
Ручной плиткорез RUBI X-ONE 850 (рез до 850мм)
Минск, Московский
14 р.
Одинарная присоска DLT арт.8141
Минск, Московский
26 р.
Молоток BIHUI (резиновая киянка)
Минск, Московский
90 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01944
Минск, Московский
3 350 р.
Электрический плиткорез Shijing (АВТО),рез до 1800
Минск, Московский
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1 306.92 р.
Плиткорезы ZigZag BM 430
Минск, Центральный
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328.62 р.
Плиткорезы Fubag FM 180
Минск, Центральный
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327.60 р.
Плиткорезы WATT WTC-952
Минск, Центральный
20 р.
Аренда/прокат плиткорез электрический WattWTC-1523
Витебск
3 350 р.
Плиткорез КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТЫ RUBI TC-125 KIT
Минск, Московский
25 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ DLT EXTREME, ПОСАДКА 6ММ
Минск, Московский
1 100 р.
Слайдер для плиткореза, DLT MAXSLIM POWER PRO (45, 90, 180)
Минск, Московский
30 р.
Плиткорез
Гродно
770 р.
Плиткорез RUBI X-ONE PLUS. Рез до 1200мм
Минск, Московский
3 р.
Стеклорез 2шт.СССР
Могилев
25 р.
Коронка по керамограниту
Брестская, Пинск
620 р.
Плиткорез ручной RUBI FAST 85 (до 850мм)
Минск, Московский
85 р.
Регулятор плиточного пространства DLT присоска
Минск, Московский
135 р.
Вакуумная присоска DLT P611 для рельефной плитки
Минск, Московский
420 р.
ПЛИТКОРЕЗ DLT OPTIMA-800/1000/1200/1600/1800 мм
Минск, Московский
3 750 р.
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером
Минск, Московский
395 р.
Плиткорез ручной RUBI STAR 63
Минск, Московский
3 300 р.
Плиткорез Norton
Гомель
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2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
75 р.
Плиткорез
Брест
55 р.
Плиткорез 400мм
Гродно
1 700 р.
ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА RUBI SLIM SYSTEM PLUS
Минск, Московский
350 р.
Плиткорез
Минская, Минский район
200 р.
Плиткорез Einhell TH-TC 618
Минск, Первомайский
2 000 р.
ПЛИТКОРЕЗ SIGMA 3E4M - 127 СМ СЕРИИ MAX
Брест
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778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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162.23 р.
Электрический плиткорез ELITECH ПЭ 450
Минск, Центральный
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118 р.
Плиткорез Вихрь 600/14
Минск, Центральный
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1 306.92 р.
Плиткорезы ZigZag BM 430
Минск, Центральный
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328.62 р.
Плиткорезы Fubag FM 180
Минск, Центральный
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327.60 р.
Плиткорезы WATT WTC-952
Минск, Центральный
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2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
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778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
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333.30 р.
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus
Минск, Центральный