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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Плитка в Беларуси

Плитка 25×20

Договорная

Плитка 25×20

Брестская, Барановичи

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Панель ПВХ

5 р.

Панель ПВХ

Гомель

Плитка

30 р.

Плитка

Минск, Фрунзенский

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Плитка

2 р.

Плитка

Гродно

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Березакерамика

Договорная

Березакерамика

Могилев

плитка керамическая для стен Tonic серый 250х500 1сорт

16.33 р.

плитка керамическая для стен Tonic серый 250х500 1сорт

Могилев

Плитка керамин сага-р 7

120 р.

Плитка керамин сага-р 7

Брестская, Барановичи

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Плитка(керамогранит)для пола

Договорная

Плитка(керамогранит)для пола

Минск, Центральный

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Плитка

160 р.

Плитка

Минск, Октябрьский

плитка керамическая

80 р.

плитка керамическая

Минск, Первомайский

Плитка для дачи 42 штуки

20 р.

Плитка для дачи 42 штуки

Витебская, Полоцк

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Roco Испания, керамогранит Arcobaleno Blanco Lux

110 р.

Roco Испания, керамогранит Arcobaleno Blanco Lux

Минск, Центральный

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Керамогранит 800*800*11.5

42 р.

Керамогранит 800*800*11.5

Минск, Центральный

Kerama Marazzi упаковка

Договорная

Kerama Marazzi упаковка

Минск, Центральный

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Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

45 р.

Керамогранит 1200*600 ESTIMA AB01

Могилев

Шумерский кирпич

Договорная

Шумерский кирпич

Брестская, Барановичи

РАСПРОДАЖА польской плитки

39 р.

РАСПРОДАЖА польской плитки

Минск, Центральный

Доставка
Зеркальная плитка

15 р.

Зеркальная плитка

Гродно

ПЛИТКА ПОЛОВАЯ

17 р.

ПЛИТКА ПОЛОВАЯ

Минск, Центральный

Плитка керамическая настен.30х90 York Gris(Йорк)

230 р.

Плитка керамическая настен.30х90 York Gris(Йорк)

Минск, Заводской

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Плитка 100 кв. м половая и стеновая

15 р.

Плитка 100 кв. м половая и стеновая

Минск, Центральный

Керамогранит 6 штук

35 р.

Керамогранит 6 штук

Витебск

Плитка, керамогранит

25 р.

Плитка, керамогранит

Витебск

Керамогранит напольный

55 р.

Керамогранит напольный

Гомель

Плитка на стену 15×15

Договорная

Плитка на стену 15×15

Гомельская, Брагин

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Плитка Керамин Сакура

5 р.

Плитка Керамин Сакура

Минск, Фрунзенский

Плитка напольная

160 р.

Плитка напольная

Гомель

Плитка керамическая

5 р.

Плитка керамическая

Брест

Плитка

15 р.

Плитка

Брестская, Пинск

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Плитка

Договорная

Плитка

Гомельская, Жлобин

Плитка

5 р.

Плитка

Минск, Советский

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РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

42 р.

РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

Минск, Центральный

Доставка
Плитка Panaria Even Snow PBFEV50 35х100 (Португал

150 р.

Плитка Panaria Even Snow PBFEV50 35х100 (Португал

Минск, Октябрьский

Плитка пола, 45х45 Польша

100 р.

Плитка пола, 45х45 Польша

Минск, Ленинский

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Керамическая плитка 200×200

300 р.

Керамическая плитка 200×200

Минск, Октябрьский

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Остатки фриза Керамин

2 р.

Остатки фриза Керамин

Минск, Заводской

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Плитка-керамогранит

25 р.

Плитка-керамогранит

Минск, Октябрьский

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Плитка Керамин «Каррара»

25 р.

Плитка Керамин «Каррара»

Минск, Фрунзенский

Плитка 600х300

30 р.

Плитка 600х300

Гомельская, Калинковичи

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Плитка 500*500

50 р.

Плитка 500*500

Гомельская, Калинковичи

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Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

8.64 р.

Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

Витебск

Плитка керамогранит 60*60

200 р.

Плитка керамогранит 60*60

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Уголки под плитку (РАСПРОДАЖА)

0.53 р.

Уголки под плитку (РАСПРОДАЖА)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Келуш черный 14x34см

12 р.

Плитка Керамическая Келуш черный 14x34см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Savoy 20х40см

14 р.

Плитка Керамическая Savoy 20х40см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Вилланелла 15х40см

12 р.

Плитка Керамическая Вилланелла 15х40см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Монреаль 50х50см

18.40 р.

Плитка Керамогранит Монреаль 50х50см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Gemini Bianco Carving 80х80см

69 р.

Плитка Керамогранит Gemini Bianco Carving 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
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