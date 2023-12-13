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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Беларуси

Платье для девочки 104-110Платье для девочки 104-110
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19 р.

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Платье для девочки 104-110

104 - 110 (5 лет)

Платье для девочки Платье для девочки
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150 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Стильное платье для модницы 110-118см.,идеалСтильное платье для модницы 110-118см.,идеал
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37 р.

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Стильное платье для модницы 110-118см.,идеал

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье с накидкой(съемной) принцессы АнныПлатье с накидкой(съемной) принцессы Анны

Договорная

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Платье с накидкой(съемной) принцессы Анны

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Продам платье б/уПродам платье б/у

17 р.

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Продам платье б/у

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

25 р.

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Платье нарядное для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Нарядное платье для маленькой принцессы Нарядное платье для маленькой принцессы

30 р.

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Нарядное платье для маленькой принцессы

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Золушка M&S шикарное Новый год Платье Золушка M&S шикарное Новый год

50 р.

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Платье Золушка M&S шикарное Новый год

104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье next Флора джинс и байка МиксПлатье next Флора джинс и байка Микс

25 р.

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Платье next Флора джинс и байка Микс

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье Tu зайчик пушистик тёплое Платье Tu зайчик пушистик тёплое

40 р.

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Платье Tu зайчик пушистик тёплое

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье h&m Colorblock тёплое Платье h&m Colorblock тёплое

40 р.

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Платье h&m Colorblock тёплое

122 - 128 (7 лет)

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Платье Primark Новый год Платье Primark Новый год

25 р.

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Платье Primark Новый год

116 - 122 (6 лет)

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Платье Новый год РозочкаПлатье Новый год Розочка

40 р.

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Платье Новый год Розочка

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Новый год NextПлатье Новый год Next

30 р.

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Платье Новый год Next

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье новогоднее новоеПлатье новогоднее новое

45 р.

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Платье новогоднее новое

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Красивое нарядное платье Красивое нарядное платье

30 р.

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Красивое нарядное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье pandaПлатье panda

20 р.

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Платье panda

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье для девочек от 4 до7 летПлатье для девочек от 4 до7 лет

35 р.

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Платье для девочек от 4 до7 лет

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ПлатьеПлатье

12 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

Платье george Платье george

Договорная

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Платье george

98 - 104 (4 года)

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ПлатьеПлатье

50 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье george Платье george

Договорная

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Платье george

86 - 92 (2 года)

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Платье Платье

45 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Комплект h&mКомплект h&m

25 р.

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Комплект h&m

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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ПлатьяПлатья

5 р.

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Платья

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье Платье

7 р.

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Платье

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Новогоднее платье ''Снежинка'', рост 98-104 смНовогоднее платье ''Снежинка'', рост 98-104 см

70 р.

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Новогоднее платье ''Снежинка'', рост 98-104 см

98 - 104 (4 года)

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Шикарное нарядное платьеШикарное нарядное платье

65 р.

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Шикарное нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье H&M 116/122Платье H&M 116/122

65 р.

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Платье H&M 116/122

116 - 122 (6 лет)

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Платье 72- 140Платье 72- 140

10 р.

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Платье 72- 140

134 - 140 (9 лет)

Платье с новогодним принтом NEXT р.110Платье с новогодним принтом NEXT р.110

15 р.

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Платье с новогодним принтом NEXT р.110

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье H&M 110/116 ростПлатье H&M 110/116 рост

45 р.

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Платье H&M 110/116 рост

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Новогоднее платье NEXT р.80-86Новогоднее платье NEXT р.80-86

20 р.

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Новогоднее платье NEXT р.80-86

80 - 86 (1-2 года)

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Новогоднее платье р.86Новогоднее платье р.86

15 р.

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Новогоднее платье р.86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Платье снегурочка Платье снегурочка

5 р.

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Платье снегурочка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Юбка школьная Юбка школьная

15 р.

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Юбка школьная

158 - 164 (13 лет)

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Новое нарядное платье+колготки в подарокНовое нарядное платье+колготки в подарок

20 р.

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Новое нарядное платье+колготки в подарок

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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H&M Лёгкое Воздушное размер SH&M Лёгкое Воздушное размер S

40 р.

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H&M Лёгкое Воздушное размер S

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье на девочку рост116Платье на девочку рост116

5 р.

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Платье на девочку рост116

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное + бантики в подарокПлатье нарядное + бантики в подарок

17 р.

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Платье нарядное + бантики в подарок

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье на утренникПлатье на утренник

15 р.

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Платье на утренник

110 - 116 (5-6 лет), 104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

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Платье nasha 104 ростПлатье nasha 104 рост

25 р.

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Платье nasha 104 рост

104 - 110 (5 лет)

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Для модницыДля модницы

Договорная

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Для модницы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Нарядное платьеНарядное платье

45 р.

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Нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Нарядное платье на праздник (утренник)

45 р.

Нарядное платье на праздник (утренник)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник)

60 р.

Нарядное платье на праздник (утренник)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)

65 р.

Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник)

90 р.

Нарядное платье на праздник (утренник)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

90 р.

Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

90 р.

Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

90 р.

Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

90 р.

Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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