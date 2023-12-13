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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Платы для телефонов в Беларуси

Платы

Договорная

Платы

Гомельская, Калинковичи

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Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

30.50 р.

Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плата телефона Samsung

10 р.

Плата телефона Samsung

Гродненская, Сморгонь

Плата iPhone 7

30 р.

Плата iPhone 7

Минская, Борисов

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Запчасти для телефона

Договорная

Запчасти для телефона

Минская, Смолевичи

Samsung Galaxy A5 2016

10 р.

Samsung Galaxy A5 2016

Минская, Молодечно

Micro USB разъём

1.50 р.

Micro USB разъём

Брестская, Пинск

Плата Xiaomi Redmi 8

45 р.

Плата Xiaomi Redmi 8

Гомельская, Рогачев

Платы

2 р.

Платы

Минск, Советский

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Плата зарядки для Samsung a71

30 р.

Плата зарядки для Samsung a71

Гомельская, Калинковичи

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Материнская плата от телефона Xiaomi Redmi 9A

50 р.

Материнская плата от телефона Xiaomi Redmi 9A

Витебск

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Запчасти Redmi Note 9

70 р.

Запчасти Redmi Note 9

Брест

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Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Гомельская, Светлогорск

Плата зарядки xiaomi note 8

18 р.

Плата зарядки xiaomi note 8

Минск, Фрунзенский

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Плата Huawei P20 Pro

150 р.

Плата Huawei P20 Pro

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Телефоны одним лотом 5шт

40 р.

Телефоны одним лотом 5шт

Витебск

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Телефоны на запчасти или восстановление

Договорная

Телефоны на запчасти или восстановление

Витебск

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Телефоны на запчасти/восстановление

Договорная

Телефоны на запчасти/восстановление

Витебск

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Материнка Galaxy a50

50 р.

Материнка Galaxy a50

Гомель

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Плата Samsung OS7070-PRI

Договорная

Плата Samsung OS7070-PRI

Минская, Другие города

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Плата Xiaomi Redmi 8

50 р.

Плата Xiaomi Redmi 8

Гомельская, Рогачев

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Материнская плана на iPhone 11

50 р.

Материнская плана на iPhone 11

Минская, Слуцк

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Материнская плата Samsung Galaxy S8

80 р.

Материнская плата Samsung Galaxy S8

Минск, Фрунзенский

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Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами

Договорная

Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами

Гродно

Доставка по Беларуси
Redmi 9t

15 р.

Redmi 9t

Могилевская, Осиповичи

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Нижняя плата Samsung A50.

15 р.

Нижняя плата Samsung A50.

Гродненская, Скидель

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Плата зарядки iPhone 6 Plus ТОРГ

Договорная

Плата зарядки iPhone 6 Plus ТОРГ

Гомель

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Huawei p30 lite(6/256gb)на распай

30 р.

Huawei p30 lite(6/256gb)на распай

Минск, Фрунзенский

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Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB материнская плата и другое

15 р.

Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB материнская плата и другое

Минск, Центральный

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разъем зарядки для Xiaomi Redmi 9

10 р.

разъем зарядки для Xiaomi Redmi 9

Минск, Центральный

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Iphone 5 плата

30 р.

Iphone 5 плата

Минская, Борисов

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iPhone 6s Plus плата зарядки

12 р.

iPhone 6s Plus плата зарядки

Могилевская, Бобруйск

Материнская плата Samsung A50 6/128

49 р.

Материнская плата Samsung A50 6/128

Гродненская, Скидель

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Apple iPhone 8 Plus Плата основная материнская

70 р.

Apple iPhone 8 Plus Плата основная материнская

Брест

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Xiaomi Redmi Note 5 РАЗБОР

Договорная

Xiaomi Redmi Note 5 РАЗБОР

Витебск

Xiaomi Redmi Note 3 материнская плата

10 р.

Xiaomi Redmi Note 3 материнская плата

Минская, Борисов

Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами

Договорная

Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами

Гродно

Доставка по Беларуси
Huawei p20lite

5 р.

Huawei p20lite

Минская, Вилейка

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Y6 2019 материнская плата

Договорная

Y6 2019 материнская плата

Брестская, Пинск

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redmi 4x плата 16/2

10 р.

redmi 4x плата 16/2

Витебск

Комплектующие акб айфон 8 бу

Договорная

Комплектующие акб айфон 8 бу

Витебская, Орша

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Материнская плата

50 р.

Материнская плата

Минск, Центральный

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Контролер зарядки

10 р.

Контролер зарядки

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

30.50 р.

Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плата Huawei P20 Pro

150 р.

Плата Huawei P20 Pro

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами

Договорная

Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами

Гродно

Доставка по Беларуси
Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами

Договорная

Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами

Гродно

Доставка по Беларуси
Платы Xiaomi Redmi (Note) 4/5/6/7/8/9. Гарантия

25 р.

Платы Xiaomi Redmi (Note) 4/5/6/7/8/9. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
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