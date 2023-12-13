Товары от Куфар Маркета
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Платы для телефонов в Беларуси
Договорная
Платы
Гомельская, Калинковичи
30.50 р.
Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo
Минск, Советский
10 р.
Плата телефона Samsung
Гродненская, Сморгонь
30 р.
Плата iPhone 7
Минская, Борисов
Договорная
Запчасти для телефона
Минская, Смолевичи
10 р.
Samsung Galaxy A5 2016
Минская, Молодечно
1.50 р.
Micro USB разъём
Брестская, Пинск
45 р.
Плата Xiaomi Redmi 8
Гомельская, Рогачев
2 р.
Платы
Минск, Советский
30 р.
Плата зарядки для Samsung a71
Гомельская, Калинковичи
50 р.
Материнская плата от телефона Xiaomi Redmi 9A
Витебск
70 р.
Запчасти Redmi Note 9
Брест
Договорная
Телефоны на запчасти
Гомельская, Светлогорск
18 р.
Плата зарядки xiaomi note 8
Минск, Фрунзенский
150 р.
Плата Huawei P20 Pro
Гомельская, Жлобин
40 р.
Телефоны одним лотом 5шт
Витебск
Договорная
Телефоны на запчасти или восстановление
Витебск
Договорная
Телефоны на запчасти/восстановление
Витебск
50 р.
Материнка Galaxy a50
Гомель
Договорная
Плата Samsung OS7070-PRI
Минская, Другие города
50 р.
Плата Xiaomi Redmi 8
Гомельская, Рогачев
50 р.
Материнская плана на iPhone 11
Минская, Слуцк
80 р.
Материнская плата Samsung Galaxy S8
Минск, Фрунзенский
Договорная
Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами
Гродно
15 р.
Redmi 9t
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Нижняя плата Samsung A50.
Гродненская, Скидель
Договорная
Плата зарядки iPhone 6 Plus ТОРГ
Гомель
30 р.
Huawei p30 lite(6/256gb)на распай
Минск, Фрунзенский
15 р.
Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB материнская плата и другое
Минск, Центральный
10 р.
разъем зарядки для Xiaomi Redmi 9
Минск, Центральный
30 р.
Iphone 5 плата
Минская, Борисов
12 р.
iPhone 6s Plus плата зарядки
Могилевская, Бобруйск
49 р.
Материнская плата Samsung A50 6/128
Гродненская, Скидель
70 р.
Apple iPhone 8 Plus Плата основная материнская
Брест
Договорная
Xiaomi Redmi Note 5 РАЗБОР
Витебск
10 р.
Xiaomi Redmi Note 3 материнская плата
Минская, Борисов
Договорная
Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами
Гродно
5 р.
Huawei p20lite
Минская, Вилейка
Договорная
Y6 2019 материнская плата
Брестская, Пинск
10 р.
redmi 4x плата 16/2
Витебск
Договорная
Комплектующие акб айфон 8 бу
Витебская, Орша
50 р.
Материнская плата
Минск, Центральный
10 р.
Контролер зарядки
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
30.50 р.
Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo
Минск, Советский
150 р.
Плата Huawei P20 Pro
Гомельская, Жлобин
Договорная
Платы телефонов Huawei. Гарантия. Список с ценами
Гродно
Договорная
Платы телефонов Samsung. Гарантия. Список с ценами
Гродно
25 р.
Платы Xiaomi Redmi (Note) 4/5/6/7/8/9. Гарантия
Гродно