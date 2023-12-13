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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Перфораторы в Беларуси

Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w
vip

230 р.

Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные
vip

580 р.

Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Перфоратор ELITECH П0623РЭМ

Онлайн-заказ

174.05 р.

Перфоратор ELITECH П0623РЭМ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Sturm RH2550

Онлайн-заказ

203.50 р.

Перфоратор Sturm RH2550

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Вихрь П-750

Онлайн-заказ

163.97 р.

Перфоратор Вихрь П-750

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158

Онлайн-заказ

349.60 р.

Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE КОПИЯ (а.89-006313)

99 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE КОПИЯ (а.89-006313)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008

Онлайн-заказ

243 р.

Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор WATT WBH-1100

Онлайн-заказ

216.40 р.

Перфоратор WATT WBH-1100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К

Онлайн-заказ

241.92 р.

Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Ресанта П-32-1000К

Онлайн-заказ

257 р.

Перфоратор Ресанта П-32-1000К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Deko DKCH20 SET (с 2-мя АКБ, кейс)

Онлайн-заказ

316.97 р.

Перфоратор Deko DKCH20 SET (с 2-мя АКБ, кейс)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Sturm RH25206PM

Онлайн-заказ

701.33 р.

Перфоратор Sturm RH25206PM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор DeWalt D25134K

Онлайн-заказ

855.47 р.

Перфоратор DeWalt D25134K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК

Онлайн-заказ

1 014.20 р.

Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Makita HR2630

Онлайн-заказ

646.80 р.

Перфоратор Makita HR2630

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором

280 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон

280 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ

Онлайн-заказ

334.10 р.

Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор

Договорная

Перфоратор

Витебская, Новолукомль

Перфоратор Bosch 2-28 мах комплект

280 р.

Перфоратор Bosch 2-28 мах комплект

Гродно

Доставка
Перфоратор Bosch 2-28 + патрон

280 р.

Перфоратор Bosch 2-28 + патрон

Минск, Фрунзенский

Перфоратор +Болгарка набор

380 р.

Перфоратор +Болгарка набор

Минск, Фрунзенский

перфоратор. прэ 5

100 р.

перфоратор. прэ 5

Могилевская, Бобруйск

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Перфоратор Dewalt DCH 481 sds-max, 54.V

3 000 р.

Перфоратор Dewalt DCH 481 sds-max, 54.V

Минск, Заводской

Перфоратор Total TRHLI1601

Онлайн-заказ

313.96 р.

Перфоратор Total TRHLI1601

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Total TH309288

Онлайн-заказ

341 р.

Перфоратор Total TH309288

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Daewoo Power DAH 1050

Онлайн-заказ

350 р.

Перфоратор Daewoo Power DAH 1050

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Makita DHR263RF4 (с 4-мя АКБ, кейс)

Онлайн-заказ

2 289.44 р.

Перфоратор Makita DHR263RF4 (с 4-мя АКБ, кейс)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR

280 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

380 р.

Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch PBH 3000 FRE

263.16 р.

Перфоратор Bosch PBH 3000 FRE

Минск, Фрунзенский

Перфоратор Total TH110266

Онлайн-заказ

271.56 р.

Перфоратор Total TH110266

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор бесщеточный 18V безщеточный 2 АКБ

300 р.

Перфоратор бесщеточный 18V безщеточный 2 АКБ

Минск, Фрунзенский

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Перфоратор дрель Bosch 2-26 DRD

280 р.

Перфоратор дрель Bosch 2-26 DRD

Минск, Фрунзенский

Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором

280 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон

280 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор DWT SBH-900VS

45 р.

Перфоратор DWT SBH-900VS

Минск, Фрунзенский

Перфоратор Makita HR2470 (Реплика)

230 р.

Перфоратор Makita HR2470 (Реплика)

Гомель

Доставка по Беларуси
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR (Реплика)

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR (Реплика)

Гомель

Доставка по Беларуси
Перфоратор Wortex LX RH 2628 0329062

Онлайн-заказ

195 р.

Перфоратор Wortex LX RH 2628 0329062

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Перфоратор ELITECH П0623РЭМ

Онлайн-заказ

174.05 р.

Перфоратор ELITECH П0623РЭМ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Sturm RH2550

Онлайн-заказ

203.50 р.

Перфоратор Sturm RH2550

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Вихрь П-750

Онлайн-заказ

163.97 р.

Перфоратор Вихрь П-750

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158

Онлайн-заказ

349.60 р.

Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008

Онлайн-заказ

243 р.

Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор WATT WBH-1100

Онлайн-заказ

216.40 р.

Перфоратор WATT WBH-1100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К

Онлайн-заказ

241.92 р.

Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перфоратор Ресанта П-32-1000К

Онлайн-заказ

257 р.

Перфоратор Ресанта П-32-1000К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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