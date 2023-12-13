Товары от Куфар Маркета
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Перфораторы в Беларуси
230 р.
Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w
Минск, Московский
580 р.
Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные
Минск, Московский
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174.05 р.
Перфоратор ELITECH П0623РЭМ
Минск, Центральный
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203.50 р.
Перфоратор Sturm RH2550
Минск, Центральный
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163.97 р.
Перфоратор Вихрь П-750
Минск, Центральный
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349.60 р.
Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158
Могилевская, Бобруйск
99 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE КОПИЯ (а.89-006313)
Минск, Фрунзенский
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243 р.
Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008
Минск, Центральный
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216.40 р.
Перфоратор WATT WBH-1100
Минск, Центральный
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241.92 р.
Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К
Минск, Центральный
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257 р.
Перфоратор Ресанта П-32-1000К
Минск, Центральный
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316.97 р.
Перфоратор Deko DKCH20 SET (с 2-мя АКБ, кейс)
Минск, Центральный
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701.33 р.
Перфоратор Sturm RH25206PM
Минск, Центральный
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855.47 р.
Перфоратор DeWalt D25134K
Минск, Центральный
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1 014.20 р.
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
Минск, Центральный
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646.80 р.
Перфоратор Makita HR2630
Минск, Центральный
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV
Брест
280 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором
Могилев
280 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон
Минск, Фрунзенский
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором
Гродно
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334.10 р.
Перфоратор Зубр ЗП-28-800 КМ
Минск, Центральный
Договорная
Перфоратор
Витебская, Новолукомль
280 р.
Перфоратор Bosch 2-28 мах комплект
Гродно
280 р.
Перфоратор Bosch 2-28 + патрон
Минск, Фрунзенский
380 р.
Перфоратор +Болгарка набор
Минск, Фрунзенский
100 р.
перфоратор. прэ 5
Могилевская, Бобруйск
3 000 р.
Перфоратор Dewalt DCH 481 sds-max, 54.V
Минск, Заводской
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313.96 р.
Перфоратор Total TRHLI1601
Минск, Центральный
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341 р.
Перфоратор Total TH309288
Минск, Центральный
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350 р.
Перфоратор Daewoo Power DAH 1050
Минск, Центральный
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2 289.44 р.
Перфоратор Makita DHR263RF4 (с 4-мя АКБ, кейс)
Минск, Центральный
280 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR
Витебск
380 р.
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор
Минская, Минский район
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Витебск
263.16 р.
Перфоратор Bosch PBH 3000 FRE
Минск, Фрунзенский
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271.56 р.
Перфоратор Total TH110266
Минск, Центральный
300 р.
Перфоратор бесщеточный 18V безщеточный 2 АКБ
Минск, Фрунзенский
280 р.
Перфоратор дрель Bosch 2-26 DRD
Минск, Фрунзенский
280 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 с набором
Минск, Фрунзенский
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV
Минск, Фрунзенский
280 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR Professional съемный патрон
Минская, Минский район
45 р.
Перфоратор DWT SBH-900VS
Минск, Фрунзенский
230 р.
Перфоратор Makita HR2470 (Реплика)
Гомель
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR (Реплика)
Гомель
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195 р.
Перфоратор Wortex LX RH 2628 0329062
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
174.05 р.
Перфоратор ELITECH П0623РЭМ
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
203.50 р.
Перфоратор Sturm RH2550
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
163.97 р.
Перфоратор Вихрь П-750
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
349.60 р.
Перфоратор Wortex RH 2829-1 0325158
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
243 р.
Перфоратор Deli DL-DC28-E1 103008
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
216.40 р.
Перфоратор WATT WBH-1100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
241.92 р.
Перфоратор Зубр ЗП-24-750 К
Минск, Центральный
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257 р.
Перфоратор Ресанта П-32-1000К
Минск, Центральный