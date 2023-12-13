Товары от Куфар Маркета
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Пчелы, пчелопакеты в Беларуси
25 р.
Воск пасечный.
Минск, Первомайский
150 р.
Пчелопакеты 2024
Витебск
150 р.
Улья. Пчелы
Минская, Любань
95 р.
Пчёлы осмии. Коконы корнута и руфа. Продам.
Брест
Договорная
Воскотопка
Гродно
140 р.
Пчелы,пчелопакеты,6ти рамочные пчелосемьи
Гомельская, Калинковичи
240 р.
Пчелы с домиком
Могилев
130 р.
Пчелопакет
Витебск
1 р.
Рамки гнездовые Дадан
Минск, Партизанский
0.65 р.
Пчелиный рамки
Гомельская, Наровля
35 р.
Вощина
Витебская, Лепель
Договорная
Пчелопакеты Бакфаст (отводки, семьи)
Могилевская, Быхов
Договорная
Пчелиные матки Бакфаст
Могилевская, Быхов
60 р.
Рой пчел, словлю пчел
Брестская, Пинск
Договорная
Семьи пчел и ульи
Минск, Первомайский
200 р.
Пчеломатки ио репродуктивные
Витебск
Договорная
Пчелы улья продам
Брестская, Барановичи
Договорная
Улья пчелы продам
Гродненская, Другие города
Договорная
Продам пчелы улья
Гродненская, Дятлово
Договорная
Продам улья пчелы
Гродно
Договорная
Пчелопакеты бакфаст карника разной комплектации
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Прицеп для пчёл, пасека, пчёлы
Минск, Заводской
30 р.
Матки Карника F1 и ИО.
Витебская, Полоцк
150 р.
Семьи пчел, Отводки, пчелопакеты
Минск, Московский
350 р.
улья с пчелами
Гомельская, Чечерск
15 р.
Пчелопакеты и пчеломатки.
Могилев
30 р.
Вощина.
Гродно
Договорная
Пчелиные матки / Пчелопакеты / Семьи пчел.
Минск, Фрунзенский
35 р.
Нуклеусы для облета пчелиных маток
Гомельская, Рогачев
580 р.
Медогонка
Гомельская, Мозырь
2.80 р.
Рамки для ульев
Витебская, Полоцк
150 р.
Пчелиные семьи с Ульем
Минская, Смолевичи
100 р.
Пчелы с ульями
Брестская, Дрогичин
400 р.
Продаю пасеку состоящую из 12 рамочных новых ульев
Гродненская, Слоним
150 р.
Пчелопакеты на Рутовскую рамку 230мм матки 2023
Минск, Первомайский
Договорная
Пасека
Гомельская, Хойники
100 р.
Пчелопакеты на рамку Рута, отводки, пчелосемьи
Гомельская, Рогачев
110 р.
Пчелопакеты, отводки, пчелосемьи ОПТОМ
Гомельская, Рогачев
Договорная
Пасека, пчелосемьи, пчелы, ульи.
Брест
Бесплатно
Пчелосемьи
Гомель
90 р.
Улей с пчёлами
Минск, Московский
150 р.
Пчелы, рои.
Минская, Дзержинск
150 р.
Продам пчелиные семьи, ульи
Витебская, Полоцк