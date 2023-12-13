Товары от Куфар Маркета
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Паяльники в Беларуси
145 р.
Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM2000 2 кВт
Гродно
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37.48 р.
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60
Минск, Центральный
130 р.
Термофен паяльный модель 8858+3 насадки
Витебск
18.86 р.
Продам Паяльник
Брестская, Береза
14 р.
Медные жала насадки для паяльника
Минская, Борисов
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209.79 р.
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714
Минск, Центральный
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234.70 р.
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716
Минск, Центральный
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11 р.
Оловоотсос ручной для отсоса припоя SIPL
Минск, Центральный
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11 р.
Оплетка медная для удаления припоя 3mm*1.5m SiPL
Минск, Центральный
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6.80 р.
Губки для чистки паяльных наконечников 10шт. SIPL
Минск, Центральный
37 р.
Паяльник 220В 60Вт
Минская, Борисов
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358.62 р.
Паяльная станция Lukey 852D+
Минск, Центральный
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413.64 р.
Паяльная станция Lukey 702
Минск, Центральный
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177.88 р.
Паяльная станция Rexant 12-0150
Минск, Центральный
50 р.
Паяльник для полипропиленовых труб
Гомельская, Жлобин
240 р.
Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D
Минск, Центральный
449 р.
Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
Минск, Центральный
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20 р.
Силиконовый сервисный коврик 20*30 см SiPL
Минск, Центральный
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33.67 р.
Газовый резак ECOS 4003
Минск, Центральный
20 р.
паяльники
Могилевская, Бобруйск
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54.94 р.
Лампа паяльная КАЛИБР ЛП-1.0
Минск, Центральный
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12.16 р.
Паяльник Rexant 12V 8W ZD-20A 12-0120
Минск, Центральный
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32.52 р.
Импульсный паяльник Rexant 12-0161-1
Минск, Центральный
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64.07 р.
Паяльник-пинцет Rexant 12-0139
Минск, Центральный
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31.88 р.
Паяльник Rexant 12-0126
Минск, Центральный
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33.18 р.
Стержневой паяльник Rexant 12-0181
Минск, Центральный
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31.95 р.
Паяльник Rexant 12-0121-1
Минск, Центральный
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31.68 р.
Паяльник Rexant 12-0124
Минск, Центральный
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32.67 р.
Стержневой паяльник Rexant 12-0425
Минск, Центральный
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25.03 р.
Паяльник Rexant 12-0122
Минск, Центральный
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21.78 р.
Паяльник с керамамическим нагревателем Rexant 12-0130
Минск, Центральный
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25.49 р.
Паяльник Rexant 12-0123
Минск, Центральный
70 р.
Паяльник аккумуляторный
Гродно
Договорная
Паяльник PINECIL (Version 2)
Минск, Советский
21 р.
Паяльник 60/80 Вт, Керамический нагреватель с дисплеем, с регулировкой температуры
Витебск
65 р.
Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM1000 1 кВт
Гродно
10 р.
Аренда паяльника для труб. Доставка. Самовывоз
Минск, Московский
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10 р.
Оплетка медная для удаления припоя 2mm*1.5m SiPL
Минск, Центральный
20 р.
Паяльник с регулировкой температуры
Витебск
30 р.
Паяльник 60 Ватт 220в с механическим регулятором
Гомель
3 р.
нагревательный элемент
Минская, Солигорск
45 р.
Паяльник пластиковых труб Витязь ППТ-800
Минск, Заводской
25 р.
Паяльная лампа
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
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37.48 р.
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60
Минск, Центральный
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209.79 р.
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714
Минск, Центральный
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234.70 р.
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716
Минск, Центральный
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358.62 р.
Паяльная станция Lukey 852D+
Минск, Центральный
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413.64 р.
Паяльная станция Lukey 702
Минск, Центральный
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177.88 р.
Паяльная станция Rexant 12-0150
Минск, Центральный
240 р.
Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D
Минск, Центральный
449 р.
Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
Минск, Центральный