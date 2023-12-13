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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Паяльники в Беларуси

Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM2000 2 кВт

145 р.

Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM2000 2 кВт

Гродно

Доставка
Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

Онлайн-заказ

37.48 р.

Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термофен паяльный модель 8858+3 насадки

130 р.

Термофен паяльный модель 8858+3 насадки

Витебск

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Продам Паяльник

18.86 р.

Продам Паяльник

Брестская, Береза

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Медные жала насадки для паяльника

14 р.

Медные жала насадки для паяльника

Минская, Борисов

Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714

Онлайн-заказ

209.79 р.

Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716

Онлайн-заказ

234.70 р.

Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оловоотсос ручной для отсоса припоя SIPL

Онлайн-заказ

11 р.

Оловоотсос ручной для отсоса припоя SIPL

Минск, Центральный

Оплетка медная для удаления припоя 3mm*1.5m SiPL

Онлайн-заказ

11 р.

Оплетка медная для удаления припоя 3mm*1.5m SiPL

Минск, Центральный

Губки для чистки паяльных наконечников 10шт. SIPL

Онлайн-заказ

6.80 р.

Губки для чистки паяльных наконечников 10шт. SIPL

Минск, Центральный

Паяльник 220В 60Вт

37 р.

Паяльник 220В 60Вт

Минская, Борисов

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Паяльная станция Lukey 852D+

Онлайн-заказ

358.62 р.

Паяльная станция Lukey 852D+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльная станция Lukey 702

Онлайн-заказ

413.64 р.

Паяльная станция Lukey 702

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльная станция Rexant 12-0150

Онлайн-заказ

177.88 р.

Паяльная станция Rexant 12-0150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник для полипропиленовых труб

50 р.

Паяльник для полипропиленовых труб

Гомельская, Жлобин

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Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

240 р.

Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термовоздушная паяльная станция Lukey 702

449 р.

Термовоздушная паяльная станция Lukey 702

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый сервисный коврик 20*30 см SiPL

Онлайн-заказ

20 р.

Силиконовый сервисный коврик 20*30 см SiPL

Минск, Центральный

Газовый резак ECOS 4003

Онлайн-заказ

33.67 р.

Газовый резак ECOS 4003

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
паяльники

20 р.

паяльники

Могилевская, Бобруйск

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Лампа паяльная КАЛИБР ЛП-1.0

Онлайн-заказ

54.94 р.

Лампа паяльная КАЛИБР ЛП-1.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12V 8W ZD-20A 12-0120

Онлайн-заказ

12.16 р.

Паяльник Rexant 12V 8W ZD-20A 12-0120

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Импульсный паяльник Rexant 12-0161-1

Онлайн-заказ

32.52 р.

Импульсный паяльник Rexant 12-0161-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник-пинцет Rexant 12-0139

Онлайн-заказ

64.07 р.

Паяльник-пинцет Rexant 12-0139

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12-0126

Онлайн-заказ

31.88 р.

Паяльник Rexant 12-0126

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стержневой паяльник Rexant 12-0181

Онлайн-заказ

33.18 р.

Стержневой паяльник Rexant 12-0181

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12-0121-1

Онлайн-заказ

31.95 р.

Паяльник Rexant 12-0121-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12-0124

Онлайн-заказ

31.68 р.

Паяльник Rexant 12-0124

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стержневой паяльник Rexant 12-0425

Онлайн-заказ

32.67 р.

Стержневой паяльник Rexant 12-0425

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12-0122

Онлайн-заказ

25.03 р.

Паяльник Rexant 12-0122

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник с керамамическим нагревателем Rexant 12-0130

Онлайн-заказ

21.78 р.

Паяльник с керамамическим нагревателем Rexant 12-0130

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник Rexant 12-0123

Онлайн-заказ

25.49 р.

Паяльник Rexant 12-0123

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльник аккумуляторный

70 р.

Паяльник аккумуляторный

Гродно

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Паяльник PINECIL (Version 2)

Договорная

Паяльник PINECIL (Version 2)

Минск, Советский

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Паяльник 60/80 Вт, Керамический нагреватель с дисплеем, с регулировкой температуры

21 р.

Паяльник 60/80 Вт, Керамический нагреватель с дисплеем, с регулировкой температуры

Витебск

Доставка по Беларуси
Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM1000 1 кВт

65 р.

Паяльник для ПВХ труб Shtenli WM1000 1 кВт

Гродно

Доставка
Аренда паяльника для труб. Доставка. Самовывоз

10 р.

Аренда паяльника для труб. Доставка. Самовывоз

Минск, Московский

Оплетка медная для удаления припоя 2mm*1.5m SiPL

Онлайн-заказ

10 р.

Оплетка медная для удаления припоя 2mm*1.5m SiPL

Минск, Центральный

Паяльник с регулировкой температуры

20 р.

Паяльник с регулировкой температуры

Витебск

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Паяльник 60 Ватт 220в с механическим регулятором

30 р.

Паяльник 60 Ватт 220в с механическим регулятором

Гомель

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нагревательный элемент

3 р.

нагревательный элемент

Минская, Солигорск

Паяльник пластиковых труб Витязь ППТ-800

45 р.

Паяльник пластиковых труб Витязь ППТ-800

Минск, Заводской

Паяльная лампа

25 р.

Паяльная лампа

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

Онлайн-заказ

37.48 р.

Паяльник Зубр Профессионал 55413-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714

Онлайн-заказ

209.79 р.

Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0714

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716

Онлайн-заказ

234.70 р.

Паяльники и паяльные лампы Rexant 12-0716

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльная станция Lukey 852D+

Онлайн-заказ

358.62 р.

Паяльная станция Lukey 852D+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльная станция Lukey 702

Онлайн-заказ

413.64 р.

Паяльная станция Lukey 702

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паяльная станция Rexant 12-0150

Онлайн-заказ

177.88 р.

Паяльная станция Rexant 12-0150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

240 р.

Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термовоздушная паяльная станция Lukey 702

449 р.

Термовоздушная паяльная станция Lukey 702

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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