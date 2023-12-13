Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Палки для селфи для телефонов в Беларуси
30 р.
Селфи палка
Брестская, Пинск
5 р.
Штатив/монопод, держатель телефона для селфи
Минск, Ленинский
179 р.
Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING
Минск, Московский
20 р.
Монопод селфи
Гомель
200 р.
Стабилизатор Zhiyun Smooth X Combo (гироскоп)
Минск, Московский
350 р.
Стедикам (стабилизатор)для телефона
Витебская, Полоцк
Онлайн-заказ
28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
32.12 р.
Палка для селфи Hoco K9A (розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)
Минск, Центральный
250 р.
СТЕДИКАМ ZHIYUN
Минская, Борисов
7 р.
Палка для селфи
Брестская, Барановичи
8 р.
Монопод селфи палка
Витебск
10 р.
Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Новая селфи палка
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
Селфи-палка Hoco K8 с разъемом Lightning белая
Минск, Центральный
10 р.
Селфи-кольцо для смартфона
Могилевская, Шклов
210 р.
Стедикам Snoppa Atom
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Селфи палка Xiaomi 60 см
Минск, Московский
20 р.
селфи палка
Гродненская, Лида
200 р.
Стабилизатор (стедикам) Gudsen Moza Mini-Mi.
Минск, Ленинский
69.90 р.
Автоматический стабилизатор с функцией отслеживания лица/ Умный трипод с вращением на 360
Минск, Центральный
24.90 р.
Монопод-трипод с Bluetooth пультом XT-02 (чёрный, белый)
Минск, Центральный
250 р.
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4
Минск, Первомайский
25 р.
Селфи палка со вспышкой и трипод
Минск, Фрунзенский
15 р.
Селфи-палка
Минск, Фрунзенский
90 р.
Монопод штатив с датчиком движения
Минск, Фрунзенский
560 р.
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ
Могилев
60 р.
Трипод
Гродно
10 р.
Палка для селфи
Минск, Октябрьский
3 р.
Селфи-палка
Гомель
20 р.
Селфи палка супер многофункциональная
Гомельская, Жлобин
12 р.
Селфи палка
Минск, Фрунзенский
10 р.
селфи палка
Минск, Ленинский
5 р.
Палка для селфи
Гомель
480 р.
Dji om5 стабилизатор
Брест
20 р.
Селфи-палка
Минск, Ленинский
15 р.
Монопод для селфи с блютуз
Гомель
100 р.
Стабилизатор для смартфона, экшен камеры S5B
Минск, Октябрьский
15 р.
Селфи палка
Минск, Центральный
3 р.
Селфи палка
Минская, Молодечно
Товары с доставкой от магазинов
179 р.
Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING
Минск, Московский
Онлайн-заказ
28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
32.12 р.
Палка для селфи Hoco K9A (розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.03 р.
Мультипод Followshow P9 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
19.89 р.
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)
Минск, Центральный
10 р.
Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов
Минск, Фрунзенский