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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Палки для селфи для телефонов в Беларуси

Селфи палка

30 р.

Селфи палка

Брестская, Пинск

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Штатив/монопод, держатель телефона для селфи

5 р.

Штатив/монопод, держатель телефона для селфи

Минск, Ленинский

Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING

179 р.

Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Монопод селфи

20 р.

Монопод селфи

Гомель

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Стабилизатор Zhiyun Smooth X Combo (гироскоп)

200 р.

Стабилизатор Zhiyun Smooth X Combo (гироскоп)

Минск, Московский

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Стедикам (стабилизатор)для телефона

350 р.

Стедикам (стабилизатор)для телефона

Витебская, Полоцк

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Мультипод Followshow P9 (белый)

Онлайн-заказ

28.03 р.

Мультипод Followshow P9 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Hoco K9A (розовый)

Онлайн-заказ

32.12 р.

Палка для селфи Hoco K9A (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультипод Followshow P9 (черный)

Онлайн-заказ

28.03 р.

Мультипод Followshow P9 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТЕДИКАМ ZHIYUN

250 р.

СТЕДИКАМ ZHIYUN

Минская, Борисов

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Палка для селфи

7 р.

Палка для селфи

Брестская, Барановичи

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Монопод селфи палка

8 р.

Монопод селфи палка

Витебск

Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов

10 р.

Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Новая селфи палка

5 р.

Новая селфи палка

Могилевская, Бобруйск

Селфи-палка Hoco K8 с разъемом Lightning белая

Онлайн-заказ

30 р.
22.99 р.-23%

Селфи-палка Hoco K8 с разъемом Lightning белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи-кольцо для смартфона

10 р.

Селфи-кольцо для смартфона

Могилевская, Шклов

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Стедикам Snoppa Atom

210 р.

Стедикам Snoppa Atom

Могилевская, Бобруйск

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Селфи палка Xiaomi 60 см

15 р.

Селфи палка Xiaomi 60 см

Минск, Московский

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селфи палка

20 р.

селфи палка

Гродненская, Лида

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Стабилизатор (стедикам) Gudsen Moza Mini-Mi.

200 р.

Стабилизатор (стедикам) Gudsen Moza Mini-Mi.

Минск, Ленинский

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Автоматический стабилизатор с функцией отслеживания лица/ Умный трипод с вращением на 360

69.90 р.

Автоматический стабилизатор с функцией отслеживания лица/ Умный трипод с вращением на 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монопод-трипод с Bluetooth пультом XT-02 (чёрный, белый)

24.90 р.

Монопод-трипод с Bluetooth пультом XT-02 (чёрный, белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4

250 р.

Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4

Минск, Первомайский

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Селфи палка со вспышкой и трипод

25 р.

Селфи палка со вспышкой и трипод

Минск, Фрунзенский

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Селфи-палка

15 р.

Селфи-палка

Минск, Фрунзенский

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Монопод штатив с датчиком движения

90 р.

Монопод штатив с датчиком движения

Минск, Фрунзенский

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Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

560 р.

Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

Могилев

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Трипод

60 р.

Трипод

Гродно

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Палка для селфи

10 р.

Палка для селфи

Минск, Октябрьский

Селфи-палка

3 р.

Селфи-палка

Гомель

Селфи палка супер многофункциональная

20 р.

Селфи палка супер многофункциональная

Гомельская, Жлобин

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Селфи палка

12 р.

Селфи палка

Минск, Фрунзенский

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селфи палка

10 р.

селфи палка

Минск, Ленинский

Палка для селфи

5 р.

Палка для селфи

Гомель

Dji om5 стабилизатор

480 р.

Dji om5 стабилизатор

Брест

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Селфи-палка

20 р.

Селфи-палка

Минск, Ленинский

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Монопод для селфи с блютуз

15 р.

Монопод для селфи с блютуз

Гомель

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Стабилизатор для смартфона, экшен камеры S5B

100 р.

Стабилизатор для смартфона, экшен камеры S5B

Минск, Октябрьский

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Селфи палка

15 р.

Селфи палка

Минск, Центральный

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Селфи палка

3 р.

Селфи палка

Минская, Молодечно

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Товары с доставкой от магазинов

Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING

179 р.

Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Мультипод Followshow P9 (белый)

Онлайн-заказ

28.03 р.

Мультипод Followshow P9 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Hoco K9A (розовый)

Онлайн-заказ

32.12 р.

Палка для селфи Hoco K9A (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультипод Followshow P9 (черный)

Онлайн-заказ

28.03 р.

Мультипод Followshow P9 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)

Онлайн-заказ

19.89 р.

Палка для селфи Followshow M1 Bluetooth (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов

10 р.

Селфи-пульт Универсальный беспроводной пульт с Bluetooth для селфи, для мобильных телефонов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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