Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Беларуси
83 р.
Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм
Минск, Московский
50 р.
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM
Минск, Московский
600 р.
Дрель алмазного сверления KEN 6110b
Минск, Московский
51 р.
Пылеотвод для коронок BIHUI
Минск, Московский
111 р.
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI
Минск, Московский
10 р.
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)
Минск, Московский
42 р.
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм
Минск, Московский
36 р.
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм
Минск, Московский
205 р.
Аккумулятор 7.5 Ач для инструмента Макита
Минск, Первомайский
60 р.
Патрон перфоратора Bosch 2608572212
Могилев
35 р.
Диск пильный по дереву
Минск, Фрунзенский
25 р.
Резец
Могилевская, Бобруйск
600 р.
Установки и дрели алмазного сверления KEN
Минск, Московский
32 р.
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса
Минск, Московский
12 р.
набор адаптеров для шуруповерта
Минск, Московский
2.50 р.
Диск отрезной Сutop 230мм
Брестская, Барановичи
5 р.
Фрезы по металлу к труборезу Ls6872
Минская, Минский район
Договорная
Метчик
Минская, Столбцы
55 р.
Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992
Могилев
0.59 р.
Круг отрезной 115х1.0
Брестская, Барановичи
85 р.
Фрезы по дереву для перил (поручней)
Витебская, Полоцк
446 р.
Набор 14 алмазных коронок DLT&9plitok: 6-68мм
Минск, Московский
33 р.
Шлифовальный алмазный диск DLT 28 VACUUM
Минск, Московский
Договорная
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX
Брестская, Барановичи
18 р.
Алмазный диск по бетону Hilti
Гомель
62 р.
Ящик для инструментов
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
29.52 р.
Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)
Минск, Центральный
0.80 р.
Круг отрезной 125 мм
Витебск
35 р.
Круги для шлифовки
Могилев
250 р.
Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87.31 р.
Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)
Минск, Центральный
100 р.
Новый круг алмазный по асвальтобетону
Минская, Борисов
100 р.
Новый круг алмазный по асвальтобетону
Минская, Борисов
Договорная
Круг отрезной
Брестская, Барановичи
5 р.
Диск зачистной по металлу новый
Минск, Заводской
70 р.
Метчики и плашки времен СССР. Оптом 70 рублей
Минск, Заводской
Договорная
Запчасти к электроинструменту WORTEX. Доставка РБ.
Минск, Московский
500 р.
Сверла для ЧПУ
Минск, Центральный
18 р.
Адаптер-переходник с гайки М14 на дрель DLT
Минск, Московский
351 р.
Набор 2/1 алмазных коронок: 100/125мм
Минск, Московский
36 р.
Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBC125
Минск, Московский
35 р.
Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 130мм
Минск, Московский
17 р.
Кондуктор для алмазных коронок Ø4,5,6,7,8,10,12мм
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
29.52 р.
Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87.31 р.
Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
360 р.
Державка для коронок Metabo 623299000
Могилевская, Бобруйск
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236.69 р.
Коронки Milwaukee 4932399887
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
380.59 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный