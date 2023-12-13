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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Беларуси

Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

83 р.

Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

50 р.

Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Дрель алмазного сверления KEN 6110b

600 р.

Дрель алмазного сверления KEN 6110b

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пылеотвод для коронок BIHUI

51 р.

Пылеотвод для коронок BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

111 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

10 р.

Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

42 р.

Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

36 р.

Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Аккумулятор 7.5 Ач для инструмента Макита

205 р.

Аккумулятор 7.5 Ач для инструмента Макита

Минск, Первомайский

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Патрон перфоратора Bosch 2608572212

60 р.

Патрон перфоратора Bosch 2608572212

Могилев

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Диск пильный по дереву

35 р.

Диск пильный по дереву

Минск, Фрунзенский

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Резец

25 р.

Резец

Могилевская, Бобруйск

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Установки и дрели алмазного сверления KEN

600 р.

Установки и дрели алмазного сверления KEN

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

32 р.

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
набор адаптеров для шуруповерта

12 р.

набор адаптеров для шуруповерта

Минск, Московский

Диск отрезной Сutop 230мм

2.50 р.

Диск отрезной Сutop 230мм

Брестская, Барановичи

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Фрезы по металлу к труборезу Ls6872

5 р.

Фрезы по металлу к труборезу Ls6872

Минская, Минский район

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Метчик

Договорная

Метчик

Минская, Столбцы

Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

55 р.

Чашка алмазная зачистная, 230 мм, MATRIX 72992

Могилев

Круг отрезной 115х1.0

0.59 р.

Круг отрезной 115х1.0

Брестская, Барановичи

Фрезы по дереву для перил (поручней)

85 р.

Фрезы по дереву для перил (поручней)

Витебская, Полоцк

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Набор 14 алмазных коронок DLT&9plitok: 6-68мм

446 р.

Набор 14 алмазных коронок DLT&9plitok: 6-68мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шлифовальный алмазный диск DLT 28 VACUUM

33 р.

Шлифовальный алмазный диск DLT 28 VACUUM

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Договорная

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Брестская, Барановичи

Алмазный диск по бетону Hilti

18 р.

Алмазный диск по бетону Hilti

Гомель

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Ящик для инструментов

62 р.

Ящик для инструментов

Минск, Заводской

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Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)

Онлайн-заказ

29.52 р.

Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Круг отрезной 125 мм

0.80 р.

Круг отрезной 125 мм

Витебск

Круги для шлифовки

35 р.

Круги для шлифовки

Могилев

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Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

250 р.

Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01

Минск, Центральный

Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)

Онлайн-заказ

87.31 р.

Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новый круг алмазный по асвальтобетону

100 р.

Новый круг алмазный по асвальтобетону

Минская, Борисов

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Новый круг алмазный по асвальтобетону

100 р.

Новый круг алмазный по асвальтобетону

Минская, Борисов

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Круг отрезной

Договорная

Круг отрезной

Брестская, Барановичи

Диск зачистной по металлу новый

5 р.

Диск зачистной по металлу новый

Минск, Заводской

Метчики и плашки времен СССР. Оптом 70 рублей

70 р.

Метчики и плашки времен СССР. Оптом 70 рублей

Минск, Заводской

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Запчасти к электроинструменту WORTEX. Доставка РБ.

Договорная

Запчасти к электроинструменту WORTEX. Доставка РБ.

Минск, Московский

Доставка
Сверла для ЧПУ

500 р.

Сверла для ЧПУ

Минск, Центральный

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Адаптер-переходник с гайки М14 на дрель DLT

18 р.

Адаптер-переходник с гайки М14 на дрель DLT

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор 2/1 алмазных коронок: 100/125мм

351 р.

Набор 2/1 алмазных коронок: 100/125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBC125

36 р.

Диск алмазный BIHUI, 125мм, арт.DSBC125

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 130мм

35 р.

Диск алмазный для плиткореза, SHIJING, 130мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кондуктор для алмазных коронок Ø4,5,6,7,8,10,12мм

17 р.

Кондуктор для алмазных коронок Ø4,5,6,7,8,10,12мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)

Онлайн-заказ

29.52 р.

Набор сверл Deko DH05-7 SET 5 (5 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)

Онлайн-заказ

87.31 р.

Набор сверел по металлу Metabo 627153000 (19 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Державка для коронок Metabo 623299000

Онлайн-заказ

360 р.

Державка для коронок Metabo 623299000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Коронки Milwaukee 4932399887

Онлайн-заказ

236.69 р.

Коронки Milwaukee 4932399887

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

380.59 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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