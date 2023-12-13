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Сад и огородУдобрения и агрохимия

Органические удобрения в Беларуси

Помет куриный 7 кубов / 15 кубов. Вывоз мусора
vip

120 р.

Помет куриный 7 кубов / 15 кубов. Вывоз мусора

Могилев

Доставка

7 р.

Навоз куриный

Витебск

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Навоз. Бесплатно. Самовывоз.

Бесплатно

Навоз. Бесплатно. Самовывоз.

Могилев

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Чернозем доставка самосвалом

Договорная

Чернозем доставка самосвалом

Минская, Заславль

Плодородка грунт земля с доставкой

Договорная

Плодородка грунт земля с доставкой

Гродно

Доставка соломы, опилок, навоза, торфа В МЕШКАХ

6 р.

Доставка соломы, опилок, навоза, торфа В МЕШКАХ

Минская, Борисов

Доставка
ГРУНТ почвогрунт для рассады 100 литров ДВИНА

16.50 р.

ГРУНТ почвогрунт для рассады 100 литров ДВИНА

Витебск

Грунт почвогрунт питательный для рассады Гаспадар

3.20 р.

Грунт почвогрунт питательный для рассады Гаспадар

Витебск

Грунт с доставкой самосвалом и в мешках

7 р.

Грунт с доставкой самосвалом и в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Навоз, чернозём. Доставка.

35 р.

Навоз, чернозём. Доставка.

Могилевская, Осиповичи

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Бесплатно

навоз конный/коровий

Гомельская, Мозырь

Доломитовая мука

9.50 р.

Доломитовая мука

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Грунт верхний слой земли плодородной

Договорная

Грунт верхний слой земли плодородной

Гродно

Грунт плодородный , чернозем

Договорная

Грунт плодородный , чернозем

Гродно

Сера для голубики

5 р.

Сера для голубики

Минск, Заводской

Торф верховой кислый 250 литр для голубики

28 р.

Торф верховой кислый 250 литр для голубики

Минск, Заводской

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Торфогрунт с доставкой самосвалом или в мешках

55 р.

Торфогрунт с доставкой самосвалом или в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Земля , плодородный грунт

Договорная

Земля , плодородный грунт

Гродно

Скорлупа яичная

2 р.

Скорлупа яичная

Минск, Московский

Навоз конский (свежемороженый)

6 р.

Навоз конский (свежемороженый)

Витебская, Глубокое

Грунт Агробалт

90 р.

Грунт Агробалт

Могилев

3 р.

Древесная зола

Витебск

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Биогумус

3 р.

Биогумус

Могилевская, Осиповичи

Чернозём с доставкой самосвалом и в мешках

55 р.

Чернозём с доставкой самосвалом и в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Плодородный грунт. Доставка самосвалом.

Договорная

Плодородный грунт. Доставка самосвалом.

Минск, Центральный

верховой торф (грунт) доставка

130 р.

верховой торф (грунт) доставка

Брест

Кофейный жмых

1 р.

Кофейный жмых

Витебск

Опилки сухие хвойные

3 р.

Опилки сухие хвойные

Витебск

Помёт перепелиный

Бесплатно

Помёт перепелиный

Брестская, Пинск

Навоз коровий с доставкой самосвалом

25 р.

Навоз коровий с доставкой самосвалом

Минск, Первомайский

Доставка
Торф низинный некислый с доставкой самосвалом

30 р.

Торф низинный некислый с доставкой самосвалом

Минск, Первомайский

Доставка
Жидкий Биогумус

3.50 р.

Жидкий Биогумус

Минская, Слуцк

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Биогумус жидкий (органическое удобрение 1 л)

17.19 р.

Биогумус жидкий (органическое удобрение 1 л)

Гродненская, Другие города

Коровий навоз в мешках

5.89 р.

Коровий навоз в мешках

Минск, Центральный

Грунт питательный ДВИНА 100л

16.52 р.

Грунт питательный ДВИНА 100л

Витебская, Орша

Опилки деревянные для растений и др

2.50 р.

Опилки деревянные для растений и др

Минск, Октябрьский

Договорная

Органические удобрения

Гомельская, Светлогорск

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Чернозем

Бесплатно

Чернозем

Гродненская, Волковыск

25 р.

Навоз

Брестская, Иваново

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Фитоклон укоренитель стимулятор

6 р.

Фитоклон укоренитель стимулятор

Минск, Октябрьский

Конский навоз

Договорная

Конский навоз

Гомель

Грунт бегония

4 р.

Грунт бегония

Минск, Ленинский

Зола

0.50 р.

Зола

Гомель

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Помет перепелиный

Бесплатно

Помет перепелиный

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Доломитовая мука

9.50 р.

Доломитовая мука

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Договорная

Куриный помет конский навоз компост торф верховой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Грунт Двина 100 литров. Акция

16 р.

Грунт Двина 100 литров. Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КАМПОСТ В МЕШКАХ

6 р.

КАМПОСТ В МЕШКАХ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
КОНСКИЙ НАВОЗ

6 р.

КОНСКИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
КОРОВИЙ НАВОЗ

6 р.

КОРОВИЙ НАВОЗ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
СОПРОПЕЛЬ

6 р.

СОПРОПЕЛЬ

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ОПИЛКАМИ И БЕЗ ОПИЛАК

6 р.

КУРИНЫЙ ПОМЕТ С ОПИЛКАМИ И БЕЗ ОПИЛАК

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
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