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Компьютерная техникаКомплектующие

Оперативная память в Беларуси

15 р.

Продам оперативную память 2 шутки

Гродненская, Лида

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Память so-dimm Samsung 4gb PC-19200 2400Mhz

20 р.

Память so-dimm Samsung 4gb PC-19200 2400Mhz

Минск, Ленинский

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Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

Гомельская, Жлобин

Оперативная память DDR3 4GB, 8Gb Crucial для ноутб

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 8Gb Crucial для ноутб

Минская, Молодечно

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Hynix (2x4GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Hynix (2x4GB)

Минская, Солигорск

Оперативная память DDR3 8GB, 16Gb Samsung для Ноут

44.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16Gb Samsung для Ноут

Гомельская, Мозырь

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Гомельская, Мозырь

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Витебская, Полоцк

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

Витебская, Орша

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Витебская, Орша

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Гродненская, Лида

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

64.99 р.

Оперативная память DDR4 8GB 16Gb 2666 Kingston ноутб

Минская, Борисов

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Брестская, Пинск

Оперативная память DDR4 4GB 2666Мгц Kingston

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 2666Мгц Kingston

Брестская, Барановичи

Оперативная память FURY Beast 32GB (2X16Gb Kit) DDR4 3200МГц

259.99 р.

Оперативная память FURY Beast 32GB (2X16Gb Kit) DDR4 3200МГц

Могилевская, Бобруйск

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

139.99 р.

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

Минск, Фрунзенский

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

Минск, Центральный

Оперативная память FURY Beast 8GB, 16Gb DDR4 3200МГц

77.99 р.

Оперативная память FURY Beast 8GB, 16Gb DDR4 3200МГц

Минск, Центральный

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Samsung

19.99 р.

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Samsung

Витебск

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Витебск

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

139.99 р.

Оперативная память FURY Beast 16Gb, 32Gb DDR4 3200МГц

Витебск

Оперативная память DDR4 4GB 2400Мгц Kingston

39.99 р.

Оперативная память DDR4 4GB 2400Мгц Kingston

Гомель

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600МГц Crucial

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600МГц Crucial

Могилев

Оперативная память DDR3 8GB,16G Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB,16G Kingston для Ноут

Могилев

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Kingston

19.99 р.

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Kingston

Гродно

Оперативная память DDR4 16GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

104.99 р.

Оперативная память DDR4 16GB 8Gb 2666 Kingston ноутб

Гродно

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingston (8GB)

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingston (8GB)

Брест

Оперативная память для ноутбука DDR3L 8Gb (новая)

30 р.

Оперативная память для ноутбука DDR3L 8Gb (новая)

Брестская, Иваново

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Оперативная память DDR3 8GB, 16Gb Samsung для Ноут

44.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16Gb Samsung для Ноут

Минск, Партизанский

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Samsung

19.99 р.

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Samsung

Минск, Советский

Оперативная память DDR2 4GB, 8Gb 800МГц Crucial

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4GB, 8Gb 800МГц Crucial

Минск, Советский

DDR3 Crucial 2 gb 1333Ghz для ноутбука.

15 р.

DDR3 Crucial 2 gb 1333Ghz для ноутбука.

Брестская, Пинск

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оперативная память

50 р.

оперативная память

Витебская, Орша

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Ddr3 1333 1600 2gb 4gb

6 р.

Ddr3 1333 1600 2gb 4gb

Минск, Советский

Оперативная память

15 р.

Оперативная память

Минск, Центральный

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озу 4х4 гб 16 гб

40 р.

озу 4х4 гб 16 гб

Гомельская, Лельчицы

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Оперативная память DDR3 2Gb SO-DIMM(1081)

15 р.

Оперативная память DDR3 2Gb SO-DIMM(1081)

Минск, Первомайский

Оперативная память Micron 8ГБ DDR5 SODIMM 4800 МГц

65 р.

Оперативная память Micron 8ГБ DDR5 SODIMM 4800 МГц

Минск, Фрунзенский

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Оперативная память DDR3 4gb, 8g Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4gb, 8g Kingston для Ноут

Могилев

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Могилев

Оперативная память DDR3 4GB, 8GB Kingston для Ноут

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 8GB Kingston для Ноут

Брест

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB 1333/1600 Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

27.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB,8GB Kingston для Noyt

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

59.99 р.

Оперативная память HyperX Fury DDR3 8GB, 16GB 1866МГц

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц ПК

34.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц ПК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

44.99 р.

Оперативная память DDR2 4Gb 800МГц Samsung (16GB)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Hynix

19.99 р.

Оперативная память (ОЗУ) DDR2 2GB, 4GB Hynix

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

22.99 р.

Оперативная память DDR3 4GB, 1600 Kingmax (8GB)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц Ноутбук

27.99 р.

Оперативная память DDR3 8GB, 16GB 1600МГц Ноутбук

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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