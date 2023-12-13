Товары от Куфар Маркета
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Одежда для крещения в Беларуси
30 р.
Платье для малышки
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
10 р.
Набор на крещение
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
40 р.
Слип для крещения 62
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
Договорная
Одежда на крещение
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
30 р.
Песочник + шапочка из муслина 74-80 см
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
Договорная
Новое Платье Для крещения
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Муслин комплект на крещение
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
35 р.
Нежное платье из муслина с глиттером 68 см
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
25 р.
Комплект для крещения
56 - 62 (2-3 месяца)
35 р.
Платье слип и чепчик 56-62, 0-3 мес
56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Крестильный набор
50 - 56 (1-2 месяца)
Договорная
Набор для крещения+тапочки.для девочки.Новый.
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
20 р.
Крестильный наборчик
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Платье и чепчик для крещения новый
50 - 56 (1-2 месяца)
20 р.
Костюмчик для крещения
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
10 р.
Костюм для крещения
74 - 80 (8-12 месяцев)
5 р.
Кофточка новая для крещения
68 - 74 (6-8 месяцев)
7 р.
НОВЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
15 р.
Одежда для крещения
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
10 р.
Комплект для крещения
56 - 62 (2-3 месяца)
20 р.
Набор для крещения
68 - 74 (6-8 месяцев)
30 р.
Прекрасное платье для крещения
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Нарядное платье
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
25 р.
Комплект для новорожденных 1р б/y
56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Крестильное платье
74 - 80 (8-12 месяцев)
30 р.
Крестильное полотенце с уголком
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Крестильное платье
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
15 р.
Костюмчик - слип на крещение
56 - 62 (2-3 месяца)
10 р.
Распашенки для крещения, за всё
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
8 р.
Платье для крещения
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
7 р.
Крестильный набор
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
9 р.
Крестильная рубашка
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
Бесплатно
Платье на крещение малышки
74 - 80 (8-12 месяцев)
20 р.
Платье для крещения
68 - 74 (6-8 месяцев)
18 р.
платье для крещения
74 - 80 (8-12 месяцев)
Договорная
Крестильная рубашка в дар
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)
35 р.
Комплект для крещения или выписки (НОВЫЙ)
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
35 р.
Крестильный набор для девочки
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
30 р.
Нарядное платье для девочки
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
15 р.
Крестильная рубашка
74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
10 р.
Крестильная рубашка
68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
13 р.
Костюмчик
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
40 р.
Набор для крещения
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)