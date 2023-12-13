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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Одежда для крещения в Беларуси

Платье для малышкиПлатье для малышки

30 р.

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Платье для малышки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Набор на крещение Набор на крещение

10 р.

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Набор на крещение

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Слип для крещения 62Слип для крещения 62

40 р.

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Слип для крещения 62

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда на крещение Одежда на крещение

Договорная

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Одежда на крещение

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Песочник + шапочка из муслина 74-80 смПесочник + шапочка из муслина 74-80 см

30 р.

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Песочник + шапочка из муслина 74-80 см

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка
Рассрочка
Новое Платье Для крещения Новое Платье Для крещения

Договорная

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Новое Платье Для крещения

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Муслин комплект на крещениеМуслин комплект на крещение

35 р.

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Муслин комплект на крещение

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка
Рассрочка
Нежное платье из муслина с глиттером 68 смНежное платье из муслина с глиттером 68 см

35 р.

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Нежное платье из муслина с глиттером 68 см

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка
Рассрочка
Комплект для крещения Комплект для крещения

25 р.

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Комплект для крещения

56 - 62 (2-3 месяца)

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Платье слип и чепчик 56-62, 0-3 мес Платье слип и чепчик 56-62, 0-3 мес

35 р.

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Платье слип и чепчик 56-62, 0-3 мес

56 - 62 (2-3 месяца)

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Крестильный набор Крестильный набор

15 р.

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Крестильный набор

50 - 56 (1-2 месяца)

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Набор для крещения+тапочки.для девочки.Новый.Набор для крещения+тапочки.для девочки.Новый.

Договорная

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Набор для крещения+тапочки.для девочки.Новый.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Крестильный наборчикКрестильный наборчик

20 р.

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Крестильный наборчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Платье и чепчик для крещения новыйПлатье и чепчик для крещения новый

15 р.

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Платье и чепчик для крещения новый

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюмчик для крещенияКостюмчик для крещения

20 р.

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Костюмчик для крещения

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм для крещения Костюм для крещения

10 р.

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Костюм для крещения

74 - 80 (8-12 месяцев)

Кофточка новая для крещения Кофточка новая для крещения

5 р.

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Кофточка новая для крещения

68 - 74 (6-8 месяцев)

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НОВЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ НОВЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ

7 р.

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НОВЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Одежда для крещения Одежда для крещения

15 р.

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Одежда для крещения

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Комплект для крещения Комплект для крещения

10 р.

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Комплект для крещения

56 - 62 (2-3 месяца)

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Набор для крещения Набор для крещения

20 р.

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Набор для крещения

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Прекрасное платье для крещенияПрекрасное платье для крещения

30 р.

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Прекрасное платье для крещения

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Нарядное платье Нарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Комплект для новорожденных 1р б/yКомплект для новорожденных 1р б/y

25 р.

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Комплект для новорожденных 1р б/y

56 - 62 (2-3 месяца)

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Крестильное платьеКрестильное платье

15 р.

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Крестильное платье

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Крестильное полотенце с уголкомКрестильное полотенце с уголком

30 р.

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Крестильное полотенце с уголком

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Крестильное платьеКрестильное платье

25 р.

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Крестильное платье

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюмчик - слип на крещение Костюмчик - слип на крещение

15 р.

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Костюмчик - слип на крещение

56 - 62 (2-3 месяца)

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Распашенки для крещения, за всё Распашенки для крещения, за всё

10 р.

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Распашенки для крещения, за всё

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Платье для крещенияПлатье для крещения

8 р.

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Платье для крещения

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Крестильный набор Крестильный набор

7 р.

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Крестильный набор

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Крестильная рубашкаКрестильная рубашка

9 р.

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Крестильная рубашка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Платье на крещение малышкиПлатье на крещение малышки

Бесплатно

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Платье на крещение малышки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Платье для крещения Платье для крещения

20 р.

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Платье для крещения

68 - 74 (6-8 месяцев)

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платье для крещенияплатье для крещения

18 р.

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платье для крещения

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Крестильная рубашка в дарКрестильная рубашка в дар

Договорная

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Крестильная рубашка в дар

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

Комплект для крещения или выписки (НОВЫЙ)Комплект для крещения или выписки (НОВЫЙ)

35 р.

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Комплект для крещения или выписки (НОВЫЙ)

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Крестильный набор для девочкиКрестильный набор для девочки

35 р.

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Крестильный набор для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

30 р.

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Нарядное платье для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Крестильная рубашкаКрестильная рубашка

15 р.

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Крестильная рубашка

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Крестильная рубашкаКрестильная рубашка

10 р.

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Крестильная рубашка

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

КостюмчикКостюмчик

13 р.

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Костюмчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Набор для крещенияНабор для крещения

40 р.

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Набор для крещения

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Товары с доставкой от магазинов

Одежда на крещение

Договорная

Одежда на крещение

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комплект для крещения мальчика утепленный

58.17 р.

Комплект для крещения мальчика утепленный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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