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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Общественное питание в Беларуси

Продам готовый бизнес

64 000 р.

Продам готовый бизнес

Могилев

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Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7

320 000 р.

Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7

Минск, Советский

Продается действующее кафе

33 000 р.

Продается действующее кафе

Гродно

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ОТЛИЧНАЯ КОФЕЙНЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНДОЙ

31 733 р.

ОТЛИЧНАЯ КОФЕЙНЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНДОЙ

Минск, Фрунзенский

СЕТЬ ПРИЯТНЫХ КОФЕЕН

222 131 р.

СЕТЬ ПРИЯТНЫХ КОФЕЕН

Минск, Фрунзенский

КАФЕ В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ МИНСКА

39 666.25 р.

КАФЕ В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ МИНСКА

Минск, Фрунзенский

Кофейня в Центральном районе можно в Рассрочку

23 000 р.

Кофейня в Центральном районе можно в Рассрочку

Минск, Центральный

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Продается кондитерское производство

Договорная

Продается кондитерское производство

Могилев

Продается новое кафе С БАРОМ И БОЛЬШИМ ЗАЛОМ, торг

79 332.50 р.

Продается новое кафе С БАРОМ И БОЛЬШИМ ЗАЛОМ, торг

Минск, Первомайский

Продается сеть магазинов ( мясные кулинарии) с мяс

Договорная

Продается сеть магазинов ( мясные кулинарии) с мяс

Минск, Советский

Мини-кафе

24 800 р.

Мини-кафе

Минск, Первомайский

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Кафе-шаурменная «Армянская шаурма»

37 000 р.

Кафе-шаурменная «Армянская шаурма»

Витебск

Кафе на Октябрьской

55 000 р.

Кафе на Октябрьской

Минск, Центральный

Франшиза Бабл Ти и Бабл Кофе «Шиповник

32 000 р.

Франшиза Бабл Ти и Бабл Кофе «Шиповник

Минск, Центральный

Павльон Бистро под Шаурму

5 500 р.

Павльон Бистро под Шаурму

Витебск

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Цех

96 000 р.

Цех

Могилев

Готовый бизнес, кафе, шаурма.

128 000 р.

Готовый бизнес, кафе, шаурма.

Минск, Первомайский

Общепит

Договорная

Общепит

Брестская, Барановичи

Кофейня в БЦ

22 500 р.

Кофейня в БЦ

Минск, Фрунзенский

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ПРИБЫЛЬНАЯ КОФЕЙНЯ У МЕТРО СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

38 079.60 р.

ПРИБЫЛЬНАЯ КОФЕЙНЯ У МЕТРО СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Минск, Фрунзенский

Продается кофейня в офисном здании

32 500 р.

Продается кофейня в офисном здании

Минск, Фрунзенский

Резерв

Договорная

Резерв

Минск, Московский

Кофейня CoffeeLike

86 400 р.

Кофейня CoffeeLike

Минск, Первомайский

Кафе в ТЦ «Европа»

4 500 р.

Кафе в ТЦ «Европа»

Витебск

Купава-шаурма

30 000 р.

Купава-шаурма

Минск, Фрунзенский

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Уютное Кафе в Боровлянах

59 000 р.

Уютное Кафе в Боровлянах

Минск, Центральный

Продается кафе-кофейня-пекарня в Минске

45 000 р.

Продается кафе-кофейня-пекарня в Минске

Минск, Советский

Готовый бизнес

10 000 р.

Готовый бизнес

Витебск

Продажа КАФЕ

21 000 р.

Продажа КАФЕ

Минск, Ленинский

КОФЕЙНЯ (КАФЕ). МИЛО И УЮТНО

28 559.70 р.

КОФЕЙНЯ (КАФЕ). МИЛО И УЮТНО

Минск, Фрунзенский

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ (У МЕТРО)

38 079.60 р.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ (У МЕТРО)

Минск, Первомайский

Бесплатно

Бар-Кальянная в Польше ( Гданьск , центр - Старый

Гродно

Кафе летние 3 штуки в парке победы

330 000 р.

Кафе летние 3 штуки в парке победы

Минск, Фрунзенский

Кафе

6 500 р.

Кафе

Минская, Борисов

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Кофейня самообслуживания Varka to go

14 810 р.

Кофейня самообслуживания Varka to go

Минск, Московский

Франшиза Кофейни Самообслуживания Varka to go

Договорная

Франшиза Кофейни Самообслуживания Varka to go

Минск, Московский

Продажа кофейни

38 500 р.

Продажа кофейни

Минск, Первомайский

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Кафе шаурма

31 000 р.

Кафе шаурма

Витебская, Орша

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Бар

155 000 р.

Бар

Гродно

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Кафе в центре города

Договорная

Кафе в центре города

Брест

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Кофейня

15 000 р.

Кофейня

Минская, Минский район

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Кафе пиццерия

80 000 р.

Кафе пиццерия

Могилев

Готовый бизнес с прибылью от 3500 уе в месяц

155 000 р.

Готовый бизнес с прибылью от 3500 уе в месяц

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Готовый бизнес

5 995 р.

Готовый бизнес

Минск, Советский

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