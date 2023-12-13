Общественное питание в Беларуси
64 000 р.
Продам готовый бизнес
Могилев
320 000 р.
Продажа бизнеса, Минск, Калинина 7
Минск, Советский
33 000 р.
Продается действующее кафе
Гродно
31 733 р.
ОТЛИЧНАЯ КОФЕЙНЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРЕНДОЙ
Минск, Фрунзенский
222 131 р.
СЕТЬ ПРИЯТНЫХ КОФЕЕН
Минск, Фрунзенский
39 666.25 р.
КАФЕ В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ МИНСКА
Минск, Фрунзенский
23 000 р.
Кофейня в Центральном районе можно в Рассрочку
Минск, Центральный
Договорная
Продается кондитерское производство
Могилев
79 332.50 р.
Продается новое кафе С БАРОМ И БОЛЬШИМ ЗАЛОМ, торг
Минск, Первомайский
Договорная
Продается сеть магазинов ( мясные кулинарии) с мяс
Минск, Советский
24 800 р.
Мини-кафе
Минск, Первомайский
37 000 р.
Кафе-шаурменная «Армянская шаурма»
Витебск
55 000 р.
Кафе на Октябрьской
Минск, Центральный
32 000 р.
Франшиза Бабл Ти и Бабл Кофе «Шиповник
Минск, Центральный
5 500 р.
Павльон Бистро под Шаурму
Витебск
96 000 р.
Цех
Могилев
128 000 р.
Готовый бизнес, кафе, шаурма.
Минск, Первомайский
Договорная
Общепит
Брестская, Барановичи
22 500 р.
Кофейня в БЦ
Минск, Фрунзенский
38 079.60 р.
ПРИБЫЛЬНАЯ КОФЕЙНЯ У МЕТРО СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Минск, Фрунзенский
32 500 р.
Продается кофейня в офисном здании
Минск, Фрунзенский
Договорная
Резерв
Минск, Московский
86 400 р.
Кофейня CoffeeLike
Минск, Первомайский
4 500 р.
Кафе в ТЦ «Европа»
Витебск
30 000 р.
Купава-шаурма
Минск, Фрунзенский
59 000 р.
Уютное Кафе в Боровлянах
Минск, Центральный
45 000 р.
Продается кафе-кофейня-пекарня в Минске
Минск, Советский
10 000 р.
Готовый бизнес
Витебск
21 000 р.
Продажа КАФЕ
Минск, Ленинский
28 559.70 р.
КОФЕЙНЯ (КАФЕ). МИЛО И УЮТНО
Минск, Фрунзенский
38 079.60 р.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ (У МЕТРО)
Минск, Первомайский
Бесплатно
Бар-Кальянная в Польше ( Гданьск , центр - Старый
Гродно
330 000 р.
Кафе летние 3 штуки в парке победы
Минск, Фрунзенский
6 500 р.
Кафе
Минская, Борисов
14 810 р.
Кофейня самообслуживания Varka to go
Минск, Московский
Договорная
Франшиза Кофейни Самообслуживания Varka to go
Минск, Московский
38 500 р.
Продажа кофейни
Минск, Первомайский
31 000 р.
Кафе шаурма
Витебская, Орша
155 000 р.
Бар
Гродно
Договорная
Кафе в центре города
Брест
15 000 р.
Кофейня
Минская, Минский район
80 000 р.
Кафе пиццерия
Могилев
155 000 р.
Готовый бизнес с прибылью от 3500 уе в месяц
Гомель