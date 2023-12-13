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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

5 656 р.

Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Покрасочная камера

38 079.60 р.

Покрасочная камера

Гродно

Доставка по Беларуси
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GELIOS СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ, ТЛУ)

11 343 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GELIOS СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ, ТЛУ)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Балансировочный станок SIVIK GALAXY PLUS

7 734 р.

Балансировочный станок SIVIK GALAXY PLUS

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сверлильный Станок

2 538.64 р.

Сверлильный Станок

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГА-4000-НС

6 350 р.

ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ПГА-4000-НС

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство преобразователь с 220 на 12в

240 р.

Зарядное устройство преобразователь с 220 на 12в

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Балансировочный станок СИВИК SPUTNIK STANDARD

1 930 р.

Балансировочный станок СИВИК SPUTNIK STANDARD

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Отопитель ОВ 65

450 р.

Отопитель ОВ 65

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Компрессор Ремеза подберем ЦЕНЫ завода

Договорная

Компрессор Ремеза подберем ЦЕНЫ завода

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Груза набивные для литых стальных дисков

Договорная

Груза набивные для литых стальных дисков

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Самоклеящиеся грузики (12х5) 60г Perfect. Упаковка 100 лент

40 р.

Самоклеящиеся грузики (12х5) 60г Perfect. Упаковка 100 лент

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Балансировочный станок Sivik с эл.линейкой

2 345 р.

Балансировочный станок Sivik с эл.линейкой

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GALAXY PLUS СБМП-60/3D Л

7 762 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GALAXY PLUS СБМП-60/3D Л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК SIVIK ALPHA LUXE

5 623 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК SIVIK ALPHA LUXE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подкатной гидравлический домкрат DK-3.0 для шиномонтажа

390 р.

Подкатной гидравлический домкрат DK-3.0 для шиномонтажа

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Установка для замены масла в коробке АКПП КС-119М

4 829 р.

Установка для замены масла в коробке АКПП КС-119М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т HZ 01.7.002-1

440 р.

Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т HZ 01.7.002-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Станок для правки автомобильных дисков ТИТАН ALU КОМПАКТ

7 175 р.

Станок для правки автомобильных дисков ТИТАН ALU КОМПАКТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Установка для диагностики и промывки топливных систем КС-120М

3 587 р.

Установка для диагностики и промывки топливных систем КС-120М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подъемник двухстоечный г/п 4000 кг. электрогидравлический

5 100 р.

Подъемник двухстоечный г/п 4000 кг. электрогидравлический

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GALAXY PLUS SIVIK БМП-60/3D Л

7 762 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GALAXY PLUS SIVIK БМП-60/3D Л

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК ALPHA LUXE Sivik

5 623 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК ALPHA LUXE Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Компрессор РЕМЕННОЙ Remeza СБ4/С-100.LB30А

1 720 р.

Компрессор РЕМЕННОЙ Remeza СБ4/С-100.LB30А

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Дископрав ТИТАН ALU КОМПАКТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

7 175 р.

Дископрав ТИТАН ALU КОМПАКТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ДОМКРАТ СУПЕРНИЗКИЙ ПОДКАТНОЙ 3,2 ТОННЫ

485 р.

ДОМКРАТ СУПЕРНИЗКИЙ ПОДКАТНОЙ 3,2 ТОННЫ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Инструментальная тележка HZ 20.1.008S

1 120 р.

Инструментальная тележка HZ 20.1.008S

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП КС-119М Sivik

4 829 р.

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП КС-119М Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер для шиномонтажного станка

931 р.

Взрывная накачка бустер для шиномонтажного станка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажные материалы Тип-топ

Договорная

Шиномонтажные материалы Тип-топ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок Sivik TRUCKER STANDARD

11 211 р.

Грузовой балансировочный станок Sivik TRUCKER STANDARD

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стойка трансмиссионная, г/п 1,0т

1 185 р.

Стойка трансмиссионная, г/п 1,0т

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стойка трансмиссионная г/п 0,5 т

430 р.

Стойка трансмиссионная г/п 0,5 т

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ, ДИСКОПРАВ

7 175 р.

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ, ДИСКОПРАВ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров RCC-8A

6 150 р.

Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров RCC-8A

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматическая накачка шин колес SIVIK AIRD PRO-10

1 690 р.

Автоматическая накачка шин колес SIVIK AIRD PRO-10

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК SIVIK КС-402А

5 657 р.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК SIVIK КС-402А

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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