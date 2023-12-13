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Оборудование для СТО, автосервисов в Беларуси

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

5 656 р.

Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аквабластинг

15 000 р.

Аквабластинг

Брест

Станок токарный, инв. 340 (Шумилинский р-н)

4 150 р.

Станок токарный, инв. 340 (Шумилинский р-н)

Витебская, Шумилино

Мультиметр лабораторный

350 р.

Мультиметр лабораторный

Минская, Жодино

Покрасочная камера

38 079.60 р.

Покрасочная камера

Гродно

Доставка по Беларуси
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Котел паровой и дизельная горелка FGP 50/2 TC EVO

28 000 р.

Котел паровой и дизельная горелка FGP 50/2 TC EVO

Минск, Партизанский

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Стеллаж разборный

170 р.

Стеллаж разборный

Минск, Заводской

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Пистолет порошковой покраски PC

850 р.

Пистолет порошковой покраски PC

Минск, Первомайский

Пресс

350 р.

Пресс

Витебск

Покрасочная камера

47 300 р.

Покрасочная камера

Минская, Заславль

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Покрасочная камера ЕЕ-7501

46 000 р.

Покрасочная камера ЕЕ-7501

Минская, Заславль

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Оборудование для автосервиса

60 р.

Оборудование для автосервиса

Могилев

Углекислота аргон в баллонах для tig mig сварки

290 р.

Углекислота аргон в баллонах для tig mig сварки

Минск, Первомайский

Пресс гаражный

1 000 р.

Пресс гаражный

Минск, Советский

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шиномонтажный станок TROMMELBERG 1860 полуавтомат

1 586.65 р.

шиномонтажный станок TROMMELBERG 1860 полуавтомат

Минск, Заводской

Патрон для токарного станка

200 р.

Патрон для токарного станка

Гомель

Гидроцилиндр для пресса

600 р.

Гидроцилиндр для пресса

Могилевская, Бобруйск

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MASTER WA 33 B

4 000 р.

MASTER WA 33 B

Минск, Заводской

Гидравлический Подьемник Kraft Well

4 200 р.

Гидравлический Подьемник Kraft Well

Витебская, Орша

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Подставка для краскопульта с держателем фильтра

20 р.

Подставка для краскопульта с держателем фильтра

Минск, Московский

Поворотные площадки josam АМ268

3 500 р.

Поворотные площадки josam АМ268

Минск, Ленинский

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Двухсточечный подъемник Sivik ПГА-4000-Э

5 410 р.

Двухсточечный подъемник Sivik ПГА-4000-Э

Минск, Первомайский

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Вулканизатор.

220 р.

Вулканизатор.

Брестская, Барановичи

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Балансировочный стенд Plaza 5

4 000 р.

Балансировочный стенд Plaza 5

Гомель

Шиномонтажное оборудование комплект

2 500 р.

Шиномонтажное оборудование комплект

Минская, Воложин

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Баллон углекислотный

350 р.

Баллон углекислотный

Минская, Борисов

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авангард Комбинезон одноразовый Премиум XL

35 р.

авангард Комбинезон одноразовый Премиум XL

Минск, Заводской

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Стенд проверки генераторов и стартеров

5 500 р.

Стенд проверки генераторов и стартеров

Брестская, Ивацевичи

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Индуктор автовакуум PDRpro с насадкой для ремонта

900 р.

Индуктор автовакуум PDRpro с насадкой для ремонта

Минск, Московский

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Аппарат для замены масла в акпп

1 000 р.

Аппарат для замены масла в акпп

Брест

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GELIOS СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ, ТЛУ)

11 343 р.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GELIOS СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ, ТЛУ)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Балансировочный станок SIVIK GALAXY PLUS

7 734 р.

Балансировочный станок SIVIK GALAXY PLUS

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Токарный станок ИТ-1м

3 000 р.

Токарный станок ИТ-1м

Могилев

Сверлильный Станок

2 538.64 р.

Сверлильный Станок

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Станок вертикально-сверлильный (Шумилинский р-н)

1 050 р.

Станок вертикально-сверлильный (Шумилинский р-н)

Витебская, Шумилино

Компрессор ГО-068 (Шумилинский р-н)

1 150 р.

Компрессор ГО-068 (Шумилинский р-н)

Витебская, Шумилино

Шиномонтажный станок Sivik ks-302A 220B

1 600 р.

Шиномонтажный станок Sivik ks-302A 220B

Могилевская, Кричев

Товары с доставкой от магазинов

Тележка для инструментов

248 р.

Тележка для инструментов

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Взрывная накачка бустер ВН-1

931 р.

Взрывная накачка бустер ВН-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

5 300 р.

Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

11 212 р.

Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект для шиномонтажа Оптимальный

5 412 р.

Комплект для шиномонтажа Оптимальный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

5 656 р.

Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Покрасочная камера

38 079.60 р.

Покрасочная камера

Гродно

Доставка по Беларуси
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
vip

679 р.

Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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