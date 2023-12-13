Оборудование для СТО, автосервисов в Беларуси
679 р.
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
Минск, Октябрьский
248 р.
Тележка для инструментов
Минск, Фрунзенский
931 р.
Взрывная накачка бустер ВН-1
Минск, Фрунзенский
5 300 р.
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в
Минск, Фрунзенский
11 212 р.
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik
Минск, Фрунзенский
5 412 р.
Комплект для шиномонтажа Оптимальный
Минск, Фрунзенский
5 656 р.
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В
Минск, Фрунзенский
15 000 р.
Аквабластинг
Брест
4 150 р.
Станок токарный, инв. 340 (Шумилинский р-н)
Витебская, Шумилино
350 р.
Мультиметр лабораторный
Минская, Жодино
38 079.60 р.
Покрасочная камера
Гродно
679 р.
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
Минск, Октябрьский
28 000 р.
Котел паровой и дизельная горелка FGP 50/2 TC EVO
Минск, Партизанский
170 р.
Стеллаж разборный
Минск, Заводской
850 р.
Пистолет порошковой покраски PC
Минск, Первомайский
350 р.
Пресс
Витебск
47 300 р.
Покрасочная камера
Минская, Заславль
46 000 р.
Покрасочная камера ЕЕ-7501
Минская, Заславль
60 р.
Оборудование для автосервиса
Могилев
290 р.
Углекислота аргон в баллонах для tig mig сварки
Минск, Первомайский
1 000 р.
Пресс гаражный
Минск, Советский
1 586.65 р.
шиномонтажный станок TROMMELBERG 1860 полуавтомат
Минск, Заводской
200 р.
Патрон для токарного станка
Гомель
600 р.
Гидроцилиндр для пресса
Могилевская, Бобруйск
4 000 р.
MASTER WA 33 B
Минск, Заводской
4 200 р.
Гидравлический Подьемник Kraft Well
Витебская, Орша
20 р.
Подставка для краскопульта с держателем фильтра
Минск, Московский
3 500 р.
Поворотные площадки josam АМ268
Минск, Ленинский
5 410 р.
Двухсточечный подъемник Sivik ПГА-4000-Э
Минск, Первомайский
220 р.
Вулканизатор.
Брестская, Барановичи
4 000 р.
Балансировочный стенд Plaza 5
Гомель
2 500 р.
Шиномонтажное оборудование комплект
Минская, Воложин
350 р.
Баллон углекислотный
Минская, Борисов
35 р.
авангард Комбинезон одноразовый Премиум XL
Минск, Заводской
5 500 р.
Стенд проверки генераторов и стартеров
Брестская, Ивацевичи
900 р.
Индуктор автовакуум PDRpro с насадкой для ремонта
Минск, Московский
1 000 р.
Аппарат для замены масла в акпп
Брест
11 343 р.
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК GELIOS СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ, ТЛУ)
Минск, Фрунзенский
7 734 р.
Балансировочный станок SIVIK GALAXY PLUS
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Токарный станок ИТ-1м
Могилев
2 538.64 р.
Сверлильный Станок
Минская, Фаниполь
1 050 р.
Станок вертикально-сверлильный (Шумилинский р-н)
Витебская, Шумилино
1 150 р.
Компрессор ГО-068 (Шумилинский р-н)
Витебская, Шумилино
1 600 р.
Шиномонтажный станок Sivik ks-302A 220B
Могилевская, Кричев
Товары с доставкой от магазинов
248 р.
Тележка для инструментов
Минск, Фрунзенский
931 р.
Взрывная накачка бустер ВН-1
Минск, Фрунзенский
5 300 р.
Двухстоечный подъемник, 4т HL-4.0 BZ-EM(усиленная каретка) 380в
Минск, Фрунзенский
11 212 р.
Грузовой балансировочный станок TRUCKER STANDARD Sivik
Минск, Фрунзенский
5 412 р.
Комплект для шиномонтажа Оптимальный
Минск, Фрунзенский
5 656 р.
Шиномонтажный станок АВТОМАТ Sivik КС-402А 220В
Минск, Фрунзенский
38 079.60 р.
Покрасочная камера
Гродно
679 р.
Лебедка автомобильная Shtapler P (12В 6000lb 2948кг/20м)
Минск, Октябрьский