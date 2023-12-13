Оборудование для салонов красоты в Беларуси
320 р.
Кресло парикмахерское Брут - 3шт
Минск, Фрунзенский
320 р.
Кресло парикмахерское Брут - 3шт
Минск, Фрунзенский
50 р.
Учебная голова для причёсок. С креплением. Торг
Минск, Фрунзенский
350 р.
Кресло для педикюра
Минск, Партизанский
450 р.
Косметологическая кушетка
Гомельская, Рогачев
75 р.
Тележка ikea
Минск, Заводской
1 500 р.
Кресло педикюрное
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
410 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
410 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)
Минск, Центральный
50 р.
Штатив тренеровочный для манекена
Минск, Заводской
4 300 р.
Slim Box WS5019
Минская, Солигорск
550 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ
Минск, Советский
120 р.
Кушетка
Минск, Московский
150 р.
Кушетка + этажерка
Брест
525 р.
Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС
Минск, Советский
250 р.
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)
Минск, Московский
350 р.
Фрейзер Marathon champion 3
Могилев
4 950 р.
Термоинфракрасное одеяло тим FOHOW
Минск, Фрунзенский
100 р.
Парикмахерская подставка (черный)
Минск, Октябрьский
250 р.
Парикмахерское кресло
Гомель
1 000 р.
Стол для маникюра
Витебская, Верхнедвинск
1 250 р.
Вертикальный солярий
Гродно
540 р.
Панель с зеркалом и подсветкой
Минск, Центральный
300 р.
Стол для маникюра
Витебская, Новополоцк
100 р.
Стол маникюрный
Могилев
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
160 р.
Кушетка
Витебская, Новополоцк
1 200 р.
Все для начала работы мастера маникюра
Минская, Борисов
200 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Октябрьский
320 р.
Кушетка, матрас, лампа
Брест
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
300 р.
Педикюрное кресло, кресло для педикюра
Минск, Советский
100 р.
Тележка парикмахерская
Минск, Октябрьский
2 300 р.
Кресло реклайнер
Минск, Октябрьский
530 р.
Кресло педикюрное
Гомель
16 000 р.
Оборудование для
Могилев
Договорная
Аппарат для Моментального загара Aura
Минск, Октябрьский
610 р.
Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)
Минск, Октябрьский
550 р.
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет
Минск, Московский
600 р.
Кушетка медицинская
Брест
190 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)
Минск, Октябрьский
89 р.
Стол маникюрный. Маникюрный столик.
Минск, Центральный
120 р.
Маникюрный стол. Стол для маникюра.
Брест
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
410 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
410 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)
Минск, Центральный
250 р.
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)
Минск, Московский
100 р.
Парикмахерская подставка (черный)
Минск, Октябрьский
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
610 р.
Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)
Минск, Октябрьский
550 р.
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет
Минск, Московский
190 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)
Минск, Октябрьский