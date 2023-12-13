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Оборудование для салонов красоты в Беларуси

Кресло парикмахерское Брут - 3шт
vip

320 р.

Кресло парикмахерское Брут - 3шт

Минск, Фрунзенский

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Кресло парикмахерское Брут - 3шт
vip

320 р.

Кресло парикмахерское Брут - 3шт

Минск, Фрунзенский

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Учебная голова для причёсок. С креплением. Торг

50 р.

Учебная голова для причёсок. С креплением. Торг

Минск, Фрунзенский

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Кресло для педикюра

350 р.

Кресло для педикюра

Минск, Партизанский

Косметологическая кушетка

450 р.

Косметологическая кушетка

Гомельская, Рогачев

Тележка ikea

75 р.

Тележка ikea

Минск, Заводской

Кресло педикюрное

1 500 р.

Кресло педикюрное

Минск, Первомайский

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Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)

Онлайн-заказ

410 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)

Онлайн-заказ

410 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив тренеровочный для манекена

50 р.

Штатив тренеровочный для манекена

Минск, Заводской

Slim Box WS5019

4 300 р.

Slim Box WS5019

Минская, Солигорск

Педикюрное кресло КОМФОРТ

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Кушетка

120 р.

Кушетка

Минск, Московский

Кушетка + этажерка

150 р.

Кушетка + этажерка

Брест

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Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

525 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

250 р.

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Фрейзер Marathon champion 3

350 р.

Фрейзер Marathon champion 3

Могилев

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Термоинфракрасное одеяло тим FOHOW

4 950 р.

Термоинфракрасное одеяло тим FOHOW

Минск, Фрунзенский

Парикмахерская подставка (черный)

100 р.

Парикмахерская подставка (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло

250 р.

Парикмахерское кресло

Гомель

Стол для маникюра

1 000 р.

Стол для маникюра

Витебская, Верхнедвинск

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Вертикальный солярий

1 250 р.

Вертикальный солярий

Гродно

Панель с зеркалом и подсветкой

540 р.

Панель с зеркалом и подсветкой

Минск, Центральный

Стол для маникюра

300 р.

Стол для маникюра

Витебская, Новополоцк

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Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Могилев

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Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

24 000 р.

Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

Минск, Первомайский

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Кушетка

160 р.

Кушетка

Витебская, Новополоцк

Все для начала работы мастера маникюра

1 200 р.

Все для начала работы мастера маникюра

Минская, Борисов

Кресло парикмахерское

200 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Октябрьский

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Кушетка, матрас, лампа

320 р.

Кушетка, матрас, лампа

Брест

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Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло, кресло для педикюра

300 р.

Педикюрное кресло, кресло для педикюра

Минск, Советский

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Тележка парикмахерская

100 р.

Тележка парикмахерская

Минск, Октябрьский

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Кресло реклайнер

2 300 р.

Кресло реклайнер

Минск, Октябрьский

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Кресло педикюрное

530 р.

Кресло педикюрное

Гомель

Оборудование для

16 000 р.

Оборудование для

Могилев

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Аппарат для Моментального загара Aura

Договорная

Аппарат для Моментального загара Aura

Минск, Октябрьский

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Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

610 р.

Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

550 р.

Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кушетка медицинская

600 р.

Кушетка медицинская

Брест

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

190 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный. Маникюрный столик.

89 р.

Стол маникюрный. Маникюрный столик.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маникюрный стол. Стол для маникюра.

120 р.

Маникюрный стол. Стол для маникюра.

Брест

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)

Онлайн-заказ

410 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (горчичный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)

Онлайн-заказ

410 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 70 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

250 р.

Массажный стол 180x60 с регулировкой высоты (вырез, разн цвета)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская подставка (черный)

100 р.

Парикмахерская подставка (черный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

610 р.

Парикмахерское кресло ''Квадрат'' (черное)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

550 р.

Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

190 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

Минск, Октябрьский

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