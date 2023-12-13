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Оборудование для офисов в Беларуси

мебель для пункта выдачи Ozon (Озон)
vip

998.02 р.

мебель для пункта выдачи Ozon (Озон)

Минск, Московский

Продам офисные архивные шкафы, размеры разные
vip

Договорная

Продам офисные архивные шкафы, размеры разные

Минск, Первомайский

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Переплетчик брошюровщик торг

400 р.

Переплетчик брошюровщик торг

Могилевская, Бобруйск

Ресепшн для офиса.

500 р.

Ресепшн для офиса.

Минск, Фрунзенский

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Принтер

Бесплатно

Принтер

Минск, Первомайский

Кресло офисное Steelcase S.A. Please

2 500 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Please

Минск, Фрунзенский

Кресло офисное Steelcase S.A. Cobi

1 920 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Cobi

Минск, Фрунзенский

Кресло офисное Steelcase S.A. Silq

1 800 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Silq

Минск, Фрунзенский

Кресло офисное Steelcase S.A. Reply

1 750 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Reply

Минск, Фрунзенский

Кресло офисное Steelcase S.A. Reply

1 450 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Reply

Минск, Фрунзенский

Кресло офисное Steelcase S.A. Series 1

2 250 р.

Кресло офисное Steelcase S.A. Series 1

Минск, Фрунзенский

Тарговай павильон аренда зала 60м2

20 р.

Тарговай павильон аренда зала 60м2

Гомельская, Речица

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Стол/ресепшн

205 р.

Стол/ресепшн

Брест

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Сейф

650 р.

Сейф

Минск, Советский

Стол

150 р.

Стол

Минск, Фрунзенский

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Стол угловой офисный

145 р.

Стол угловой офисный

Минск, Фрунзенский

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мебель для пункта выдачи Ozon (Озон)
vip

998.02 р.

мебель для пункта выдачи Ozon (Озон)

Минск, Московский

Кресла и стол офисные

700 р.

Кресла и стол офисные

Минск, Советский

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Доска магнитно-маркерная двухсторонняя

100 р.

Доска магнитно-маркерная двухсторонняя

Минск, Первомайский

Столы письменные для офиса и дома. В наличии на складе

150 р.

Столы письменные для офиса и дома. В наличии на складе

Минск, Первомайский

Продам офисные архивные шкафы, размеры разные
vip

Договорная

Продам офисные архивные шкафы, размеры разные

Минск, Первомайский

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Стол стеклянный офисный.

230 р.

Стол стеклянный офисный.

Минск, Центральный

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Тумба офисная подкатная

40 р.

Тумба офисная подкатная

Минск, Заводской

Принтер

100 р.

Принтер

Гомель

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Магнитно-маркерная доска 70х100 с подставкой

199 р.

Магнитно-маркерная доска 70х100 с подставкой

Минск, Московский

Стол офисный

60 р.

Стол офисный

Минск, Центральный

Принтер для печати чеков

120 р.

Принтер для печати чеков

Минск, Советский

Стеллаж

300 р.

Стеллаж

Минск, Заводской

Несгораемый сейф

430 р.

Несгораемый сейф

Брест

Офисные доски, флипчарты TechnoBoard 82 (10 касаний)

Онлайн-заказ

1 807.15 р.

Офисные доски, флипчарты TechnoBoard 82 (10 касаний)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф архивный металлический

200 р.

Шкаф архивный металлический

Минск, Московский

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Стол компьютерный, металлический каркас

300 р.

Стол компьютерный, металлический каркас

Минск, Фрунзенский

Стеллаж, шкаф. Для офиса, склада.

100 р.

Стеллаж, шкаф. Для офиса, склада.

Минск, Советский

Стол для офиса и работы

400 р.

Стол для офиса и работы

Минск, Московский

Кассовый суммирующйй аппарат

300 р.

Кассовый суммирующйй аппарат

Минск, Московский

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Принтер

Договорная

Принтер

Витебская, Новополоцк

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Шкаф-сейф МШ 70Т (700х450х350мм)

450 р.

Шкаф-сейф МШ 70Т (700х450х350мм)

Минская, Борисов

мебель для пункта выдачи Wildberries (вайлдбериз)

880.14 р.

мебель для пункта выдачи Wildberries (вайлдбериз)

Минск, Московский

Стол

200 р.

Стол

Брест

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Принтер

250 р.

Принтер

Минская, Минский район

Продаю б/у ламинатор в отличном состоянии

100 р.

Продаю б/у ламинатор в отличном состоянии

Минск, Фрунзенский

Стол

100 р.

Стол

Минск, Фрунзенский

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Блок для флипчарта, 22 листа

6 р.

Блок для флипчарта, 22 листа

Могилев

Стол офисный

30 р.

Стол офисный

Минск, Фрунзенский

Стол офисный

30 р.

Стол офисный

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Офисные доски, флипчарты TechnoBoard 82 (10 касаний)

Онлайн-заказ

1 807.15 р.

Офисные доски, флипчарты TechnoBoard 82 (10 касаний)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска двухсторонняя мел+маркет, разные размеры

30 р.

Доска двухсторонняя мел+маркет, разные размеры

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магнитно-маркерная доска BRAUBERG Стандарт 60х90 см 235521

Онлайн-заказ

384.93 р.

Магнитно-маркерная доска BRAUBERG Стандарт 60х90 см 235521

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисные доски, флипчарты NOBO Diamond Glass Board Magnetic 993x559 (синий)

Онлайн-заказ

295.16 р.

Офисные доски, флипчарты NOBO Diamond Glass Board Magnetic 993x559 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бесконтактная карта EM-Marine толстая

Онлайн-заказ

1.25 р.

Бесконтактная карта EM-Marine толстая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бесконтактная карта EM-Marine тонкая

Онлайн-заказ

1.25 р.

Бесконтактная карта EM-Marine тонкая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брелок EM-Marine

Онлайн-заказ

1.25 р.

Брелок EM-Marine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный ключ RW1990A IButton

Онлайн-заказ

1.95 р.

Электронный ключ RW1990A IButton

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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