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Оборудование для кафе и ресторанов в Беларуси

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

3 150 р.

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Печь для Пиццы Cuppone

1 350 р.

Печь для Пиццы Cuppone

Гомель

Оборудование для общепита

Договорная

Оборудование для общепита

Гродно

Жарочная поверхность Airhot

270 р.

Жарочная поверхность Airhot

Минская, Столбцы

Барный органайзер в кофейню

55 р.

Барный органайзер в кофейню

Витебская, Чашники

Тепловая витрина

200 р.

Тепловая витрина

Минская, Столбцы

Барная стойка De Blasi

Договорная

Барная стойка De Blasi

Минск, Московский

Шкафчики для персонала

Договорная

Шкафчики для персонала

Гродно

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Продам холодильник для общепита

450 р.

Продам холодильник для общепита

Гродно

Терминал NEW POS 6210

330 р.

Терминал NEW POS 6210

Минск, Фрунзенский

Соковыжималки

1 500 р.

Соковыжималки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кассовый аппарат МИНИКА 1102МИК

160 р.

Кассовый аппарат МИНИКА 1102МИК

Минск, Фрунзенский

Кассовый аппарат ТИТАН-А

160 р.

Кассовый аппарат ТИТАН-А

Минск, Фрунзенский

Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

2 995 р.

Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

1 995 р.

Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер сенсорный для жидкого мыла

40 р.

Диспенсер сенсорный для жидкого мыла

Могилев

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Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

3 800 р.

Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Фритюрница Angelo po

4 500 р.

Фритюрница Angelo po

Минская, Минский район

Холодильник витринный

430 р.

Холодильник витринный

Гомель

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Кофемашина Carimali Bubble

11 900 р.

Кофемашина Carimali Bubble

Минск, Центральный

Тандыр для лепешки

1 000 р.

Тандыр для лепешки

Могилевская, Горки

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Термокороб

65 р.

Термокороб

Гродно

Шкаф холодильный Polair

1 100 р.

Шкаф холодильный Polair

Минская, Борисов

Pegas Пегас Stream

70 р.

Pegas Пегас Stream

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Устройство для контроля жара

15 р.

Устройство для контроля жара

Гродно

POS-терминал Sunmi T1 mini

726 р.

POS-терминал Sunmi T1 mini

Гомель

Доставка по Беларуси
POS-терминал Sunmi D2

699 р.

POS-терминал Sunmi D2

Гомель

Доставка по Беларуси
Миксер планетарный Bear Teddy 5l (запчасти)

5 р.

Миксер планетарный Bear Teddy 5l (запчасти)

Минск, Советский

Термокороб

60 р.

Термокороб

Минск, Московский

Витрина

Договорная

Витрина

Могилев

Печь для пиццы Гриль мастер ППЭ/1

Договорная

Печь для пиццы Гриль мастер ППЭ/1

Могилев

Решетки, ножи для мясорубки d-105 мм.

20 р.

Решетки, ножи для мясорубки d-105 мм.

Могилев

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Охладитель

200 р.

Охладитель

Минская, Солигорск

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Кран для банки 3л Turbotap 3.0 турботап

190 р.

Кран для банки 3л Turbotap 3.0 турботап

Гомель

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Кофемашина

3 500 р.

Кофемашина

Гомель

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Фудтрак купава

12 800 р.

Фудтрак купава

Минская, Другие города

Пивной кран

120 р.

Пивной кран

Брест

Стол-купе 1000/600 с полкой по середине

Договорная

Стол-купе 1000/600 с полкой по середине

Минск, Московский

Мойка цельнотянутая 1000/600

Договорная

Мойка цельнотянутая 1000/600

Минск, Московский

Стеллаж из нержавейки

450 р.

Стеллаж из нержавейки

Минск, Заводской

Аппарат для горячего шоколада

800 р.

Аппарат для горячего шоколада

Витебск

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Термокороб

60 р.

Термокороб

Гродно

Витрина холодильная

700 р.

Витрина холодильная

Минская, Другие города

Товары с доставкой от магазинов

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

3 150 р.

КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Соковыжималки

1 500 р.

Соковыжималки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

2 995 р.

Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

1 995 р.

Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

3 800 р.

Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Pegas Пегас Stream

70 р.

Pegas Пегас Stream

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
POS-терминал Sunmi T1 mini

726 р.

POS-терминал Sunmi T1 mini

Гомель

Доставка по Беларуси
POS-терминал Sunmi D2

699 р.

POS-терминал Sunmi D2

Гомель

Доставка по Беларуси
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