Оборудование для кафе и ресторанов в Беларуси
3 150 р.
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой
Минск, Советский
1 350 р.
Печь для Пиццы Cuppone
Гомель
Договорная
Оборудование для общепита
Гродно
270 р.
Жарочная поверхность Airhot
Минская, Столбцы
55 р.
Барный органайзер в кофейню
Витебская, Чашники
200 р.
Тепловая витрина
Минская, Столбцы
Договорная
Барная стойка De Blasi
Минск, Московский
Договорная
Шкафчики для персонала
Гродно
450 р.
Продам холодильник для общепита
Гродно
330 р.
Терминал NEW POS 6210
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Соковыжималки
Минск, Ленинский
160 р.
Кассовый аппарат МИНИКА 1102МИК
Минск, Фрунзенский
160 р.
Кассовый аппарат ТИТАН-А
Минск, Фрунзенский
2 995 р.
Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ
Минск, Советский
1 995 р.
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая
Минск, Центральный
40 р.
Диспенсер сенсорный для жидкого мыла
Могилев
3 800 р.
Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы
Минск, Советский
4 500 р.
Фритюрница Angelo po
Минская, Минский район
430 р.
Холодильник витринный
Гомель
11 900 р.
Кофемашина Carimali Bubble
Минск, Центральный
1 000 р.
Тандыр для лепешки
Могилевская, Горки
65 р.
Термокороб
Гродно
1 100 р.
Шкаф холодильный Polair
Минская, Борисов
70 р.
Pegas Пегас Stream
Минск, Московский
15 р.
Устройство для контроля жара
Гродно
726 р.
POS-терминал Sunmi T1 mini
Гомель
699 р.
POS-терминал Sunmi D2
Гомель
5 р.
Миксер планетарный Bear Teddy 5l (запчасти)
Минск, Советский
60 р.
Термокороб
Минск, Московский
Договорная
Витрина
Могилев
Договорная
Печь для пиццы Гриль мастер ППЭ/1
Могилев
20 р.
Решетки, ножи для мясорубки d-105 мм.
Могилев
200 р.
Охладитель
Минская, Солигорск
190 р.
Кран для банки 3л Turbotap 3.0 турботап
Гомель
3 500 р.
Кофемашина
Гомель
12 800 р.
Фудтрак купава
Минская, Другие города
120 р.
Пивной кран
Брест
Договорная
Стол-купе 1000/600 с полкой по середине
Минск, Московский
Договорная
Мойка цельнотянутая 1000/600
Минск, Московский
450 р.
Стеллаж из нержавейки
Минск, Заводской
800 р.
Аппарат для горячего шоколада
Витебск
60 р.
Термокороб
Гродно
700 р.
Витрина холодильная
Минская, Другие города
Товары с доставкой от магазинов
3 150 р.
КОФЕМАШИНА EXPOBAR 2GR Со Встроенной Кофемолкой
Минск, Советский
1 500 р.
Соковыжималки
Минск, Ленинский
2 995 р.
Фризер для мороженого UGOLINI MINIGEL PLUS Аренда 200 руб ИТАЛИЯ
Минск, Советский
1 995 р.
Кофемашина Автомат Faema (Италия) 2 Групповая
Минск, Центральный
3 800 р.
Кофемашина Carimali Cento 2 Gr Высокие группы
Минск, Советский
70 р.
Pegas Пегас Stream
Минск, Московский
726 р.
POS-терминал Sunmi T1 mini
Гомель
699 р.
POS-терминал Sunmi D2
Гомель