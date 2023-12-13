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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детское нижнее белье, пижамы в Беларуси

Слипы mothercare 80 размер Слипы mothercare 80 размер

40 р.

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Слипы mothercare 80 размер

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Халатик для маленькой принцессы Халатик для маленькой принцессы

5 р.

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Халатик для маленькой принцессы

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Пижама для девочки Пижама для девочки

13 р.

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Пижама для девочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Трусики для девочки Трусики для девочки

10 р.

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Трусики для девочки

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Лот для малышей:халат,полотенца 6-12 месяцевЛот для малышей:халат,полотенца 6-12 месяцев

15 р.

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Лот для малышей:халат,полотенца 6-12 месяцев

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Халатик на малыша нового состояния Халатик на малыша нового состояния

10 р.

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Халатик на малыша нового состояния

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

ПижамаПижама

2 р.

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Пижама

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Детская пижама Детская пижама

5 р.

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Детская пижама

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Трусики для мальчика 74Трусики для мальчика 74

5 р.

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Трусики для мальчика 74

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Халатик для девочки 0-6 месяцевХалатик для девочки 0-6 месяцев

9 р.

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Халатик для девочки 0-6 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

ПижамкаПижамка

10 р.

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Пижамка

74 - 80 (8-12 месяцев)

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ХалатХалат

15 р.

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Халат

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Продам халат для девочки Продам халат для девочки

7 р.

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Продам халат для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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ХалатикХалатик

10 р.

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Халатик

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пижама Carter’s. В идеале На рост 68-85+-Пижама Carter’s. В идеале На рост 68-85+-

10 р.

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Пижама Carter’s. В идеале На рост 68-85+-

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новая пижама george Новая пижама george

18 р.

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Новая пижама george

74 - 80 (8-12 месяцев)

Пижамы Пижамы

20 р.

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Пижамы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Новое боди-платьеНовое боди-платье

25 р.

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Новое боди-платье

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ комплект для девочки 62 смНОВЫЙ комплект для девочки 62 см

17 р.

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НОВЫЙ комплект для девочки 62 см

56 - 62 (2-3 месяца)

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Халат для девочки Халат для девочки

20 р.

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Халат для девочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Очень красивый халатикОчень красивый халатик

12 р.

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Очень красивый халатик

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

ПижамкиПижамки

Договорная

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Пижамки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Теплая пижама Теплая пижама

7 р.

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Теплая пижама

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Халат Disney Минни рост 80см Новый с 68см можноХалат Disney Минни рост 80см Новый с 68см можно

10 р.

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Халат Disney Минни рост 80см Новый с 68см можно

74 - 80 (8-12 месяцев)

Новогодняя пижамкаНовогодняя пижамка

7 р.

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Новогодняя пижамка

68 - 74 (6-8 месяцев)

Халатик теплыйХалатик теплый

15 р.

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Халатик теплый

68 - 74 (6-8 месяцев)

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ХалатикХалатик

5 р.

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Халатик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Пижама детская Пижама детская

5 р.

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Пижама детская

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Продам Продам

15 р.

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Продам

68 - 74 (6-8 месяцев)

Халат до года Халат до года

5 р.

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Халат до года

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Спальный мешок детскийСпальный мешок детский

35 р.

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Спальный мешок детский

62 - 68 (4-5 месяцев)

Халатик махровый рост 74Халатик махровый рост 74

15 р.

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Халатик махровый рост 74

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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БодиБоди

4 р.

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Боди

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Спальный мешок Mjolk с ручками для малышаСпальный мешок Mjolk с ручками для малыша

10 р.

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Спальный мешок Mjolk с ручками для малыша

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Халат Халат

10 р.

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Халат

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Распашонки 11 штукРаспашонки 11 штук

1 р.

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Распашонки 11 штук

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Халатик Georgia Микки Маус до года Халатик Georgia Микки Маус до года

10 р.

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Халатик Georgia Микки Маус до года

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пижама/кофточка_штаныПижама/кофточка_штаны

10 р.

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Пижама/кофточка_штаны

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пижама р.74-80Пижама р.74-80

7 р.

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Пижама р.74-80

74 - 80 (8-12 месяцев)

Пижама детская Пижама детская

8 р.

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Пижама детская

68 - 74 (6-8 месяцев)

Пижама Пижама

7 р.

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Пижама

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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ПижамкаПижамка

8 р.

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Пижамка

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Трусики на мальчикаТрусики на мальчика

5 р.

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Трусики на мальчика

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Товары с доставкой от магазинов

Пижамы

20 р.

Пижамы

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Новое боди-платье

25 р.

Новое боди-платье

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
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