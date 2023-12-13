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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Беларуси

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ленолиум

80 р.

Ленолиум

Минск, Центральный

Ковролин красный, синий, черный, бордовый

3 р.

Ковролин красный, синий, черный, бордовый

Минск, Фрунзенский

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ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

Брестская, Барановичи

Доставка
Уголки и заглушки для плинтуса, новые

3 р.

Уголки и заглушки для плинтуса, новые

Минск, Московский

Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской Vivaflor

24 р.

Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской Vivaflor

Брест

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Плинтус ПВХ Arbiton Indo (алюминий)

30 р.

Плинтус ПВХ Arbiton Indo (алюминий)

Минск, Октябрьский

Ламинат

40 р.

Ламинат

Гродненская, Слоним

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Паркетная доска 15мм покрытие масло

115 р.

Паркетная доска 15мм покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

105 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Замковой виниловый пол Berry Alloc 60001898

100 р.

Замковой виниловый пол Berry Alloc 60001898

Минск, Октябрьский

Паркетная доска 14мм матовый лак

109 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат пачка остаток

20 р.

Ламинат пачка остаток

Минск, Московский

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Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

10 р.

Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

21.60 р.

Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат Эггер 31класс 7мм

17.50 р.

Ламинат Эггер 31класс 7мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

23.90 р.

Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

111 р.

Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

115 р.

Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

12 р.

Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 1200*140*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркет

Договорная

Паркет

Гомель

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

Брестская, Барановичи

Доставка
КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

20.70 р.

КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

12 р.

Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркет дуб

35 р.

Паркет дуб

Минск, Ленинский

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Подложка под ламинат и паркет 5мм

2 р.

Подложка под ламинат и паркет 5мм

Минск, Московский

Ламинат. Низкие цены, , АКЦИЯ, ДОСТАВКА

16 р.

Ламинат. Низкие цены, , АКЦИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Центральный

Паркетная доска Rezult Дуб Дуссе 1200*140*12

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Дуссе 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

22.70 р.

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 1200*120*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 1200*120*12

Минск, Октябрьский

Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

16.75 р.

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

Могилев

Линолеум остатки

5 р.

Линолеум остатки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

7 р.

Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Rezult Дуб Талас 600*120*12,2 Нату

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 600*120*12,2 Нату

Минск, Октябрьский

Линолеум

Договорная

Линолеум

Брестская, Кобрин

Кварцвиниловая плитка (ламинат) FineFloor Дуб Корф

70 р.

Кварцвиниловая плитка (ламинат) FineFloor Дуб Корф

Гродно

Ламинат Акция

17.90 р.

Ламинат Акция

Витебск

Линолеум

20 р.

Линолеум

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

10 р.

Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

12 р.

Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

12 р.

Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

22.70 р.

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.АКЦИЯ %

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

7 р.

Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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