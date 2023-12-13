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Сад и огородМотоблоки и культиваторы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
vip

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок
vip

3 950 р.

Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

3 699 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato

Витебск

Доставка по Беларуси
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

1 589 р.

Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

3 779 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА

Витебск

Доставка по Беларуси
Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)

2 273 р.

Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ

1 310 р.

Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)

2 441 р.

Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ

4 940 р.

Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12

2 597 р.

Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотокультиватор BRAIT МКР402

1 169 р.

Мотокультиватор BRAIT МКР402

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

4 150 р.

Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima

3 779 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima

Брест

Доставка по Беларуси
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima

3 890 р.

Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА

3 710 р.

Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска

3 840 р.

Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача

2 280 р.

Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)

1 450 р.

Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)

1 763 р.

Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)

3 729 р.

Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)

Брест

Доставка по Беларуси
Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ

Договорная

Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05

Договорная

мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112

Договорная

мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112

Витебская, Бешенковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919

Договорная

мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919

Витебская, Городок

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока

1 420 р.

Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мотоблок. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Мотоблок. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок FERMER FM-1617MXL

Договорная

Мотоблок FERMER FM-1617MXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM 13 л.с. ДОСТАВКА

3 890 р.

Мотоблок МТЗ Беларус-012WM 13 л.с. ДОСТАВКА

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблоки. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Мотоблоки. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 1030 и 1900 от 8 до 18 л.с В ПОДАРОК БЕНЗОПИЛА или БЕНЗОКОСА

1 440 р.

Мотоблок Shtenli 1030 и 1900 от 8 до 18 л.с В ПОДАРОК БЕНЗОПИЛА или БЕНЗОКОСА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Fermr (без колес) РАССРОЧКА

Договорная

Мотоблок Fermr (без колес) РАССРОЧКА

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М14 (9,0 л.с. с колесами 19х7.00*8)

2 705 р.

Мотоблок ОКА МБ-1Д2М14 (9,0 л.с. с колесами 19х7.00*8)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М13

2 290 р.

Мотоблок ОКА МБ-1Д2М13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Угра НМБ-1Н10А (9,0 л.с.)

2 700 р.

Мотоблок Угра НМБ-1Н10А (9,0 л.с.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Угра НМБ-1Н10

2 400 р.

Мотоблок Угра НМБ-1Н10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок АВАНГАРД АМБ-1М

1 799 р.

Мотоблок АВАНГАРД АМБ-1М

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М10А

1 999 р.

Мотоблок ОКА МБ-1Д2М10А

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок АГАТ Л-6.5 (производство РФ)

2 099 р.

Мотоблок АГАТ Л-6.5 (производство РФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотокультиватор Brado 7.00-12 (комплект) В РАССРОЧКУ

Договорная

Мотокультиватор Brado 7.00-12 (комплект) В РАССРОЧКУ

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок skiper 18 лс вом рассрочка 032

Договорная

мотоблок skiper 18 лс вом рассрочка 032

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
мотоблок skiper 18 лс +вом РАССРОЧКА 047

Договорная

мотоблок skiper 18 лс +вом РАССРОЧКА 047

Витебская, Ушачи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Культиватор Rossel K-308 (расширенный комплект)

1 590 р.

Культиватор Rossel K-308 (расширенный комплект)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Shtenli 10Y6 РАССРОЧКА

Договорная

Мотоблок Shtenli 10Y6 РАССРОЧКА

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

4 150 р.

Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мотоблок Штенли 1030 с пониженной передачей и ВОМ

1 992 р.

Мотоблок Штенли 1030 с пониженной передачей и ВОМ

Гомель

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Рассрочка
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