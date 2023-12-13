Товары от Куфар Маркета
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3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Минск, Центральный
3 950 р.
Мотоблок Кентавр 1081 Д Почвофреза в подарок
Минск, Центральный
3 699 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09Н с двигателем Rato
Витебск
1 589 р.
Мотоблок BRAIT BR-105PRO стандарт
Брест
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) ДОСТАВКА
Витебск
2 273 р.
Мотоблок ASILAK SL-187L (передачи: 3+1)
Гомель
1 310 р.
Мотоблоки PROFI MOTORS на 8, 14, 16 и 18 л.с Бесплатная доставка по РБ
Минск, Заводской
2 441 р.
Мотоблок ASILAK SL-186L (колеса 6.50-12, передачи: 4+1)
Брест
4 940 р.
Мотоблок Shtenli G185 (дизель, 10,5 л.с., электростартер) РАССРОЧКА 0% / КРЕДИТ
Минск, Первомайский
2 597 р.
Мотоблок Skiper SP-1600SE Expert с ВОМ колеса 6-12
Минск, Заводской
1 169 р.
Мотокультиватор BRAIT МКР402
Гродно
4 150 р.
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)
Минск, Центральный
3 779 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (9 л.с., ВОМ) Weima
Брест
3 890 р.
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM с двигателем Weima
Могилев
3 710 р.
Мотоблок 09н-02wm с двиг Weima 9 л.с.+ НАВЕСКА
Минск, Центральный
3 840 р.
Мотоблок 012wm с двиг Weima 13 л.с.+ навеска
Минск, Центральный
2 280 р.
Мотоблок Shtenli 1900 (18 лс. пониженная передача
Минск, Центральный
1 450 р.
Мотоблок TITAN TN-1100H (9 л.с.)
Гомель
1 763 р.
Мотоблок Shtenli 1030 PL (8.5 л.с., пониженная передача, колеса 6х12)
Минская, Минский район
3 729 р.
Мотоблок МТЗ Беларус 09H-02 (двигатель Lifan)
Брест
Договорная
Мотоблок Shtenli 1900 Р Pro В РАССРОЧКУ
Минская, Минский район
Договорная
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 05
Могилев
Договорная
мотоблок штенли 8.5 л.с. РАССРОЧКА 0112
Витебская, Бешенковичи
Договорная
мотоблок skiper 18 лс ВОМ РАССРОЧКА 0919
Витебская, Городок
1 420 р.
Фреза почвенная ФР-00.010 для мотоблока
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мотоблок. Рассрочка до 5 лет без первого взноса
Минск, Центральный
Договорная
Мотоблок FERMER FM-1617MXL
Минск, Центральный
3 890 р.
Мотоблок МТЗ Беларус-012WM 13 л.с. ДОСТАВКА
Витебск
Договорная
Мотоблоки. Рассрочка до 5 лет без первого взноса
Минск, Центральный
1 440 р.
Мотоблок Shtenli 1030 и 1900 от 8 до 18 л.с В ПОДАРОК БЕНЗОПИЛА или БЕНЗОКОСА
Минск, Партизанский
Договорная
Мотоблок Fermr (без колес) РАССРОЧКА
Витебская, Полоцк
2 705 р.
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М14 (9,0 л.с. с колесами 19х7.00*8)
Минск, Центральный
2 290 р.
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М13
Минск, Центральный
2 700 р.
Мотоблок Угра НМБ-1Н10А (9,0 л.с.)
Минск, Центральный
2 400 р.
Мотоблок Угра НМБ-1Н10
Минск, Центральный
1 799 р.
Мотоблок АВАНГАРД АМБ-1М
Минск, Центральный
1 999 р.
Мотоблок ОКА МБ-1Д2М10А
Минск, Центральный
2 099 р.
Мотоблок АГАТ Л-6.5 (производство РФ)
Минск, Центральный
Договорная
Мотокультиватор Brado 7.00-12 (комплект) В РАССРОЧКУ
Могилев
Договорная
мотоблок skiper 18 лс вом рассрочка 032
Могилев
Договорная
мотоблок skiper 18 лс +вом РАССРОЧКА 047
Витебская, Ушачи
1 590 р.
Культиватор Rossel K-308 (расширенный комплект)
Минск, Центральный
Договорная
Мотоблок Shtenli 10Y6 РАССРОЧКА
Гомельская, Жлобин
4 150 р.
Мотоблок Беларус-012WM (с двигателем LIFAN 190F)
Брест
1 992 р.
Мотоблок Штенли 1030 с пониженной передачей и ВОМ
Гомель