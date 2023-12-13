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Компьютерная техникаКомпьютеры / системные блоки

Моноблоки в Беларуси

iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
vip

2 700 р.

iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок

Минск, Центральный

Imac 27 2017

2 899 р.

Imac 27 2017

Брест

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Аймак 21,5 (2012)

650 р.

Аймак 21,5 (2012)

Могилев

Пк

150 р.

Пк

Витебская, Орша

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Моноблок 21,Компьютер, ASUS H110M-S2H,core i3-7100

300 р.

Моноблок 21,Компьютер, ASUS H110M-S2H,core i3-7100

Минск, Советский

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iMac 21,5 a1418 на Mac OS Sonoma с SSD 120gb

750 р.

iMac 21,5 a1418 на Mac OS Sonoma с SSD 120gb

Минск, Московский

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Lenovo ThinkCentre M900 Core i5 6gn, DDR4 8Gb, SSD

450 р.

Lenovo ThinkCentre M900 Core i5 6gn, DDR4 8Gb, SSD

Минск, Центральный

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Онлайн-заказ

9 877.79 р.

Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Онлайн-заказ

9 739.78 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Онлайн-заказ

3 170.32 р.

Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Онлайн-заказ

9 876.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Онлайн-заказ

4 348.42 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Онлайн-заказ

3 746.80 р.

Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютер стационарный

100 р.

Компьютер стационарный

Гомель

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моноблок Asus

950 р.

моноблок Asus

Минск, Первомайский

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iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок
vip

2 700 р.

iMac 27 Retina 5K (mid-2017) + апгрейды + подарок

Минск, Центральный

Комплектация для ПК

450 р.

Комплектация для ПК

Витебск

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Рассрочка Моноблок HAFF 27'' F27PB 10400 T2 (ВК0000038413) новый

2 618 р.

Рассрочка Моноблок HAFF 27'' F27PB 10400 T2 (ВК0000038413) новый

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Imac 27 late 2013

800 р.

Imac 27 late 2013

Минск, Фрунзенский

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Моноблок Теслa,core i3-7100,ddr4 8gb,ssd 120gb

650 р.

Моноблок Теслa,core i3-7100,ddr4 8gb,ssd 120gb

Минск, Советский

IMac 2017 года 1Tb SSD+HDD

1 500 р.

IMac 2017 года 1Tb SSD+HDD

Брест

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iMac i5/16gb/SSD

650 р.

iMac i5/16gb/SSD

Гродно

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Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VF

Онлайн-заказ

8 325.32 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 Z130002B8

Онлайн-заказ

8 325.32 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z130002B8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' Z12S0024G

Онлайн-заказ

8 591.60 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' Z12S0024G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP222T 13M-087RU

Онлайн-заказ

4 263.98 р.

Моноблок MSI Pro AP222T 13M-087RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP222T 13M-082RU

Онлайн-заказ

4 263.98 р.

Моноблок MSI Pro AP222T 13M-082RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-236RU

Онлайн-заказ

4 135.69 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-236RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок HP ProOne 440 G9 6B2W8EA

Онлайн-заказ

3 759.50 р.

Моноблок HP ProOne 440 G9 6B2W8EA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVAK-BA0450

Онлайн-заказ

3 998.12 р.

Моноблок ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVAK-BA0450

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-668XRU

Онлайн-заказ

3 865.25 р.

Моноблок MSI Modern AM242P 12M-668XRU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM242TP 12M-214XRU

Онлайн-заказ

4 192.21 р.

Моноблок MSI Modern AM242TP 12M-214XRU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP272 13M-418RU

Онлайн-заказ

4 080.44 р.

Моноблок MSI Pro AP272 13M-418RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 27ALC6 F0FY00HJRK

Онлайн-заказ

4 376.22 р.

Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 27ALC6 F0FY00HJRK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-238XRU

Онлайн-заказ

3 641.58 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-238XRU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Teclast F27 Air 2K 1270016G512KRU

Онлайн-заказ

3 382.66 р.

Моноблок Teclast F27 Air 2K 1270016G512KRU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP243TP 12M-062XRU

Онлайн-заказ

3 946.95 р.

Моноблок MSI Pro AP243TP 12M-062XRU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP272 13M-434RU

Онлайн-заказ

5 543.17 р.

Моноблок MSI Pro AP272 13M-434RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP243TP 12M-063RU

Онлайн-заказ

5 497.42 р.

Моноблок MSI Pro AP243TP 12M-063RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-230RU

Онлайн-заказ

4 386 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-230RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Acer Aspire C27-1800 DQ.BKKCD.001

Онлайн-заказ

3 141.85 р.

Моноблок Acer Aspire C27-1800 DQ.BKKCD.001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Pro AP222T 13M-084RU

Онлайн-заказ

3 724.53 р.

Моноблок MSI Pro AP222T 13M-084RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z12S0024H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Онлайн-заказ

9 877.79 р.

Моноблок Apple iMac 27'' Retina 5K 2020 MXWU2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Онлайн-заказ

9 646.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 Z132001VG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Онлайн-заказ

9 739.78 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPC3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Онлайн-заказ

3 170.32 р.

Моноблок ASUS AiO A5 24 A5402WVAK-WA0320

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Онлайн-заказ

9 876.80 р.

Моноблок Apple iMac M1 2021 24'' MGPN3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Онлайн-заказ

4 348.42 р.

Моноблок MSI Modern AM272P 12M-400RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Онлайн-заказ

3 746.80 р.

Моноблок MSI Modern AM242P 12M-090RU

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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