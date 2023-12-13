Товары от Куфар Маркета
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Минеральные удобрения в Беларуси
5.89 р.
Доломитовая мука в мешках по 30кг
Минск, Ленинский
2 р.
Мочевина карбамид азотное удобрение
Гомель
15 р.
Осмокот удобрение Osmocote Pro
Минск, Заводской
1 р.
сера гранулированная
Брестская, Дрогичин
3 р.
Сера
Минск, Фрунзенский
1 р.
сера гранулированная газовая
Гомель
Договорная
УДОБРЕНИЕ 16:16:16 ЯРАМИЛАКОМПЛЕКС
Брестская, Кобрин
10 р.
Удобрение азотно-фосфорно-калийное (Азофоска)
Гродненская, Новогрудок
11 р.
Медный купорос
Витебск
330 р.
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )
Брестская, Пинск
80 р.
АФК, NPK, 16-16-16, Азотно-фосфорно-калийное
Могилевская, Бобруйск
52 р.
Вермикулит вспученный 50Л. 1-2мм.
Брестская, Жабинка
30 р.
Osmocote Exact High K 11-11-18+TE (5-6М),
Витебская, Новополоцк
Договорная
Удобрение. Комплексное АФК 16*16*16 г Жлобин. Распродажа.
Гомельская, Жлобин
8 р.
Удобрение Валагро Брексил (Valagro Brexil )
Минск, Центральный
5 р.
Plantafol, Master.
Минск, Центральный
7 р.
Доломит Доломитовая мука фасов. по 30 кг и по 5 кг
Витебск
14 р.
Удобрение Осмокота Rro 5-6 14р.
Гомель
60 р.
Сульфат аммония кристаллический,50кг.
Минск, Фрунзенский
75 р.
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)
Брестская, Пинск
12 р.
Доломитовая мука
Гродно
125 р.
Азофоска 50кг
Брестская, Лунинец
9 р.
Торф ,удобрение для голубики
Гомельская, Мозырь
10 р.
Супер фосфат
Брестская, Ивацевичи
7 р.
Скорлупа яичная - ценное удобрение и подкормка
Витебск
Бесплатно
Опилки древесные
Минск, Первомайский
500 р.
Торф грунт усяжского завода. Доставка
Минск, Центральный
220 р.
Террсан, вдг
Витебск
6.80 р.
Доломитовая мука 30кг,РБ
Витебская, Орша
11 р.
Мука доломитовая (известняковая). Акция
Гомель
2 р.
Сера гранулированная для голубики
Брест
4 р.
Сера гранулированная
Гомельская, Мозырь
10 р.
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)
Минская, Смолевичи
Договорная
Жидкие удобрения
Минск, Первомайский
15 р.
Торф верховой,для голубики ph 3.5-6.5 100 л
Гомельская, Мозырь
69 р.
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива
Брест
5.70 р.
Доломитовая мука
Минск, Заводской
40 р.
Удобрение для цветущих растений Schultz
Минск, Московский
250 р.
Продам торф
Витебская, Полоцк
Договорная
RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%
Брест
3.20 р.
Удобрение Мера Для орхидей стимуляция цветения
Могилев
Договорная
Навоз с доставкой
Могилев
250 р.
Торф голубичный 5000л
Брестская, Жабинка
Товары с доставкой от магазинов
330 р.
Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )
Брестская, Пинск
75 р.
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)
Брестская, Пинск
11 р.
Мука доломитовая (известняковая). Акция
Гомель
10 р.
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)
Минская, Смолевичи
69 р.
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива
Брест
Договорная
RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%
Брест
200 р.
Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг
Брест
180 р.
ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг
Брест