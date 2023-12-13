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Сад и огородУдобрения и агрохимия

Минеральные удобрения в Беларуси

Доломитовая мука в мешках по 30кг

5.89 р.

Доломитовая мука в мешках по 30кг

Минск, Ленинский

Мочевина карбамид азотное удобрение

2 р.

Мочевина карбамид азотное удобрение

Гомель

Осмокот удобрение Osmocote Pro

15 р.

Осмокот удобрение Osmocote Pro

Минск, Заводской

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сера гранулированная

1 р.

сера гранулированная

Брестская, Дрогичин

Сера

3 р.

Сера

Минск, Фрунзенский

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сера гранулированная газовая

1 р.

сера гранулированная газовая

Гомель

УДОБРЕНИЕ 16:16:16 ЯРАМИЛАКОМПЛЕКС

Договорная

УДОБРЕНИЕ 16:16:16 ЯРАМИЛАКОМПЛЕКС

Брестская, Кобрин

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (Азофоска)

10 р.

Удобрение азотно-фосфорно-калийное (Азофоска)

Гродненская, Новогрудок

Медный купорос

11 р.

Медный купорос

Витебск

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Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

330 р.

Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
АФК, NPK, 16-16-16, Азотно-фосфорно-калийное

80 р.

АФК, NPK, 16-16-16, Азотно-фосфорно-калийное

Могилевская, Бобруйск

Вермикулит вспученный 50Л. 1-2мм.

52 р.

Вермикулит вспученный 50Л. 1-2мм.

Брестская, Жабинка

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Osmocote Exact High K 11-11-18+TE (5-6М),

30 р.

Osmocote Exact High K 11-11-18+TE (5-6М),

Витебская, Новополоцк

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Удобрение. Комплексное АФК 16*16*16 г Жлобин. Распродажа.

Договорная

Удобрение. Комплексное АФК 16*16*16 г Жлобин. Распродажа.

Гомельская, Жлобин

Удобрение Валагро Брексил (Valagro Brexil )

8 р.

Удобрение Валагро Брексил (Valagro Brexil )

Минск, Центральный

Plantafol, Master.

5 р.

Plantafol, Master.

Минск, Центральный

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Доломит Доломитовая мука фасов. по 30 кг и по 5 кг

7 р.

Доломит Доломитовая мука фасов. по 30 кг и по 5 кг

Витебск

Удобрение Осмокота Rro 5-6 14р.

14 р.

Удобрение Осмокота Rro 5-6 14р.

Гомель

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Сульфат аммония кристаллический,50кг.

60 р.

Сульфат аммония кристаллический,50кг.

Минск, Фрунзенский

Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

75 р.

Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Доломитовая мука

12 р.

Доломитовая мука

Гродно

Азофоска 50кг

125 р.

Азофоска 50кг

Брестская, Лунинец

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Торф ,удобрение для голубики

9 р.

Торф ,удобрение для голубики

Гомельская, Мозырь

Доставка

10 р.

Супер фосфат

Брестская, Ивацевичи

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Скорлупа яичная - ценное удобрение и подкормка

7 р.

Скорлупа яичная - ценное удобрение и подкормка

Витебск

Опилки древесные

Бесплатно

Опилки древесные

Минск, Первомайский

Торф грунт усяжского завода. Доставка

500 р.

Торф грунт усяжского завода. Доставка

Минск, Центральный

Доставка
Террсан, вдг

220 р.

Террсан, вдг

Витебск

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Доломитовая мука 30кг,РБ

6.80 р.

Доломитовая мука 30кг,РБ

Витебская, Орша

Мука доломитовая (известняковая). Акция

11 р.

Мука доломитовая (известняковая). Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Сера гранулированная для голубики

2 р.

Сера гранулированная для голубики

Брест

Сера гранулированная

4 р.

Сера гранулированная

Гомельская, Мозырь

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

10 р.

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Жидкие удобрения

Договорная

Жидкие удобрения

Минск, Первомайский

Торф верховой,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

15 р.

Торф верховой,для голубики ph 3.5-6.5 100 л

Гомельская, Мозырь

Доставка
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

69 р.

Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

Брест

Доставка по Беларуси
Доломитовая мука

5.70 р.

Доломитовая мука

Минск, Заводской

Удобрение для цветущих растений Schultz

40 р.

Удобрение для цветущих растений Schultz

Минск, Московский

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250 р.

Продам торф

Витебская, Полоцк

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RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Договорная

RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Брест

Доставка по Беларуси
Удобрение Мера Для орхидей стимуляция цветения

3.20 р.

Удобрение Мера Для орхидей стимуляция цветения

Могилев

Навоз с доставкой

Договорная

Навоз с доставкой

Могилев

Торф голубичный 5000л

250 р.

Торф голубичный 5000л

Брестская, Жабинка

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Товары с доставкой от магазинов

Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

330 р.

Укоренитель Ризопон ( Rhizopon AA 0,5% , 1% , 2% )

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

75 р.

Сульфат аммония (аммонийная сернокислота)

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Мука доломитовая (известняковая). Акция

11 р.

Мука доломитовая (известняковая). Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

10 р.

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА (РАСКИСЛИТЕЛЬ ПОЧВ)

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

69 р.

Биостимуляторы Мегафол,Бенефит,Радифарм,Свит,Вива

Брест

Доставка по Беларуси
RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Договорная

RHIZOPON (Ризопон) 0,5-1%

Брест

Доставка по Беларуси
Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг

200 р.

Калий Сернокислый (сульфат калия) гранулированный,40 кг

Брест

Доставка по Беларуси
ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг

180 р.

ЕВРОХИМ aqualis удобрение 1/5/25 кг

Брест

Доставка по Беларуси
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