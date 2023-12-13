Товары от Куфар Маркета
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Метлы, совки, швабры, щетки в Беларуси
25 р.
Швабра MOP
Минск, Центральный
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94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)
Минск, Центральный
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94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)
Минск, Центральный
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94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)
Минск, Центральный
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315.42 р.
Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007
Минск, Центральный
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226.34 р.
Пароочиститель Galaxy Line GL6270
Минск, Центральный
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60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
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Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый
Минск, Центральный
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32 р.
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop
Минск, Центральный
38 р.
Умная швабра с распылителем для пола Aurora Water Spray
Минск, Фрунзенский
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35.95 р.
Швабра-моп BOT EKB024
Минск, Центральный
4 р.
Швабра универсальная с насадкой микрофибра
Минск, Московский
4 р.
Щётка для уборки и насадка на швабру
Минск, Фрунзенский
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25.85 р.
Швабра-моп BOT EKB029
Минск, Центральный
5 р.
Швабра с телескопической ручкой
Минск, Советский
25 р.
Лопата для уборки снега.
Гомель
120 р.
Швабра Greenway
Гомельская, Мозырь
130 р.
Швабра
Брест
5 р.
Швабра
Минск, Ленинский
5 р.
Швабра для окон
Витебская, Новополоцк
4 р.
Насадка для швабры из микрофибры
Минск, Советский
13 р.
Швабра
Минск, Партизанский
10 р.
Швабра для пола
Минск, Заводской
10 р.
Швабра с отжимом
Минск, Заводской
25 р.
метла с совком
Минск, Фрунзенский
7 р.
Веник- метла для дома.
Минск, Первомайский
70 р.
PEPPRIG / ПЕППРИГ Набор для уборки (совок + щётка)
Брест
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65.79 р.
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3 065-0843
Минск, Центральный
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30 р.
Швабра-моп BOT EKB053
Минск, Центральный
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99.98 р.
Набор для влажной уборки Gelberk GL-BMP009-2 BROWN
Минск, Центральный
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52.50 р.
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET1
Минск, Центральный
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22.27 р.
Швабра-моп Deko DKFM06
Минск, Центральный
105 р.
Швабра Vileda Ultramax XL
Брест
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111 р.
Пароочиститель Endever Odyssey Q-442
Минск, Центральный
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113 р.
Пароочиститель Endever Odyssey Q-443
Минск, Центральный
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437.78 р.
Паровая швабра Aeno SM1 ASM0001
Минск, Центральный
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191.31 р.
Пароочиститель Kitfort KT-1004-1 (голубой)
Минск, Центральный
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259 р.
Паровая швабра Evolution SM1200
Минск, Центральный
23 р.
Веники сарго 4 шт
Минск, Центральный
35 р.
Швабра с отжимом( авто-отжим) и ведром, швабра с ведром для мытья пола, набор MOP SCRATCH (6 литров)
Минск, Фрунзенский
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60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
299 р.
Щётка для мытья окон VILEDA Windomatic PowerBlue
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
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94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
94 р.
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
315.42 р.
Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
226.34 р.
Пароочиститель Galaxy Line GL6270
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
60 р.
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet
Минск, Центральный
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Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый
Минск, Центральный
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32 р.
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop
Минск, Центральный