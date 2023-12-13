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Все для домаХозяйственные товары

Метлы, совки, швабры, щетки в Беларуси

Швабра MOP

25 р.

Швабра MOP

Минск, Центральный

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Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007

Онлайн-заказ

315.42 р.

Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Galaxy Line GL6270

Онлайн-заказ

226.34 р.

Пароочиститель Galaxy Line GL6270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

Онлайн-заказ

48.10 р.
41 р.-15%

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

Онлайн-заказ

32 р.

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умная швабра с распылителем для пола Aurora Water Spray

38 р.

Умная швабра с распылителем для пола Aurora Water Spray

Минск, Фрунзенский

Швабра-моп BOT EKB024

Онлайн-заказ

35.95 р.

Швабра-моп BOT EKB024

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра универсальная с насадкой микрофибра

4 р.

Швабра универсальная с насадкой микрофибра

Минск, Московский

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Щётка для уборки и насадка на швабру

4 р.

Щётка для уборки и насадка на швабру

Минск, Фрунзенский

Швабра-моп BOT EKB029

Онлайн-заказ

25.85 р.

Швабра-моп BOT EKB029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с телескопической ручкой

5 р.

Швабра с телескопической ручкой

Минск, Советский

Лопата для уборки снега.

25 р.

Лопата для уборки снега.

Гомель

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Швабра Greenway

120 р.

Швабра Greenway

Гомельская, Мозырь

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Швабра

130 р.

Швабра

Брест

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Швабра

5 р.

Швабра

Минск, Ленинский

Швабра для окон

5 р.

Швабра для окон

Витебская, Новополоцк

Насадка для швабры из микрофибры

4 р.

Насадка для швабры из микрофибры

Минск, Советский

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Швабра

13 р.

Швабра

Минск, Партизанский

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Швабра для пола

10 р.

Швабра для пола

Минск, Заводской

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Швабра с отжимом

10 р.

Швабра с отжимом

Минск, Заводской

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метла с совком

25 р.

метла с совком

Минск, Фрунзенский

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Веник- метла для дома.

7 р.

Веник- метла для дома.

Минск, Первомайский

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PEPPRIG / ПЕППРИГ Набор для уборки (совок + щётка)

70 р.

PEPPRIG / ПЕППРИГ Набор для уборки (совок + щётка)

Брест

Доставка по Беларуси
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3 065-0843

Онлайн-заказ

65.79 р.

Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET3 065-0843

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра-моп BOT EKB053

Онлайн-заказ

30 р.

Швабра-моп BOT EKB053

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для влажной уборки Gelberk GL-BMP009-2 BROWN

Онлайн-заказ

99.98 р.

Набор для влажной уборки Gelberk GL-BMP009-2 BROWN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET1

Онлайн-заказ

52.50 р.

Швабра с отжимом Deko DKFM02 SET1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра-моп Deko DKFM06

Онлайн-заказ

22.27 р.

Швабра-моп Deko DKFM06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра Vileda Ultramax XL

105 р.

Швабра Vileda Ultramax XL

Брест

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Пароочиститель Endever Odyssey Q-442

Онлайн-заказ

111 р.

Пароочиститель Endever Odyssey Q-442

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Endever Odyssey Q-443

Онлайн-заказ

113 р.

Пароочиститель Endever Odyssey Q-443

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Aeno SM1 ASM0001

Онлайн-заказ

437.78 р.

Паровая швабра Aeno SM1 ASM0001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-1004-1 (голубой)

Онлайн-заказ

191.31 р.

Пароочиститель Kitfort KT-1004-1 (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра Evolution SM1200

Онлайн-заказ

259 р.

Паровая швабра Evolution SM1200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Веники сарго 4 шт

23 р.

Веники сарго 4 шт

Минск, Центральный

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Швабра с отжимом( авто-отжим) и ведром, швабра с ведром для мытья пола, набор MOP SCRATCH (6 литров)

35 р.

Швабра с отжимом( авто-отжим) и ведром, швабра с ведром для мытья пола, набор MOP SCRATCH (6 литров)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щётка для мытья окон VILEDA Windomatic PowerBlue

299 р.

Щётка для мытья окон VILEDA Windomatic PowerBlue

Минск, Фрунзенский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)

Онлайн-заказ

94 р.

Пароочиститель Sundays Home QJ05-01 (желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007

Онлайн-заказ

315.42 р.

Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Galaxy Line GL6270

Онлайн-заказ

226.34 р.

Пароочиститель Galaxy Line GL6270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Онлайн-заказ

60 р.

Швабра с ведром 8 л. и автоматическим отжимом - комплект для уборки Чистые ручки Easy Scratch Anet

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

Онлайн-заказ

48.10 р.
41 р.-15%

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Switch n Clean Фиолетовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

Онлайн-заказ

32 р.

Самоотжимающаяся швабра лентяйка Self-Wringing Flat Mop

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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