Товары от Куфар Маркета
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Металлоизделия, металлопрокат в Беларуси
Договорная
Арматура А1 ф8 А240С, Арматура гладкая диаметр 8
Могилев
Договорная
Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая
Могилев
240 р.
Лист нержавейки
Гомель
4 р.
РАСПРОДАЖА СКЛАДА Профильная труба/Столбы ВЫГОДНО
Минск, Заводской
Договорная
Новая профильная труба 80*80 мм. 52 метра.
Витебск
60 р.
Листы металла
Витебская, Орша
35 р.
Проволока алюминиевая
Минская, Вилейка
8 р.
Уголок,трубы (металлопрокат)
Гомельская, Мозырь
3.50 р.
Металлическая сетка ту 100*100*5мм
Минск, Центральный
1.20 р.
Труба
Гомель
1.80 р.
Металлические трубы
Минская, Жодино
0.60 р.
Арматура, металлопрокат.
Минск, Центральный
50 р.
Уголок металлический 205/90/90/8
Минская, Молодечно
Договорная
Труба профильная черная
Брестская, Барановичи
Договорная
Профнастил некондиция
Брест
2 р.
Арматура дешево
Минск, Центральный
2.50 р.
Труба профильная новая дешево
Минск, Партизанский
3.70 р.
Труба профильная 40х20х1.5
Могилевская, Белыничи
3.90 р.
Труба профильная 40*20*2 в ассортименте
Минская, Борисов
3.90 р.
Труба профильная 40*25*1,5
Могилев
5.70 р.
Труба профильная 40*40*2,0
Гомельская, Жлобин
6.50 р.
Труба профильная 60*30*2,0
Минск, Центральный
4 р.
Труба Профильная 40х20х2,0
Минская, Молодечно
4.90 р.
Труба профильная 40*40*1,5
Могилевская, Бобруйск
5.50 р.
Труба профильная 60*30*1,5
Витебская, Орша
8.20 р.
Труба профильная 50*50*2,0
Минская, Березино
11.50 р.
Труба профильная 50х50х3,0
Минская, Молодечно
7.50 р.
Труба профильная 50*50*1,5
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Колено стальной трубы 90
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Арматура 8, 10, 12, 14мм а500с. Доставка арматуры
Витебск
0.65 р.
арматура s500
Гомель
80 р.
Труба металическ
Гродно
13 р.
Продажа
Минская, Борисов
1.99 р.
уголок железный уголок стальной, от 40 до 200
Минск, Октябрьский
13.50 р.
труба нержавеющая нержавейка 25х2 aisi 304 пищевая
Минская, Минский район
2 р.
Уголок стальной, уголок железный 63х40х6, 63х63х5
Минская, Минский район
1 000 р.
Лист железа 16 мм
Гомельская, Мозырь
0.40 р.
Арматура в Гродно
Гродно
5.18 р.
Уголок стальной в Гродно
Гродно
190 р.
Лист ПВЛ
Гродно
0.59 р.
Катанка
Гродно
6 р.
Проволока вязальная
Гродно
3 р.
Сетка сварная (кладочная) в Гродно
Гродно
Договорная
Листы оцинковки 4*1.20
Минск, Заводской
4.70 р.
Труба профильная 28х25х3 мм от 4,7 рублей за метр (Фото с наших складов)
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Профнастил некондиция
Брест
2 р.
Арматура дешево
Минск, Центральный
2.50 р.
Труба профильная новая дешево
Минск, Партизанский
0.50 р.
Арматура
Могилев
16 р.
Металлопрофиль (профнастил)
Брест
Договорная
Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса
Минск, Заводской
Договорная
Арматура рифленая гладкая
Витебск
Договорная
Сетка сварная кладочная
Витебск