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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Металлоизделия, металлопрокат в Беларуси

Арматура А1 ф8 А240С, Арматура гладкая диаметр 8
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Договорная

Арматура А1 ф8 А240С, Арматура гладкая диаметр 8

Могилев

Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая
vip

Договорная

Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая

Могилев

Лист нержавейки

240 р.

Лист нержавейки

Гомель

РАСПРОДАЖА СКЛАДА Профильная труба/Столбы ВЫГОДНО

4 р.

РАСПРОДАЖА СКЛАДА Профильная труба/Столбы ВЫГОДНО

Минск, Заводской

Доставка
Новая профильная труба 80*80 мм. 52 метра.

Договорная

Новая профильная труба 80*80 мм. 52 метра.

Витебск

Листы металла

60 р.

Листы металла

Витебская, Орша

Проволока алюминиевая

35 р.

Проволока алюминиевая

Минская, Вилейка

Уголок,трубы (металлопрокат)

8 р.

Уголок,трубы (металлопрокат)

Гомельская, Мозырь

Доставка

3.50 р.

Металлическая сетка ту 100*100*5мм

Минск, Центральный

Труба

1.20 р.

Труба

Гомель

Металлические трубы

1.80 р.

Металлические трубы

Минская, Жодино

Арматура, металлопрокат.

0.60 р.

Арматура, металлопрокат.

Минск, Центральный

Уголок металлический 205/90/90/8

50 р.

Уголок металлический 205/90/90/8

Минская, Молодечно

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Труба профильная черная

Договорная

Труба профильная черная

Брестская, Барановичи

Профнастил некондиция

Договорная

Профнастил некондиция

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка

2 р.

Арматура дешево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

2.50 р.

Труба профильная новая дешево

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Труба профильная 40х20х1.5

3.70 р.

Труба профильная 40х20х1.5

Могилевская, Белыничи

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 40*20*2 в ассортименте

3.90 р.

Труба профильная 40*20*2 в ассортименте

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 40*25*1,5

3.90 р.

Труба профильная 40*25*1,5

Могилев

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 40*40*2,0

5.70 р.

Труба профильная 40*40*2,0

Гомельская, Жлобин

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 60*30*2,0

6.50 р.

Труба профильная 60*30*2,0

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Труба Профильная 40х20х2,0

4 р.

Труба Профильная 40х20х2,0

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 40*40*1,5

4.90 р.

Труба профильная 40*40*1,5

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 60*30*1,5

5.50 р.

Труба профильная 60*30*1,5

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 50*50*2,0

8.20 р.

Труба профильная 50*50*2,0

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 50х50х3,0

11.50 р.

Труба профильная 50х50х3,0

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Труба профильная 50*50*1,5

7.50 р.

Труба профильная 50*50*1,5

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Колено стальной трубы 90

5 р.

Колено стальной трубы 90

Минск, Фрунзенский

Арматура 8, 10, 12, 14мм а500с. Доставка арматуры

0.60 р.

Арматура 8, 10, 12, 14мм а500с. Доставка арматуры

Витебск

арматура s500

0.65 р.

арматура s500

Гомель

Доставка
Труба металическ

80 р.

Труба металическ

Гродно

Продажа

13 р.

Продажа

Минская, Борисов

уголок железный уголок стальной, от 40 до 200

1.99 р.

уголок железный уголок стальной, от 40 до 200

Минск, Октябрьский

труба нержавеющая нержавейка 25х2 aisi 304 пищевая

13.50 р.

труба нержавеющая нержавейка 25х2 aisi 304 пищевая

Минская, Минский район

Уголок стальной, уголок железный 63х40х6, 63х63х5

2 р.

Уголок стальной, уголок железный 63х40х6, 63х63х5

Минская, Минский район

Лист железа 16 мм

1 000 р.

Лист железа 16 мм

Гомельская, Мозырь

Арматура в Гродно

0.40 р.

Арматура в Гродно

Гродно

Уголок стальной в Гродно

5.18 р.

Уголок стальной в Гродно

Гродно

Лист ПВЛ

190 р.

Лист ПВЛ

Гродно

Катанка

0.59 р.

Катанка

Гродно

Проволока вязальная

6 р.

Проволока вязальная

Гродно

Сетка сварная (кладочная) в Гродно

3 р.

Сетка сварная (кладочная) в Гродно

Гродно

Листы оцинковки 4*1.20

Договорная

Листы оцинковки 4*1.20

Минск, Заводской

Труба профильная 28х25х3 мм от 4,7 рублей за метр (Фото с наших складов)

4.70 р.

Труба профильная 28х25х3 мм от 4,7 рублей за метр (Фото с наших складов)

Минск, Октябрьский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Профнастил некондиция

Договорная

Профнастил некондиция

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка

2 р.

Арматура дешево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

2.50 р.

Труба профильная новая дешево

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Арматура

0.50 р.

Арматура

Могилев

Доставка по Беларуси
Металлопрофиль (профнастил)

16 р.

Металлопрофиль (профнастил)

Брест

Доставка по Беларуси
Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса

Договорная

Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Арматура рифленая гладкая

Договорная

Арматура рифленая гладкая

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сетка сварная кладочная

Договорная

Сетка сварная кладочная

Витебск

Доставка по Беларуси
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