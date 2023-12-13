logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Хозяйственные товары
Мешки, пакеты, упаковка
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаХозяйственные товары

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Мешки Б/У

0.50 р.

Мешки Б/У

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор вакуумных пакетов для хранения с насосом СПЭЙС МАСТЕР Bradex TD 0201

Онлайн-заказ

58.33 р.

Набор вакуумных пакетов для хранения с насосом СПЭЙС МАСТЕР Bradex TD 0201

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешки полипропиленовые 5кг, 10кг, 50кг.

0.35 р.

Мешки полипропиленовые 5кг, 10кг, 50кг.

Брестская, Ивацевичи

Доставка по Беларуси
Банка пластиковая / контейнер для пищ. прод.

0.27 р.

Банка пластиковая / контейнер для пищ. прод.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Сетка формовочная 100мм, 50 метров

49.40 р.

Сетка формовочная 100мм, 50 метров

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка целлюлозная - 50 метров, ширина 48 см

130 р.

Пленка целлюлозная - 50 метров, ширина 48 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели